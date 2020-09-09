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РБК
РБК

Иностранцы вернулись к продаже российских акций

Чистые покупки российских акций в незначительном объеме иностранцы совершали только в июле.В источнике
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Экономика сегодня

В августе возобновились продажи российских акций

Экономика сегодня10:21
Газета.Ru

Иностранцы вновь продают российские акции

Газета.Ru09:32
ПРАЙМ

Нерезиденты в августе возобновили продажи акций на Мосбирже

ПРАЙМ05:33
РБК

Иностранцы вернулись к продаже российских акций

РБК07:19
Финмаркет

Нерезиденты в августе продали российские акции на 34,2 млрд руб. - ЦБ РФ

Финмаркет05:22

Премьера «Пер Гюнта» украсит афишу Большого театра Беларуси

Чтобы проникнуться духом сказочной атмосферы, созданной полтора столетия назад Генриком Ибсеном, в которой, благодаря гению Эдварда Грига, переплетаются фантастические сюжеты в духе сюрреализма, достаточно оказаться, советуют меломаны, в ближайший вторник на премьере балета "Пер Гюнт" в Большом театре Беларуси.
Премьера «Пер Гюнта» украсит афишу Большого театра Беларуси
Российская газета7 сентября в 09:59

Роналду оформил 100-й и 101-й голы за сборную Португалии

Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду продолжает бить рекорды: благодаря дублю в ворота Швеции нападающий стал вторым футболистом в истории, которому удалось достичь отметки в 100 голов за сборную, и первым в европейском футболе.
Газета.Ru05:22

Tiffany подала в суд на LVMH из-за затягивания сделки по слиянию

Транснациональная ювелирная компания Tiffany подала иск в суд штата Дэлавэр (США) в отношении французского концерна по производству предметов роскоши LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy) из-за затягивания последней процесса слияния.
ТАСС09:22

Колесникова стала подозреваемой по делу о призывах к захвату власти

Член президиума Координационного совета белорусской оппозиции Мария Колесникова находится в статусе подозреваемой по уголовному делу о публичных призывах к захвату власти, сообщила порталу tut.by ее адвокат Людмила Казак.
Интерфакс09:07
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Россия выразила протест Германии из-за ситуации вокруг Навального

«Послу заявлен решительный протест в связи с выдвижением федеральным правительством ФРГ голословных обвинений и ультиматумов в адрес России в контексте заболевания и госпитализации российского гражданина Навального, а также очевидным использованием Берлином возникшей с ним ситуации в качестве повода для дискредитации нашей страны на международной арене», — говорится в сообщении.
RT на русском10:04
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Правительство одобрило выплаты на детей для безработных в сентябре

«Выплаты обеспечат дополнительную социальную поддержку около 2,8 миллиона граждан, признанных в установленном порядке безработными и имеющих детей в возрасте до 18 лет», — говорится в сообщении.
RT на русском09:30
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