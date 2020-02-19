В результате слияния с АО "ЛидерИнвест", ранее принадлежащего АФК "Система", группа "Эталон" укрепила свои позиции в числе лидеров на строительном рынке. Инвестиции из США и Азии Объем сделок по покупке российских активов американцами вырос с $0,2 млрд в 2018-м до $3,4 млрд в 2019 году.

с чего всё началось

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