Политика

News.ruNews.ruИностранцы высмеяли главный военно-морской парад в Петербурге

В публикации отмечается, что на мероприятии в Санкт-Петербурге присутствовал президент России Владимир Путин. Он сообщил о цели парада — «продемонстрировать растущую мощь военно-морского флота».
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Иностранцы высмеяли военно-морской парад в РФ

Рамблер03:15

Иностранцы высмеяли главный военно-морской парад в Петербурге

News.ru01:46

Парад ВМФ России удивил: Иностранцы не поверили ни Путину, ни своим глазам

Царьградвчера в 17:27
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ОСК передаст ВМФ в этом году 14 боевых кораблей

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Суд допросил главного оппонента Соколова – публициста Понасенкова

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В Саратове трехлетний ребенок скончался после падения с восьмого этажа

По данным интернет-ресурса, из окна восьмого этажа дома №65 по улице Кутякова выпала трехлетняя девочка.
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Тимати сообщил об уходе из Black Star

Певец Тимур Юнусов, более известный как Тимати, объявил об уходе из лейбла Black Star, сооснователем которого он является.
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Строительство «Северного потока-2» приостановлено из-за нереста трески

Строительство «Северного потока-2» не ведется из-за нереста трески, сообщили немецкие СМИ.
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Развитие Корсакова оценили в 90 млрд рублей

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Сухопутные «Искандеры» научили поражать морские цели

ИА Красная Весна вчера в 18:40
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О готовившем теракт в Москве мужчине правоохранителям сообщил его брат

Брат готовившего массовое убийство в Москве террориста заявил, что уведомил правоохранителей о пропаже брата.
Газета.Ru 06:52
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Глава Минпросвещения назвал формат школьного обучения с 1 сентября

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Происшествия

При падении автомобиля в канал под Волгоградом погибли восемь человек

RT на русском 07:10
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В Великобритании признали мощь российского флота

Парадом Военно-морского флота Россия показала мощь своего флота, пишет издание Daily Mail.
Газета.Ru 03:16
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Здоровье

В Саратовской области от коронавируса скончались 55 человек

В Саратовской области в ковидном госпитале скончалась 58-летняя женщина.
Регион 64 06:02
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Общество

Вспышка COVID-19 во Вьетнаме вызвана новым типом вируса

В правительстве Вьетнама заявили, что вспышка COVID-19 в городе Дананге и ближайших провинциях, где зарегистрированы четыре случая заражения от неизвестных носителей инфекции за последние пять дней, вызвана новым типом вируса, ранее не встречавшимся в стране, передает РИА "Новости".
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Общество

Жители Хабаровска вышли на вторую за день акцию в поддержку Фургала

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Общество

На карты россиянам придет новое пособие до 6 тыс. рублей до 31 августа

Согласно указу председателя российского правительства, минимальный размер выплат увеличен с 1,5 тыс. до 4,5 тыс. рублей.
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Происшествия

Похищенного у липчанина питона выпустили на Тракторном

По мнению следствия, девушка украла у своего сожителя не имущество или деньги, а тигрового питона.
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Кремль считает преждевременным оценивать работу врио Хабаровского края

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что оценивать результаты работы врио губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева преждевременно.
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Экономика

Долю «Екатеринбургэнерго» в ЕТК оценили в 382 раза ниже номинала

По информации РБК Екатеринбург, в ближайшее время УФССП по Свердловской области планирует передать к реализации 28,6% акций — часть арестованного имущества МУП "Екатеринбургэнерго" — номинальной стоимостью 4,97 млрд руб. При этом стоимость пакета оценщик по заказу судебных приставов оценил в 13 млн руб. (документ есть в распоряжении редакции).
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Происшествия

Кузнецова попросит проверить данные о насилии над детьми в монастыре

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Армия и оружие

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РИА Новости 07:43
Общество

Глава ВОЗ заявил об усилении пандемии коронавируса в мире

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус 27 июля на брифинге в Женеве заявил, что пандемия коронавирусной инфекции в мире усиливается.
Известия 07:08
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Общество

Россия заняла 20-е место в Европе по доступности бензина

Первое место занял Люксембург, Россия оказалась на 20-й позиции, между Чехией и Грецией.
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Энергетика

Дегтярев удивился информации о закупке газа «Сахалин-1» за доллары

Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев в воскресенье, 26 июля, в ходе встречи с жителями Советской Гавани удивился тому, что регион закупает сахалинский газ, добывающийся американской компанией Exxon Neftegas, за доллары.
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В Забайкалье проверят видео с закурившим от свечи в храме подростком

РБК 06:29
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Армия и оружие

Парад Каспийской флотилии в День ВМФ впервые прошел в Дагестане

Впервые в этом году в Каспийске прошел масштабный парад Каспийской флотилии. В мероприятии принял участие Глава Дагестана Владимир Васильев.
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«Динамо» объявило об уходе Нойштедтера и ещё шестерых футболистов

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российский государственный деятель, действующий президент Российской Федерации с 7 мая 2012 года.
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