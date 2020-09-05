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ФАН
ФАН

Иностранные инвесторы вложили рекордную сумму в российские облигации

В течение последних двух месяцев объем вложенных в российские облигационные фонды средств достиг суммы в размере 0,5 миллиарда долларов. Ценные бумаги российских компаний привлекают зарубежных инвесторов на фоне снижения прибыльности еврооблигаций.В источнике
С чего всё началось
Коммерсантъ

Иностранные инвесторы рискнули вложиться в российские облигации

Иностранные инвесторы рискнули вложиться в российские облигации Международные инвесторы активно увеличивают присутствие на рынке российского долга. За минувшую неделю они вложили в облигации российских эмитентов свыше $100 млн, а за восемь недель — почти $0,5 млрд.
Коммерсантъвчера в 18:07
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News.ru

За неделю спрос на долговые облигации РФ среди иностранцев вырос в 1,5 раза

News.ruвчера в 09:44
Экономика сегодня

Инвесторы вложили в российские облигации рекордную сумму

Экономика сегоднявчера в 06:36
Коммерсантъ

Иностранные инвесторы рискнули вложиться в российские облигации

Коммерсантъвчера в 18:07
ФАН

Иностранные инвесторы вложили рекордную сумму в российские облигации

ФАНвчера в 02:46
Московский Комсомолец

СМИ: В российские ценные бумаги инвестировали рекордную сумму

Московский Комсомолецвчера в 01:05
РБК

Иностранцы нарастили инвестиции в российский долг до рекорда за 7 месяцев

РБКвчера в 00:37
Эхо Москвы

Вклад международных инвесторов в российские облигации достиг почти 120 миллионов долларов

Эхо Москвывчера в 05:33

В РКЦ «Прогресс» устранили неисправность третьей ступени РН «Союз-2»

«Неисправность в третьей ступени ракеты-носителя „Союз-2“ этапа 1а, выявленная во время подготовки к пуску в январе 2020 года, определена и устранена в установленном порядке», — говорится в сообщении пресс-службы «Прогресса».
ИА Красная Весна02:01

Глава ДНР приказал уничтожить объекты ВСУ у линии разграничения

Украинские власти должны были предоставить руководству самопровозглашенной Донецкой народной республики документы, подтверждающие ликвидацию новых траншей и других инженерных объектов ВСУ около линии разграничения в Донбассе, но не сделали этого – заявил глава ДНР Денис Пушилин.
Газета.Ruвчера в 05:23
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Родители Преснякова раскрыли пол будущего ребенка Подольской

В августе супруга Владимира Преснякова в блоге официально подтвердила, что станет мамой во 2-й раз. instagram.com/nataliapodolskaya Певица Елена Преснякова и свекровь Подольской на программе намекнула на пол ребенка: «У сестры Натальи – девочки, а у нее – мальчики».
Территория новостей01:21
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Куряне примут участие в фестивале «Российская студенческая весна»

Мероприятие пройдет с 5 по 10 сентября.39 представителей курской творческой молодежи, лауреаты и победители творческих конкурсов, фестивалей «Студенческая весна Соловьиного края» отправятся на фестиваль, сообщает пресс-служба областной администрации.
ГТРК Курск4 сентября в 04:58

В России провели более 38,4 миллиона тестов на коронавирус

Более 38,4 миллиона тестов на выявление коронавирусной инфекции проведено в России, под медицинским наблюдением из-за подозрения на COVID-19 в РФ находятся 209 тысяч человек, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
РИА Новости01:46
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В SpaceX представили результаты тестирования системы Starlink

Представитель SpaceX рассказала, что скорость загрузки данных из интернета при использовании системы Starlink составляет более 100 Мбит / с. Она отметила, что этой скорости хватит для одновременной передачи нескольких потоков видео в высоком разрешении.
REGNUMвчера в 03:07
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