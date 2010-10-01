Политика
News.ruИностранцы высмеяли главный военно-морской парад в Петербурге
В публикации отмечается, что на мероприятии в Санкт-Петербурге присутствовал президент России Владимир Путин. Он сообщил о цели парада — «продемонстрировать растущую мощь военно-морского флота».
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Политика
ОСК передаст ВМФ в этом году 14 боевых кораблей
Известия 07:28
Общество
Сергей Шнуров снимет фильм про протесты в Хабаровске
Газета.Ru 06:55
Наука
Найдены 20 новых эффективных препаратов против коронавируса SARS CoV-2
Агентство министерства здравоохранения FDA США выдало одобрение двум препаратам для применения в лечении новой инфекции – это астемизол и клофазамин.
Evo-rus.com 07:40
Происшествия
В Саратове трехлетний ребенок скончался после падения с восьмого этажа
По данным интернет-ресурса, из окна восьмого этажа дома №65 по улице Кутякова выпала трехлетняя девочка.
Репортер64 07:18
Общество
Тимати сообщил об уходе из Black Star
Певец Тимур Юнусов, более известный как Тимати, объявил об уходе из лейбла Black Star, сооснователем которого он является.
РБК 06:00
Политика
Строительство «Северного потока-2» приостановлено из-за нереста трески
Строительство «Северного потока-2» не ведется из-за нереста трески, сообщили немецкие СМИ.
Коммерсантъ 25 июля в 14:09
Экономика
Развитие Корсакова оценили в 90 млрд рублей
Коммерсантъ вчера в 18:09
Армия и оружие
Сухопутные «Искандеры» научили поражать морские цели
ИА Красная Весна вчера в 18:40
Происшествия
О готовившем теракт в Москве мужчине правоохранителям сообщил его брат
Брат готовившего массовое убийство в Москве террориста заявил, что уведомил правоохранителей о пропаже брата.
Газета.Ru 06:52
Происшествия
При падении автомобиля в канал под Волгоградом погибли восемь человек
RT на русском 07:10
Политика
В Великобритании признали мощь российского флота
Парадом Военно-морского флота Россия показала мощь своего флота, пишет издание Daily Mail.
Газета.Ru 03:16
Здоровье
В Саратовской области от коронавируса скончались 55 человек
В Саратовской области в ковидном госпитале скончалась 58-летняя женщина.
Регион 64 06:02
Общество
Вспышка COVID-19 во Вьетнаме вызвана новым типом вируса
В правительстве Вьетнама заявили, что вспышка COVID-19 в городе Дананге и ближайших провинциях, где зарегистрированы четыре случая заражения от неизвестных носителей инфекции за последние пять дней, вызвана новым типом вируса, ранее не встречавшимся в стране, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 06:24
Общество
Жители Хабаровска вышли на вторую за день акцию в поддержку Фургала
Интерфакс 25 июля в 06:51
Общество
На карты россиянам придет новое пособие до 6 тыс. рублей до 31 августа
Согласно указу председателя российского правительства, минимальный размер выплат увеличен с 1,5 тыс. до 4,5 тыс. рублей.
Evo-rus.com 07:03
Происшествия
Похищенного у липчанина питона выпустили на Тракторном
По мнению следствия, девушка украла у своего сожителя не имущество или деньги, а тигрового питона.
ГТРК Липецк 05:57
Политика
Кремль считает преждевременным оценивать работу врио Хабаровского края
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что оценивать результаты работы врио губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева преждевременно.
Ведомости 07:19
Экономика
Долю «Екатеринбургэнерго» в ЕТК оценили в 382 раза ниже номинала
По информации РБК Екатеринбург, в ближайшее время УФССП по Свердловской области планирует передать к реализации 28,6% акций — часть арестованного имущества МУП "Екатеринбургэнерго" — номинальной стоимостью 4,97 млрд руб. При этом стоимость пакета оценщик по заказу судебных приставов оценил в 13 млн руб. (документ есть в распоряжении редакции).
РБК Екатеринбург 06:50
Происшествия
Кузнецова попросит проверить данные о насилии над детьми в монастыре
РИА Новости 00:05
Общество
Глава ВОЗ заявил об усилении пандемии коронавируса в мире
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус 27 июля на брифинге в Женеве заявил, что пандемия коронавирусной инфекции в мире усиливается.
Известия 07:08
Общество
Россия заняла 20-е место в Европе по доступности бензина
Первое место занял Люксембург, Россия оказалась на 20-й позиции, между Чехией и Грецией.
Коммерсантъ вчера в 23:41
Энергетика
Дегтярев удивился информации о закупке газа «Сахалин-1» за доллары
Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев в воскресенье, 26 июля, в ходе встречи с жителями Советской Гавани удивился тому, что регион закупает сахалинский газ, добывающийся американской компанией Exxon Neftegas, за доллары.
Известия вчера в 03:47
Армия и оружие
Парад Каспийской флотилии в День ВМФ впервые прошел в Дагестане
Впервые в этом году в Каспийске прошел масштабный парад Каспийской флотилии. В мероприятии принял участие Глава Дагестана Владимир Васильев.
Темирхан-Шура вчера в 14:41
Футбол
«Динамо» объявило об уходе Нойштедтера и ещё шестерых футболистов
RT на русском 03:14
Игры
Слух: первые подробности RPG Avowed от авторов The Outer Worlds
Игромания.ру 03:13
Культура
Леонид Якубович опроверг свой уход из шоу «Поле чудес»
Известный российский телеведущий Леонид Якубович опроверг слухи о своем уходе из капитал-шоу "Поле чудес".
Piter.tv 00:45