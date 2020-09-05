Родители Преснякова раскрыли пол будущего ребенка Подольской

В августе супруга Владимира Преснякова в блоге официально подтвердила, что станет мамой во 2-й раз. instagram.com/nataliapodolskaya Певица Елена Преснякова и свекровь Подольской на программе намекнула на пол ребенка: «У сестры Натальи – девочки, а у нее – мальчики».