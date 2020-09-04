Латушко обсудил в Литве задачи белорусской оппозиции

Как пояснил Латушко, «во время встреч в Вильнюсе с представителями исполнительной и парламентской властей Литвы обсуждались возможные пути выхода из кризисной ситуации в Беларуси», так, «обсуждались правовые подходы к определению международной правосубъектности Беларуси после истечения срока полномочий действующего президента», сообщает ТАСС.