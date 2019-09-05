Энергетика
Российская газетаИностранцы пока не проявили интереса к проектам на шельфе
Иностранные компании пока не высказали заинтересованности в инвестиционных проектах на шельфе Арктики. Об этом на Восточном экономическом форуме заявил глава Минприроды Дмитрий Кобылкин. По его мнению, ожидать всплеска интереса можно лишь при росте стоимости нефти.
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Политика
Власти Гонконга выполнили часть требований протестующих
Коммерсантъ 07:34
Политика
Лавров объяснил, почему Китай не является «старшим братом» России
Глава МИД России Сергей Лавров раскритиковал мнение критиков сближения Москвы и Пекина, которые считают Китай "старшим братом" России, об этом он заявил в интервью МИЦ "Известия".
РИА Новости 17:13
Общество
Водолеи могут влюбиться, а Ракам сегодня всё сойдёт с рук
Не исключено, что всё закончится браком. РАК Ракам сегодня всё сойдёт с рук.
Свойкировский.рф 02 сентября в 08:00
Экономика
Росстат вновь зафиксировал в России дефляцию
Потребительские цены в России с 27 августа по 2 сентября 2019 года снизились на 0,1%, свидетельствуют данные Росстата.
ТАСС 09:04
Политика
Путин рассказал о программе развития Дальнего Востока
Глава государства рассказал, что о подготовке проекта развития до 2025 года, а на перспективу и до 2035 года, договорились еще год назад.
ФАН 07:40
Общество
Число жертв урагана «Дориан» на Багамах достигло 20 человек
Не менее 20 человек погибли в результате урагана "Дориан", обрушившегося на Багамские острова, сообщает в четверг газета Miami Herald со ссылкой на министра здравоохранения страны.
Интерфакс 18:51
Политика
Путин и Моди осмотрели выставку «Улица Дальнего Востока»
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди осмотрели выставку "Улица Дальнего Востока", организованную на острове Русский в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ), в частности, они посетили павильон Бурятии, где на входе их встретили артисты в национальных костюмах и показали, как проводится традиционный бурятский ритуал для защиты от злых духов.
РИА Новости 10:34
Экономика
Орешкин предложил в 20 раз удешевить процедуру банкротства физлиц
Минэкономразвития готовит предложения в законы и нормативные акты, чтобы кардинально снизить расходы физического лица для признания себя банкротом через суд, заявил в интервью Business FM министр Максим Орешкин.
Ведомости 08:35
Общество
Доказана связь между преждевременной смертью и увлечением газировками
Исследователи предположили связь преждевременной смерти с увлечением газировками, основываясь на анкетах или интервью.
REGNUM 06:00
Экономика
Неформальная занятость россиян резко выросла во втором квартале
Во втором квартале 2019 года число россиян, которые заняты в неформальном секторе экономики, достигло 15,25 млн человек.
Коммерсантъ 18:27
Общество
Вероника Скворцова впервые проведет прямую линию с россиянами
"Министр здравоохранения Вероника Скворцова впервые проведет прямую линию", — говорится в сообщении.
РИА Новости 13:16
Шоу-бизнес
Александр Семчев похудел на 100 килограммов
Близкие и поклонники не перестают удивляться его новому образу. Несколько лет назад вес артиста достигал 200 килограммов.
StarHit.ru вчера в 23:30
Шоу-бизнес
Актриса Заворотнюк не стала опровергать слухи о заболевании
Актриса Анастасия Заворотнюк, известная по сериалу «Моя прекрасная няня», не стала опровергать слухи о том, что серьезно больна.
Свободная Пресса 12:15
Происшествия
Украинку убили во время секса в Турции
Lenta.ru 12:16
Кино
Путин поздравил народную артистку РСФСР Нину Ургант с юбилеем
Президент РФ Владимир Путин поздравил с юбилеем народную артистку РСФСР, актрису театра и кино Нину Ургант, высоко оценив ее актерское мастерство и преданность делу, соответствующая телеграмма размещена на сайте Кремля.
РИА Новости 04:25
Наука
Северные шотландцы оказались похожи на норвежцев больше южных
У жителей более южных районов скандинавских генов оказалось намного меньше, около четырех процентов.
N+1 09:05
Теннис
Тренер Медведева считает россиянина непонятым гением
Жиль Сервара, тренер Даниила Медведева, прокомментировал поведение своего подопечного на US Open.
Спорт день за днем 03:55
Общество
В России выросла средняя зарплата
С наступлением осени средняя зарплата в России выросла на 16% по сравнению с летом.
Pravda.Ru 08:02
Шоу-бизнес
Рубцова искусственно прибавила 80 кг, чтобы сняться в «СашеТане»
Чтобы прибавить грациозной Валентине лишних 80 кг, специалисты использовали гибкие накладки из силикона и специальный клей.
Телепрограмма 13:12
Футбол
Майкл Оуэн: «Капелло нанес катастрофический урон как моей карьере, так и английскому футболу»
Экс-нападающий сборной Англии Майкл Оуэн считает, что назначение главным тренером национальной команды Фабио Капелло нанесло ущерб как его карьере, так и английскому футболу.
Спорт-Экспресс 18:38
Армия и оружие
В Эстонии обнаружили секретную базу спецназа США
Российская газета 15:19
Экономика
На ВЭФ рассказали о росте доходов ТОР и свободного порта Владивосток
За последние три года, с 2016 по 2018, доходы резидентов территорий опережающего развития, расположенных на Дальнем Востоке, выросли с 15,5 до 70 миллиардов рублей, резидентов свободного порта - с двух до 24,5 миллиардов.
Российская газета 08:01
Здоровье
Какие продукты нельзя есть при повышенном холестерине
Специалисты назвали продукты, которые нельзя употреблять при повышенном холестерине.
Московский Комсомолец 16:22
Политика
Лавров оценил ситуацию в международных отношениях: Со дна постучали
Международные отношения продолжают "стабильно осложняться", и этот процесс не удаётся остановить.
Life.ru 12:40
Политика
Путин открыл ряд предприятий в режиме видеоконференции
Президент Владимир Путин на полях Восточного экономического форума (ВЭФ-2019) в режиме видеоконференции понаблюдал за запуском нескольких предприятий и посетил выставку территорий опережающего развития региона.
Взгляд.ру 12:11
Политика
Абэ рассказал о миллиардных инвестициях Японии в Дальний Восток
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что инвестиции его страны в экономику Дальнего Востока уже составили свыше 15 млрд долларов.
Экономика сегодня 18:52