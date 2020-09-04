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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Иностранные инвесторы рискнули вложиться в российские облигации

Иностранные инвесторы рискнули вложиться в российские облигации Международные инвесторы активно увеличивают присутствие на рынке российского долга.В источнике
С чего всё началось
Коммерсантъ

Иностранные инвесторы рискнули вложиться в российские облигации

Иностранные инвесторы рискнули вложиться в российские облигации Международные инвесторы активно увеличивают присутствие на рынке российского долга. За минувшую неделю они вложили в облигации российских эмитентов свыше $100 млн, а за восемь недель — почти $0,5 млрд.
Коммерсантъ18:07
Подробнее о событии
Секрет фирмы

Иностранные вложения в российский долг достигли $500 млн

Секрет фирмы09:13
ФАН

Иностранные инвесторы вложили рекордную сумму в российские облигации

ФАН02:46
Эхо Москвы

Вклад международных инвесторов в российские облигации достиг почти 120 миллионов долларов

Эхо Москвы05:33
Экономика сегодня

Инвесторы вложили в российские облигации рекордную сумму

Экономика сегодня06:36
Московский Комсомолец

СМИ: В российские ценные бумаги инвестировали рекордную сумму

Московский Комсомолец01:05
РБК

Иностранцы нарастили инвестиции в российский долг до рекорда за 7 месяцев

РБК00:37
Коммерсантъ

Иностранные инвесторы рискнули вложиться в российские облигации

Коммерсантъ18:07

МИД РФ назвал Запад и НАТО причастными к производству «Новичка»

В комментарии департамента информации и печати МИД РФ говорится, что на протяжении ряда лет над входящими в эту обширную группу химвеществ соединениями работали "специалисты многих западных стран и специализированных структур НАТО".
МИД РФ назвал Запад и НАТО причастными к производству «Новичка»
Интерфакс08:32
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Путин оценил наделение губернаторов дополнительными полномочиями

Практика наделения губернаторов дополнительными полномочиями в условиях пандемии помогла не задушить экономику и «не пропустить удары» коронавирусной инфекции, считает российский президент Владимир Путин.
RT на русском04:55
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В Калининграде предположительно найдены следы Янтарной комнаты

Историк считает, что бункер, построенный в 1945 для защиты от налетов авиации, был соединен подземным ходом с Королевским замком, именно по этому ходу немецкие солдаты могли тайно вынести ящики с панелями Янтарной комнаты (в последний раз панели видели в замке, после чего следы сокровища затерялись).
Российская газета09:30
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