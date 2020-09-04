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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Иностранные инвесторы рискнули вложиться в российские облигации

Иностранные инвесторы рискнули вложиться в российские облигации Международные инвесторы активно увеличивают присутствие на рынке российского долга.В источнике
С чего всё началось
Коммерсантъ

Иностранные инвесторы рискнули вложиться в российские облигации

Иностранные инвесторы рискнули вложиться в российские облигации Международные инвесторы активно увеличивают присутствие на рынке российского долга. За минувшую неделю они вложили в облигации российских эмитентов свыше $100 млн, а за восемь недель — почти $0,5 млрд.
Коммерсантъ18:07
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Экономика сегодня

Инвесторы вложили в российские облигации рекордную сумму

Экономика сегодня06:36
Эхо Москвы

Вклад международных инвесторов в российские облигации достиг почти 120 миллионов долларов

Эхо Москвы05:33
ФАН

Иностранные инвесторы вложили рекордную сумму в российские облигации

ФАН02:46
Московский Комсомолец

СМИ: В российские ценные бумаги инвестировали рекордную сумму

Московский Комсомолец01:05
РБК

Иностранцы нарастили инвестиции в российский долг до рекорда за 7 месяцев

РБК00:37
Коммерсантъ

Иностранные инвесторы рискнули вложиться в российские облигации

Коммерсантъ18:07

Опубликована запись разговора Берлина и Варшавы по делу Навального

3 сентября президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным сообщил о перехвате разговора Варшавы и Берлина о том, что заявления канцлера ФРГ Ангелы Меркель об отравлении блогера Алексея Навального являются фальсификацией.
Опубликована запись разговора Берлина и Варшавы по делу Навального
Известия02:10
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Глава ДНР приказал уничтожить объекты ВСУ у линии разграничения

Украинские власти должны были предоставить руководству самопровозглашенной Донецкой народной республики документы, подтверждающие ликвидацию новых траншей и других инженерных объектов ВСУ около линии разграничения в Донбассе, но не сделали этого – заявил глава ДНР Денис Пушилин.
Газета.Ru05:23
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Премьер Украины «уверяет» граждан в стабильности курса гривны

Киев, 5 сентября 2020, 12:49 — REGNUM До конца нынешнего года курс доллара на Украине будет сохраняться на нынешнем уровне, порядка 27−28 грн за доллар, заявил в эфире украинского телевидения вечером 4 сентября премьер-министр страны Денис Шмыгаль.
REGNUM05:49
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Задержан мужчина, напавший в Заинске на бывшую жену с ножом

Сотрудники правоохранительных органов задержали жителя Заинска, напавшего в пятницу с ножом в магазине на бывшую жену и нанесшего ей несколько ранений, сообщил журналистам старший помощник прокурора Татарстана Руслан Галиев.
РИА Новости06:57
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Путин оценил работу столичных служб в период пандемии

Все московские службы в период пандемии коронавируса действовали грамотно, слаженно и эффективно, сделать это в многомиллионном мегаполисе было непросто, столицам других стран в таких условиях приходилось сложно, заявил президент РФ Владимир Путин.
РИА Новости06:16
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Трамп заявил о доверии к выводам Германии об отравлении Навального

Президент США Дональд Трамп заявил, что у него нет поводов сомневаться в выводах немецких врачей об отравлении оппозиционера Алексея Навального, однако США только предстоит изучить «цифры и документы» дела.
РБК18:45
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В Хабаровске на очередной незаконный митинг вышли около тысячи человек

Хабаровск, 5 сентября 2020, 06:07 — REGNUM «Едва ли тысяча человек» вышла на очередной несанкционированный митинг в Хабаровске в поддержку арестованного экс-губернатора Хабаровского края, сообщает пресс-служба городской администрации.
REGNUM23:07
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