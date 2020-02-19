Экономика

Newvz.ruNewvz.ruИностранцы нарастили инвестиции в российские активы

По оценкам исследователей, иностранцы в 2019 году нарастили вложения в российские активы на 49,5%. При анализе эксперты учитывали все сделки с любым участием России, которые были завершены или же объявлены в прошлом году.
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с чего всё началось

Эксперты сообщили о резком росте вложений иностранцев в российские активы

В результате слияния с АО "ЛидерИнвест", ранее принадлежащего АФК "Система", группа "Эталон" укрепила свои позиции в числе лидеров на строительном рынке. Инвестиции из США и Азии Объем сделок по покупке российских активов американцами вырос с $0,2 млрд в 2018-м до $3,4 млрд в 2019 году.
РБКвчера в 22:02

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Иностранцы резко вложили в Россию миллиарды долларов

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Устойчивость экономики РФ начала привлекать иностранный капитал — эксперт

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СМИ узнали о резком росте вложений иностранцев в российские активы

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News.ru03:16

Эксперты сообщили о резком росте вложений иностранцев в российские активы

РБКвчера в 22:02
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Общество

Якубович предложил установить минимальную пенсию для министра труда

Ранее Якубович рассказал в интервью порталу Teleprogramma.pro, что размер его пенсии составляет 23 тысячи рублей.
РИА Новости 09:10
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Ореанда-Новости 13:59
Здоровье

Из-за гриппа и ОРВИ в Петербурге на карантин ушли более ста классов

С 10 февраля по 16 февраля заболеваемость гриппом и ОРВи превысила уровень недельного эпидемического порога на 10,4%. Чаще всего заболевают дети до 17 лет включительно, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора по Петербургу.
Piter.tv вчера в 11:20
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Перечислены новые полезные свойства картофеля

Участники первой должны были в течение четырех недель в качестве гарнира употреблять в основном злаки, например, рис, вторая группа употребляла пасту и белый хлеб, а третья – картофель.
Профиль 04:56
Футбол

Лодыгин стал вратарем тульского «Арсенала»

LiveSport.ru вчера в 13:53
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Владислав Сурков был освобождён от должности помощника президента России по собственному желанию.
RT на русском 04:59
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ВСУ покинули опорный пункт в Донбассе

РИА Новости 13:01
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Олимпийская чемпионка-2014 по фигурному катанию в одиночном разряде Аделина Сотникова госпитализирована в Городскую клиническую больницу № 67 им. Л. А. Ворохобова.
News.ru вчера в 08:18
Общество

Путин возложил розы к памятнику Собчаку в Петербурге

РБК 06:22
Биатлон

Логинов, Елисеев и Поршнев примут участие в масс-старте

Спорт-Экспресс 12:03
Происшествия

Пытавшийся закопать тело в бочке мужчина сбежал по дороге в суд

Отмечается, что суд оставил ходатайство следствия без рассмотрения, так как задержанный по подозрению в убийстве мужчина сбежал по дороге в суд.
Газета.Ru 11:48
Экономика

Цены на квартиры в новостройках установили новый рекорд

По данным исследования федерального портала "Мир квартир", с 2014 по 2019 год средняя стоимость квартир в новых домах в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани, Краснодаре, Сочи и Перми увеличилась на 38,6% — до 107,3 тыс. рублей за 1 кв. м. Таким образом в России установились самые высокие цены на квартиры в новостройках за последние шесть лет.
Известия вчера в 18:49
Политика

Мишустин освободил от должности замминистра труда Петрову

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин освободил Светлану Петрову от должности заместителя министра труда и социальной защиты РФ по ее просьбе.
Интерфакс 09:24
Общество

Китай включил арбидол в список препаратов для лечения коронавируса

Противовирусный препарат включен в шестую версию предварительного плана диагностики и лечения заболевания, говорится на сайте национальной комиссии здравоохранения.
Ведомости 12:54
Наука

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Российская газета 06:00
Армия и оружие

Атаку на окрестности города Джебла отразили системы ПВО Сирии

Системы противовоздушной обороны (ПВО) Сирии отразила атаки по окрестностям города Джебла. Об этом сообщает телеканал Ikhbariya.
Газета.Ru 14:43
Армия и оружие

Эрдоган пригрозил новой операцией в Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что военная операция в сирийском Идлибе является вопросом времени, передает турецкий телеканал NTV.
РБК 04:53
Наука

Новая технология сможет производить электричество из воздуха

Основой метода стала реакция с участием природного белка, позволяющего получать электричество из влаги, содержащейся в воздухе.
МедиаПоток вчера в 03:48
Общество

Сбежавшая из больницы пациентка прокомментировала увольнение главврача

Сбежавшая из карантина по коронавирусу пациентка Алла Ильина, которую по решению суда вернули под наблюдение в больницу имени Боткина в Петербурге, не связывает увольнение главного врача с серией побегов из медучреждения.
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Сын Елены Яковлевой показал лицо без татуировок

Единственный наследник российской актрисы Елены Яковлевой Денис Шальных поделился с пользователями Сети фото, на котором его лицо изображено без татуировок.
VSE42.RU 03:08
Шоу-бизнес

Джиган и Оксана Самойлова показали новорождённого сына

18 февраля у пары родился долгожданный сын, которого они назвали Давидом. Первым новостью поделился счастливый отец.
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Общество

Из Ухани вылетел самолет с эвакуируемыми украинцами

Газета.Ru 14:04
Шоу-бизнес

Сын Кати Семеновой попал в реанимацию с инсультом

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В России представили обновленный Hyundai Solaris

Как сообщили в компании, серийное производство обновленных Солярисов на заводе в Петербурге уже стартовало.
Tvoe-avto.com вчера в 10:15
Политика

Зеленский назвал майора ВСУ «треплом» после обвинения в уклонении от армии

Газета.Ru 13:07
Экономика

В Думу внесли законопроект об индексации пенсий работающим пенсионерам

Законопроект о восстановлении с 2020 года индексации пенсий работающим пенсионерам внесен в Государственную думу.
Известия 17 февраля в 19:23
Хоккей

Хоккеист Задоров назвал футболиста Тарасова недалеким

Защитник хоккейного клуба «Колорадо» Никита Задоров считает, что российский футболист Дмитрий Тарасов показал себя не с лучшей стороны, когда в начале 2020 года поздравил молодежную сборную России по хоккею с победой на чемпионате мира.
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Бывший полицейский признался, что подбросил Голунову наркотики

Бывший полицейский Денис Коновалов, обвиняемый по делу Ивана Голунова, признался, что подбросил журналисту наркотики, и сказал, что сделал это по указанию своего начальника Игоря Ляховца.
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Владимир Путин ответил на 20 вопросов ТАСС в спецпроекте

Спецпроект призван подвести промежуточные итоги двадцатилетнего пребывания Владимира Путина у власти: 26 марта 2000 года прошли выборы президента Российской Федерации, на которых он впервые одержал победу.
ТАСС 11:00
Происшествия

В США убили 20-летнего рэпера Pop Smoke

Американского рэпера Pop Smoke убили в Лос-Анджелесе. Об этом Rolling Stone сообщил представитель местной полиции.
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