Иностранные инвесторы рискнули вложиться в российские облигации
Иностранные инвесторы рискнули вложиться в российские облигации Международные инвесторы активно увеличивают присутствие на рынке российского долга.В источнике
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Иностранные инвесторы рискнули вложиться в российские облигации
Иностранные инвесторы рискнули вложиться в российские облигации Международные инвесторы активно увеличивают присутствие на рынке российского долга. За минувшую неделю они вложили в облигации российских эмитентов свыше $100 млн, а за восемь недель — почти $0,5 млрд.
Коммерсантъ18:07
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