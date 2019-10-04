Экономика

РБКРБКИностранные инвесторы снова признали Россию «тихой гаванью»

В первый день ежегодного инвестиционного форума Московской биржи в Нью-Йорке 3 октября участники панельной дискуссии обсудили тезис, что Россия считается «тихой гаванью» для финансовых инвесторов, несмотря на низкие темпы роста экономики и слабость институтов.
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