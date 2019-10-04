Экономика
РБКИностранные инвесторы снова признали Россию «тихой гаванью»
В первый день ежегодного инвестиционного форума Московской биржи в Нью-Йорке 3 октября участники панельной дискуссии обсудили тезис, что Россия считается «тихой гаванью» для финансовых инвесторов, несмотря на низкие темпы роста экономики и слабость институтов.
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Происшествия
Вооруженные захватчики атаковали завод на Кубани
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Минфин предложил ограничить перечень профессий для самозанятых
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Оскорбивший слушателя Владимир Соловьев ответил жителям Татарстана
Владимир Соловьев принял реакцию жителей Татарстана на его слова необоснованной.
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Анастасия Ивлеева получила премию ТЭФИ как лучшая ведущая
Известный блогер Анастасия Ивлеева получила премию ТЭФИ как лучшая ведущая развлекательного шоу прайм-тайма, сообщает ТАСС.
Слово и Дело 02 октября в 16:09
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News.ru вчера в 02:25
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Истребители F-16 военно-воздушных сил Бельгии смогли заснять российский боевой самолет Су-34 в инфракрасном диапазоне.
Вести.Ru 11:19
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Сибирский целитель пообещал вылечить Заворотнюк от рака
Целитель из Сибири Александр Халбашкин пообещал вылечить страдающую от онкологического заболевания актрису Анастасию Заворотнюк за месяц.
Московский Комсомолец 02:15
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Путин сообщил о невозможности сдержать Китай
Президент России Владимир Путин заявил, что попытки сдержать Китай невозможны. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 16:42
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В Крым передали новые локомотивы для запуска движения поездов по мосту
В Крым переданы первые локомотивы и пассажирские вагоны для осуществления движения поездов по Крымскому мосту.
Известия 07:40
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Путин заинтересовался созданием медицинской госкорпорации
Как передает телеканал "Россия 24", об этом глава государства рассказал в ходе своего общения с участниками наблюдательного совета АНО "Россия — страна возможностей" в Сочи.
Вести.Ru 11:29
Политика
Лукашенко захотел увеличить поставки нефтепродуктов на Украину
Глава Белоруссии отметил, что Минск готов увеличивать объемы поставок нефтепродуктов на Украину.
Взгляд.ру 08:09
Политика
Власти Дании сняли политические возражения по «Северному потоку — 2»
Дания сняла политические возражения по вопросу строительства на ее территории участка газопровода "Северный поток - 2", пишут СМИ со ссылкой на источники.
Газета.Ru 02:47
Политика
Глава Росводресурсов отверг необходимость подачи воды в Крым с Украины
Крым не нуждается в возобновлении поставок днепровской воды по Северо-Крымскому каналу с Украины, сообщил руководитель Федерального агентства водных ресурсов Дмитрий Кириллов.
Взгляд.ру 05:34
Политика
Скабеева оценила слова Путина об очернении Украины на телевидении
Телеведущая Ольга Скабеева прокомментировала заявление президента России Владимира Путина, который ранее призвал не выставлять Украину и украинский народ в невыгодном свете на российском телевидении.
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Общество
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Живая Кубань вчера в 07:17
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Игра Call of Duty: Mobile вышла на мобильные устройства и ПК
Актуальные Новости 01 октября в 20:09
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Грета Тунберг изменила профиль в Twitter после слов Путина
РИА Новости вчера в 18:42
Армия и оружие
Минобороны получило партию истребителей Су-34
В ОАК отметили, что по информации Центрального военного округа, самолеты будут эксплуатироваться в составе авиационного полка в Челябинской области.
РИА Новости вчера в 08:12
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Российские истребители испытали цифровой камуфляж нового поколения
Стало известно, что в России продолжаются испытания истребителей последнего поколения Су-57.
Ferra 06:24
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В США избили мужчину в кепке с лозунгом Трампа на русском языке
РИА Новости вчера в 19:55