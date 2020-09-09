Песков исключил возможность слияния России и Белоруссии

Темы о слиянии или поглощении Россией Белоруссии не стоит, в том числе во время визита главы республики Александра Лукашенко в РФ, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.