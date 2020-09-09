Чтобы проникнуться духом сказочной атмосферы, созданной полтора столетия назад Генриком Ибсеном, в которой, благодаря гению Эдварда Грига, переплетаются фантастические сюжеты в духе сюрреализма, достаточно оказаться, советуют меломаны, в ближайший вторник на премьере балета "Пер Гюнт" в Большом театре Беларуси.
Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду продолжает бить рекорды: благодаря дублю в ворота Швеции нападающий стал вторым футболистом в истории, которому удалось достичь отметки в 100 голов за сборную, и первым в европейском футболе.
Транснациональная ювелирная компания Tiffany подала иск в суд штата Дэлавэр (США) в отношении французского концерна по производству предметов роскоши LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy) из-за затягивания последней процесса слияния.
Член президиума Координационного совета белорусской оппозиции Мария Колесникова находится в статусе подозреваемой по уголовному делу о публичных призывах к захвату власти, сообщила порталу tut.by ее адвокат Людмила Казак.
«Послу заявлен решительный протест в связи с выдвижением федеральным правительством ФРГ голословных обвинений и ультиматумов в адрес России в контексте заболевания и госпитализации российского гражданина Навального, а также очевидным использованием Берлином возникшей с ним ситуации в качестве повода для дискредитации нашей страны на международной арене», — говорится в сообщении.
Sabrent выпустила накопитель Rocket 4 Plus со скоростью чтения 7000 Мб / с. Многие уже считают накопитель самым быстрым в мире, даже выпущенный недавно Samsung 980 Pro уже проиграл Sabrent Rocket 4 Plus.