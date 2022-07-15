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Иностранные банки не смогут продать свои активы в России

Подкомиссия Минфина РФ правкомиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций приостановит выдачу разрешений на продажу «дочек» иностранных банков в России, сообщил замминистра финансов Алексей Моисеев.
Коммерсантъ
Иностранные банки ищут пути выхода с российского рынка с момента начала военной операции на Украине и введения жестких санкций.
Интерфакс
Из официальных и неофициальных источников известно о планах выйти из активов в РФ еще целого ряда иностранных банковских групп, но пока новых сделок нет.
Интерфакс
Андрей Костин, глава ВТБ, чьи "дочки" в Европе столкнулись с масштабными ограничениями, говорил на ПМЭФ в июне о необходимости "симметричных" ответных мер.
Интерфакс

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Иностранные банки не смогут продать свои активы в России
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