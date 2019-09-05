Энергетика

Российская газетаРоссийская газетаИностранцы пока не проявили интереса к проектам на шельфе

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Иностранные компании пока не высказали заинтересованности в инвестиционных проектах на шельфе Арктики. Об этом на Восточном экономическом форуме заявил глава Минприроды Дмитрий Кобылкин. По его мнению, ожидать всплеска интереса можно лишь при росте стоимости нефти.
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