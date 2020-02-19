Экономика
Newvz.ruИностранцы нарастили инвестиции в российские активы
По оценкам исследователей, иностранцы в 2019 году нарастили вложения в российские активы на 49,5%. При анализе эксперты учитывали все сделки с любым участием России, которые были завершены или же объявлены в прошлом году.
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с чего всё началось
В результате слияния с АО "ЛидерИнвест", ранее принадлежащего АФК "Система", группа "Эталон" укрепила свои позиции в числе лидеров на строительном рынке. Инвестиции из США и Азии Объем сделок по покупке российских активов американцами вырос с $0,2 млрд в 2018-м до $3,4 млрд в 2019 году.РБКвчера в 22:02
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РБК: Эксперты сообщили о резком росте вложений иностранцев в российские активы
Мой Брянсквчера в 23:44
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