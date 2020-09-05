Иностранные инвесторы вложили рекордную сумму в российские облигации
В течение последних двух месяцев объем вложенных в российские облигационные фонды средств достиг суммы в размере 0,5 миллиарда долларов. Ценные бумаги российских компаний привлекают зарубежных инвесторов на фоне снижения прибыльности еврооблигаций.В источнике
С чего всё началось
Иностранные инвесторы рискнули вложиться в российские облигации
Иностранные инвесторы рискнули вложиться в российские облигации Международные инвесторы активно увеличивают присутствие на рынке российского долга. За минувшую неделю они вложили в облигации российских эмитентов свыше $100 млн, а за восемь недель — почти $0,5 млрд.
Коммерсантъвчера в 18:07
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Вклад международных инвесторов в российские облигации достиг почти 120 миллионов долларов
Эхо Москвывчера в 05:33