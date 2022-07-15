ВедомостиИностранные банки не смогут продать свои активы в РоссииПодкомиссия Минфина РФ правкомиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций приостановит выдачу разрешений на продажу «дочек» иностранных банков в России, сообщил замминистра финансов Алексей Моисеев.КоммерсантъИностранные банки ищут пути выхода с российского рынка с момента начала военной операции на Украине и введения жестких санкций.ИнтерфаксИз официальных и неофициальных источников известно о планах выйти из активов в РФ еще целого ряда иностранных банковских групп, но пока новых сделок нет.ИнтерфаксАндрей Костин, глава ВТБ, чьи "дочки" в Европе столкнулись с масштабными ограничениями, говорил на ПМЭФ в июне о необходимости "симметричных" ответных мер.ИнтерфаксЧитать далееСвернутьРБКРБКRTVIPublic OpinionРосбалтГазета.RuИзвестияФАНЦарьградПрофильЭкономика сегодняРидусFrank MediaLife.ruBIS JournalКомсомольская правдаПодробнее о событииИностранные банки не смогут продать свои активы в РоссииВедомостивчера в 11:39В РФ решили временно заблокировать выход иностранных банков с российского рынкаИнтерфаксвчера в 09:58Самое цитируемоеВласти будут блокировать выход иностранных банков с рынка РФ в качестве ответа на меры против российских банков за рубежомИнтерфакс - Россиявчера в 09:54Подкомиссия кабмина приостановила выдачу разрешений на продажу «дочек» зарубежных банковТАССвчера в 10:34Минфин сообщил, что правкомиссия приостановила выдачу разрешений на продажу «дочек» зарубежных банковКомсомольская правдавчера в 10:32В Минфине приостановили выдачу разрешений на продажу дочек зарубежных банковРоссийская газетавчера в 10:12Правительство запретит продажу «дочек» иностранных банков в РоссииРБКвчера в 11:19В Минфине заявили, что иностранным банкам пока не будут разрешать продавать российских «дочек»ПРАЙМвчера в 09:52Показать ещёОценить641Поделиться