Экономика
Lenta.ruИностранцы резко вложили в Россию миллиарды долларов
Иностранцы резко нарастили вложения в Россию в 2019 году. Их объем вырос на 49,5 процента, пишет принадлежащее Григорию Березкину издание РБК со ссылкой на исследование КПМГ. Общий объем покупок российских активов иностранными компаниями достиг 20,9 миллиарда долларов.
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с чего всё началось
В результате слияния с АО "ЛидерИнвест", ранее принадлежащего АФК "Система", группа "Эталон" укрепила свои позиции в числе лидеров на строительном рынке. Инвестиции из США и Азии Объем сделок по покупке российских активов американцами вырос с $0,2 млрд в 2018-м до $3,4 млрд в 2019 году.РБКвчера в 22:02
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РБК: Эксперты сообщили о резком росте вложений иностранцев в российские активы
Мой Брянсквчера в 23:44
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Гаджеты
В Microsoft признали опасным обновление Windows 10
Пользователям Microsoft предоставила инструкцию, в которой подробно описано, как можно удалить обновление.
Происшествия
На лайнере Diamond Princess в Японии сняли карантин
Незараженные пассажиры круизного лайнера Diamond Princess в Японии начали сходить на берег после окончания карантина из-за коронавируса, сообщает в среду, 19 февраля «РИА Новости».
Общество
Якубович назвал размер своей пенсии
Народный артист России, ведущий программы «Поле чудес» Леонид Якубович назвал размер своей пенсии.
Экономика
В Думу внесли законопроект об индексации пенсий работающим пенсионерам
Законопроект о восстановлении с 2020 года индексации пенсий работающим пенсионерам внесен в Государственную думу.
Политика
Бужанский не встал во время минуты молчания в память погибших на Майдане
Народный депутат от партии "Слуга народа" Максим Бужанский на заседании Верховной рады Украины отказался почтить память жертв событий Майдана.
Происшествия
Экс-директора «Адамаса» объявили в международный розыск
Басманный суд Москвы санкционировал заочный арест бывшего исполнительного директора ювелирной компании "Адамас" Максима Вайнберга, обвиняемого в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере.
Общество
Шепелев обратился к зрителям после ухода с Первого канала
Армия и оружие
ВСУ покинули опорный пункт в Донбассе
Шоу-бизнес
Воеводина оказалась не единственной женой экс-короля Малайзии
Происшествия
Бывший полицейский признался, что подбросил Голунову наркотики
Бывший полицейский Денис Коновалов, обвиняемый по делу Ивана Голунова, признался, что подбросил журналисту наркотики, и сказал, что сделал это по указанию своего начальника Игоря Ляховца.
Общество
Мишустина попросят отложить сроки внесения нового КоАП в Госдуму
Михаил Воскресенский / РИА "Новости" Рабочая группа по обновлению Кодекса России об административных правонарушениях (КоАП) попросит премьер-министра Михаила Мишустина отложить на два месяца сроки внесения документа в Госдуму.
Общество
Королева запретила принцу Гарри и Меган Маркл зарабатывать на своих титулах
Королева Великобритании Елизавета II запретила герцогам Сассекским использовать торговую марку Sussex Royal, чтобы зарабатывать на своих проектах.
Происшествия
Прятавший тело матери в бочке петербуржец сбежал по дороге в суд
Алексей Толчин, подозреваемый в убийстве собственной матери, сбежал по дороге в суд, где ему должны были избрать меру пресечения.
Здоровье
В Иране сообщили о смерти двух заразившихся коронавирусом
В Иране умерли два человека, у которых ранее был выявлен коронавирус, сообщает Irna со ссылкой на советника министра здравоохранения и медицинского образования Ирана Али Резу Вахабзаде.
Футбол
Укусивший соперника за пенис футболист отстранен на пять лет
В СМИ сообщили, что во Франции футболиста укусили прямо после матча. Соперник вцепился своей жертве ниже пояса.
Общество
Самолёт для эвакуации украинцев из Ухани вылетел из Киева
Самолёт авиакомпании SkyUp в ночь на среду, 19 февраля, вылетел из Киева для эвакуации украинцев из китайской Ухани, где зафиксирована вспышка коронавируса.
Космос
Хаббл сделал фотографию спиральной галактики NGC 4689
На фотографии выше изображена спиральная галактика NGC 4689. Однако у NGC 4689 есть некоторые отличие от других спиральных галактик.
Армия и оружие
В Кремле прокомментировали возможность операции Турции в Идлибе
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал возможность начала военной операции Турции в сирийском Идлибе.
Происшествия
В Петербурге суд вернул в больницу еще одну сбежавшую пациентку
Невский районный суд удовлетворил иск главного государственного санитарного врача Петербурга к сбежавшей из-под карантина по подозрению на коронавирус Анне Рыбаковой о помещении ее под медицинское наблюдение в стационар больницы им. Боткина, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Футбол
Холанд первым сыграет за два разных клуба в одном сезоне ЛЧ
Холанд станет первым футболистом, который сыграет в одном сезоне Лиги чемпионов за два разных клуба.
Армия и оружие
Сенатор Морозов: Киев взял курс на войну в Донбассе
Киев не хочет мира в Донбассе и не собирается выполнять Минские соглашения, украинские власти взяли курс на войну.
Политика
FT написала о борьбе Ахметова с Коломойским за влияние на Зеленского
Бизнесмен Ринат Ахметов, который является владельцем крупнейшего на Украине холдинга СКМ, пытается стать ближе к президенту Владимиру Зеленскому на фоне разногласий главы государства с экс-владельцем ПриватБанка Игорем Коломойским, говорится в материале "Украинские олигархи борются за влияние на президента" Financial Times.
Общество
Мишустин запретил китайцам въезд в Россию
Фото: Александр Авилов / АГН Москва Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, временно запрещающее въезд в Россию гражданам Китая в связи с обострением ситуации с коронавирусом.
Шоу-бизнес
Стриженовы отдали свою награду Анастасии Заворотнюк и её мужу
Поднявшись на сцену за наградой, Екатерина и Александр объявили, что передают её Анастасии Заворотнюк и Петру Чернышову.
Политика
В ООН отложили сессию из-за невыдачи главе делегации России визы США
Комиссия ООН по разоружению отложила заседание в связи с невыдачей в срок американской визы главе российской делегации, главе отдела МИД России по вопросам многостороннего разоружения Константину Воронцову.
Наука
Иммунные клетки консультируются с клетками-соседями
Ученые нашли доказательства того, что миграция иммунных клеток в очаг инфекции не является лишь результатом активации иммунитета.
Транспорт
Пригородный поезд между Керчью и Анапой пустят по Крымскому мосту
Пригородное сообщение по Крымскому мосту между Керчью и Анапой будет открыто 7 марта, сообщил министр транспорта республики Крым Сергей Карпов.
Происшествия
В США убили 20-летнего рэпера Pop Smoke
Американского рэпера Pop Smoke убили в Лос-Анджелесе. Об этом Rolling Stone сообщил представитель местной полиции.
Здоровье
Названы ранние признаки рака толстой кишки
Определены пять признаков возможного наличия у человека рака толстой кишки.