Энергетика
Российская газетаИностранцы пока не проявили интереса к проектам на шельфе
Иностранные компании пока не высказали заинтересованности в инвестиционных проектах на шельфе Арктики. Об этом на Восточном экономическом форуме заявил глава Минприроды Дмитрий Кобылкин. По его мнению, ожидать всплеска интереса можно лишь при росте стоимости нефти.
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Автоматически обработано 7107 источников, обновлено в 04:26, Вашингтон
Общество
Скворцова оценила возможность введения четырехдневной рабочей недели
"Если люди ведут здоровый образ жизни, если есть чем занять досуг, если есть наполненность внутреннего мира, есть близкие люди, семья, о которых надо заботиться, то почему бы нет", — добавила она.
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Коммерсантъ 01:34
Футбол
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Известный американский рэпер Снуп Догг сказал, что решил определиться со своей любимой командой и начать болеть за «Реал».
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Два подростка на Урале готовили массовое убийство
Глава регионального министерства образования Свердловской области Юрий Биктуганов заявил, что сотрудники полиции предотвратили убийства, запланированные двумя 16-летними подростками.
Газета.Ru 03:38
Армия и оружие
Талибы понесли серьезные потери в преддверии сделки с США
В преддверии планируемого подписания соглашения между США и "Талибаном" * власти Афганистана провели крупную операцию против талибов.
IslamNews 03:26
Общество
Минприроды назвало города России с самым грязным воздухом
Больше половины российских городов (57%) с самым загрязнённым воздухом находятся в Сибирском федеральном округе.
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В Иране судья расторг брак 22-летнего мужчины и 11-летней девочки, назвав такой союз нежелательным.
9111.ru вчера в 09:07
Технологии
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В сети оказались персональные данные и телефонные номера 419 млн пользователей соцсети Facebook.
REGNUM 01:03
Политика
Путин рассказал, в какие отрасли могут прийти иностранные инвестиции
Президент РФ Владимир Путин, завершив свое выступление на пленарном заседании Восточного экономического форума, прокомментировал некоторые затронутые им темы.
ПолитРоссия 03:56
Здоровье
Назван явный признак скорого инфаркта
Специалист рассказала, что, например, увеличение индекса массы тела (ИМТ) с 27,5 до 29,9 килограмма на квадратный метр связано с ростом в 2,64 раза риска возникновения инфаркта миокарда, а увеличение ИМТ с 30 до 34,9 килограмма на квадратный метр связано с ростом в 3,05 раза вероятности появления сердечного приступа.
Lenta.ru 00:42
Общество
В Гидрометцентре предупредили о заморозках и дожде со снегом
Заморозки и мокрый снег ожидаются в некоторых регионах России уже в начале сентября.
Известия вчера в 23:34
Шоу-бизнес
Родные Началовой начали перевозить вещи из квартиры певицы
Пиар-директор певицы Юлии Началовой, которая скончалась в марте 2019 года, Анна Исаева сообщила в Instagram, что родные исполнительницы начали перевозить из квартиры звезды вещи.
Телепрограмма вчера в 22:40
Происшествия
В Екатеринбурге на «Красу Росгвардии» напал автохам
В Екатеринбурге напали на победительницу всероссийского фотоконкурса "Краса Росгвардии" Анну Храмцову.
РИА Новости 03 сентября в 18:28
Космос
В Музее космонавтики открылась выставка необычной графики
Необычная выставка графических работ "В поисках будущего" открылась в столичном Музее космонавтики.
Molnet.ru вчера в 08:02
Происшествия
В Вологодской области пропала двухлетняя девочка
Газета.Ru вчера в 13:05
Общество
Власти Сочи нашли квартиру для лишенного жилья онкобольного
Газета.Ru вчера в 19:19
Гаджеты
Apple планирует выпустить бюджетный iPhone
Компания Apple может выпустить бюджетную версию смартфонов iPhone линейки SE к весне 2020 года, сообщает деловой портал Nikkei.
Москва 24 вчера в 11:27
Транспорт
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REGNUM 00:37
Шоу-бизнес
Появилось фото подросшего сына Даши Жуковой и Романа Абрамовича
38-летняя Даша Жукова редко появляется на публике со своими детьми — десятилетним сыном Аароном и шестилетней дочкой Леей.
7Дней.ру 02:00
Происшествия
В ДТП во Львовской области пострадали более десяти детей
РИА Новости 01:21
Политика
Почему Собчак сойдёт с рук её высказывание о Крыме
Политический аналитик Павел Клачков назвал высказывание телеведущей Ксении Собчак о необходимости вернуть Крым Украине абсурдным.
REGNUM 03:55
Политика
Бедрос Киркоров оправдал советские репрессии в Болгарии
Певец Бедрос Киркоров заявил, что советские репрессии в Болгарии были направлены исключительно на истребление местных фашистов.
Телеканал 360° вчера в 07:53
Происшествия
Мужчина обстрелял детский сад в Петербурге
В Петербурге сотрудники полиции задержали мужчину, который стрелял по детскому саду.
Газета.Ru 02:28
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Принц Гарри и Меган Маркл жестоко обошлись с королевой
Принц Гарри и Меган Маркл нанесли королеве Елизавете II оскорбление, отказавшись приехать в шотландский замок Балморал под надуманным предлогом.
ТВ Центр 03:08
Происшествия
С Эльбруса эвакуировали альпиниста из Москвы с травмой ноги
Спасатели эвакуировали с Эльбруса альпиниста из Москвы, который травмировал ногу, сообщает ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии.
РИА Новости вчера в 13:33
Общество
Государство хочет создать единую систему учета интернет-пользователей
Концепция интернет-учета только обсуждается, есть очень разные идеи о том, как может работать такая система и какие данные собирать, подчеркивают собеседники «Ведомостей».
Ведомости вчера в 17:40
Политика
Премьер Малайзии раскритиковал ход расследования по делу MH17
Малайзийский премьер-министр Махатхир Мохамад прокомментировал в беседе с РИА Новости ход расследования дела о крушении малайзийского Boeing 777, следовавшего рейсом MH17, в Донецке в 2014 году.
RT на русском 00:26
Экономика
В России вновь зафиксирована дефляция
За неделю с 27 августа по 2 сентября снижение потребительских цен в России составило 0,1%, сообщает Интерфакс со ссылкой на данные Росстата.
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