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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Иностранные инвесторы рискнули вложиться в российские облигации

Иностранные инвесторы рискнули вложиться в российские облигации Международные инвесторы активно увеличивают присутствие на рынке российского долга.В источнике
С чего всё началось
Коммерсантъ

Иностранные инвесторы рискнули вложиться в российские облигации

Иностранные инвесторы рискнули вложиться в российские облигации Международные инвесторы активно увеличивают присутствие на рынке российского долга. За минувшую неделю они вложили в облигации российских эмитентов свыше $100 млн, а за восемь недель — почти $0,5 млрд.
Коммерсантъ18:07
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ФАН

Иностранные инвесторы вложили рекордную сумму в российские облигации

ФАН02:46
Экономика сегодня

Инвесторы вложили в российские облигации рекордную сумму

Экономика сегодня06:36
Эхо Москвы

Вклад международных инвесторов в российские облигации достиг почти 120 миллионов долларов

Эхо Москвы05:33
News.ru

За неделю спрос на долговые облигации РФ среди иностранцев вырос в 1,5 раза

News.ru09:44
Московский Комсомолец

СМИ: В российские ценные бумаги инвестировали рекордную сумму

Московский Комсомолец01:05
РБК

Иностранцы нарастили инвестиции в российский долг до рекорда за 7 месяцев

РБК00:37
Коммерсантъ

Иностранные инвесторы рискнули вложиться в российские облигации

Коммерсантъ18:07

МИД РФ назвал Запад и НАТО причастными к производству «Новичка»

В комментарии департамента информации и печати МИД РФ говорится, что на протяжении ряда лет над входящими в эту обширную группу химвеществ соединениями работали "специалисты многих западных стран и специализированных структур НАТО".
Интерфакс08:32
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Роналду пропустит матч с Хорватией из-за укуса пчелы

Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду пропустит матч с национальной командой Хорватии в Лиге Наций из-за укуса пчелы.35-летний форвард не принимал участия в последних тренировках действующих победителей турнира из-за инфекции на пальце правой ноги.
Soccer.ru07:53

Глава WADA пригрозил отстранением спортсменов из США от Олимпиады

Глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольд Банька заявил, что американские спортсмены могут быть отстранены от Олимпийских игр, если США примут решение прекратить финансирование организации, сообщает Reuters.
РБК спортвчера в 03:38
4

Латушко обсудил в Литве задачи белорусской оппозиции

Как пояснил Латушко, «во время встреч в Вильнюсе с представителями исполнительной и парламентской властей Литвы обсуждались возможные пути выхода из кризисной ситуации в Беларуси», так, «обсуждались правовые подходы к определению международной правосубъектности Беларуси после истечения срока полномочий действующего президента», сообщает ТАСС.
Журналистская правда06:00
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Два гола Артема Дзюбы помогли России победить Сербию в Лиге Наций

Встреча, прошедшая на стадионе "ВТБ Арена" в Москве, завершилась победой российсокой команды со счетом 3:1. В составе хозяев дублем отметился Артем Дзюба, и еще один гол записал на свой счет Вячеслав Караваев.
RuNews24.ruвчера в 09:07
2

Bloomberg узнал о нежелании Берлина отказываться от «Северного потока-2»

Правящий блок канцлера ФРГ Ангелы Меркель ХДС/ХСС и Социал-демократическая партия Германии вряд ли поддержат требования отказаться от проекта газопровода «Северный поток-2», которые прозвучали после сообщений об отравлении оппозиционера Алексея Навального.
РБК10:11