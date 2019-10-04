Экономика
Lenta.ruРоссию признали «тихой гаванью» для дельцов
Несмотря на многочисленные проблемы в экономике и деловом климате, Россия, по сравнению с другими странами, является «тихой гаванью» для инвестиций.
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Происшествия
Вооруженные захватчики атаковали завод на Кубани
Захватчики попытались взять в заложники находившихся на заводе людей, но позже отпустили их и забаррикадировались внутри предприятия.
BFM.ru 02:45
Единоборства
Емельяненко показал видео драки с Кокляевым
Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко выложил в своем профиле в социальной сети Instagram ролик, на кадрах которого запечатлена его потасовка с пауэрлифтером Михаилом Кокляевым, произошедшая накануне в одном из ресторанов в центре Москвы.
Журналистская правда вчера в 07:38
Энергетика
OMV заявила о хорошем шансе согласовать с Данией «Северный поток — 2»
Глава австрийской OMV Райнер Зеле заявил, что оператор проекта «Северный поток — 2» видит «очень хороший шанс» получить от Дании разрешение на строительство газопровода.
RT на русском вчера в 04:41
Культура
Кудрявцева высказалась о победе Ивлеевой на ТЭФИ и своём поражении
News.ru 02 октября в 23:12
Политика
Волкер дал показания в Конгрессе по делу об импичменте Трампа
Бывший спецпредставитель США по Украине Курт Волкер дал показания в Конгрессе по делу об импичменте президента Дональда Трампа.
Российская газета 04:05
Футбол
Английский фанат принял Ислам из-за Салаха. Раньше он ненавидел мусульман
Болельщик «Ноттингем Форест» Бен Бёрд рассказал о решении принять Ислам после наблюдения за нападающим «Ливерпуля» и сборной Египта Мохамедом Салахом.
Чемпионат 04:17
Политика
В Японии собрались вывести переговоры с Россией на новый уровень
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что его правительство намерено вывести переговоры с Россией на новый уровень для разрешения территориального вопроса и заключения мирного договора.
Известия 01:55
Происшествия
В Ингушетии произошла перестрелка между сотрудниками ФСИН
Перестрелка между сотрудниками ФСИН по Ингушетии произошла в четверг в регионе, пострадал один человек.
ТАСС 04:01
Политика
В Госдуме оценили позицию Польши по российскому газу
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Валерий Селезнёв прокомментировал в беседе с RT заявление уполномоченного правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петра Наимского о том, что республика планирует полностью отказаться от российского газа к концу 2022 года.
RT на русском 02:46
Гаджеты
Samsung Galaxy Fold начнут продавать в России
Инновационный смартфон с гибким дисплеем Samsung Galaxy Fold поступит в российские магазины к концу октября, об этом сообщили в пресс-службе компании производителя.
Экономика сегодня вчера в 13:19
Шоу-бизнес
У Бочкаревой парализовало часть лица на фоне скандала с наркотиками
Музыканта Андрей Ковалев рассказал о том, что происходит с актрисой Натальей Бочкаревой в рамках скандала с ее задержанием, в ходе которого у актрисы нашли наркотики.
Газета.Ru вчера в 20:04
Политика
Грета Тунберг изменила свой профиль в Twitter после выступления Путина
Известия вчера в 19:37
Политика
В Киеве отказались выносить вопрос о статусе Донбасса на референдум
Закон об особом статусе неподконтрольных Киеву территорий Донецкой и Луганской областей не станут выносить на всеукраинский референдум.
Lenta.ru 03:13
Политика
Найдены доказательства высадки «Летучего отряда Кадырова» в Норвегии
"Новая газета" нашла опубликованные снимки бойцов российского спецназа, когда те высаживались на норвежский архипелаг Шпицберген.
Piter.tv 02 октября в 08:06
Здоровье
Работу единственного роддома приостановили в Новоалтайске
Катунь 24 вчера в 09:00
Общество
В США певшей в метро бездомной россиянке предложат записать диск
Российская газета вчера в 04:58
Спорт
В Федерации плавания США расследуют случаи сексуальных домогательств
Руководство организации подозревается а игнорировании случаев сексуального домогательства к спортсменам со стороны тренеров.
Спорт-Экспресс 03:39
Происшествия
В Волгограде экстренно сел самолет из-за смерти ребенка на борту
Самолет, следовавший из Грозного в Москву, совершил экстренную посадку в аэропорту Волгограда - на его борту оказалась двухмесячная девочка с врожденным заболеванием сердца.
Газета.Ru 04:12
Кино
Фото со съемок сиквела «Аватара» появилось в Сети
Фотография со съемочной площадки сиквела фантастического фильма «Аватар» появилась в Сети.
Вечерняя Москва вчера в 08:56
Авто
Кроссовер Suzuki XL6 готовится покорять глобальный авторынок
Компания Suzuki планирует продавать новый трехрядный вседорожник Suzuki XL6 за пределами Индии.
Новые автомобили вчера в 00:14
Происшествия
В Иране по подозрению в шпионаже задержали российскую журналистку
Журналистку и экс-кандидата в депутаты Госдумы от Дагестана Юлию Юзик задержали в Тегеране, у нее изъяли паспорт.
РБК 04:10
Шоу-бизнес
Представитель Заворотнюк опроверг скорое появление актрисы на телешоу
Концертный директор Анастасии Заворотнюк Стас Христов заявил РБК, что никакой пресс-конференции Анастасии Заворотнюк в ближайшее время не будет.
РБК 02 октября в 04:45
Политика
Скабеева ответила Путину на слова об очернении Украины в СМИ
Телеведущая Ольга Скабеева ответила на слова президента России Владимира Путина, призвавшего не очернять Украину и украинцев на российском ТВ.
Газета.Ru 04:18
Общество
Россияне назвали требуемую для полного счастья зарплату
Больше всего денег для счастья россиянам нужно было в 2017 году — 184 тыс. рублей, говорят ранние исследования портала.
Газета.Ru 04:29
Происшествия
В Петербурге загорелся склад на площади 4 тыс. кв. м
По имеющейся информации, горение возникло в 5:11 на площади почти 4 тыс. кв. м.
Известия 00:09
Политика
СМИ узнали детали итогового документа саммита «нормандской четверки»
Представители стран, входящих в состав «нормандской четверки», предварительно согласовали проект итогового документа саммита, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на собственные источники.
ТК Звезда 04:02