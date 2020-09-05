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ФАН
ФАН

Иностранные инвесторы вложили рекордную сумму в российские облигации

В течение последних двух месяцев объем вложенных в российские облигационные фонды средств достиг суммы в размере 0,5 миллиарда долларов. Ценные бумаги российских компаний привлекают зарубежных инвесторов на фоне снижения прибыльности еврооблигаций.В источнике
С чего всё началось
Коммерсантъ

Иностранные инвесторы рискнули вложиться в российские облигации

Иностранные инвесторы рискнули вложиться в российские облигации Международные инвесторы активно увеличивают присутствие на рынке российского долга. За минувшую неделю они вложили в облигации российских эмитентов свыше $100 млн, а за восемь недель — почти $0,5 млрд.
Коммерсантъвчера в 18:07
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Московский Комсомолец

СМИ: В российские ценные бумаги инвестировали рекордную сумму

Московский Комсомолецвчера в 01:05
Экономика сегодня

Инвесторы вложили в российские облигации рекордную сумму

Экономика сегоднявчера в 06:36
Эхо Москвы

Вклад международных инвесторов в российские облигации достиг почти 120 миллионов долларов

Эхо Москвывчера в 05:33
ФАН

Иностранные инвесторы вложили рекордную сумму в российские облигации

ФАНвчера в 02:46
News.ru

За неделю спрос на долговые облигации РФ среди иностранцев вырос в 1,5 раза

News.ruвчера в 09:44
РБК

Иностранцы нарастили инвестиции в российский долг до рекорда за 7 месяцев

РБКвчера в 00:37
Коммерсантъ

Иностранные инвесторы рискнули вложиться в российские облигации

Коммерсантъвчера в 18:07

В Сети появился «трейлер» «Довода» Нолана с Никулиным и Мироновым

Наш давний любимец YouTube-канал Super_VHS вернулся со свежей порцией умелых забав, заключающихся в ловком прилаживании звуковых дорожек зарубежных фильмов и сериалов к видеоряду отечественной классики.
Российская газета4 сентября в 11:31

Часть митингующих отошла от резиденции Лукашенко из-за ливня

Ливень, начавшийся в Минске, заставил отступить часть митингующих, собравшихся на проспекте Победителей возле заграждений силовиков, за которыми расположена резиденция президента Белоруссии Александра Лукашенко.
Известия10:14
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Испанский авторынок снова упал после слабого роста в июле

Продажи новых легковых автомобилей в Испании по итогам августа упали на 10,1% до уровня 66,9 тысячи авто, выяснили специалисты Испанской ассоциации производителей автомобилей и грузовиков (ANFAC), 1 сентября сообщает пресс-служба организации.
ИА Красная Веснавчера в 16:15

Эксперты выяснили, что защитит память от дезинформации

Во время нового исследования обнаружилось, что предупреждения способны защитить память от вводящей в заблуждение информации путем влияния на восстановительные процессы во время процесса вспоминания.
Rusargument4 сентября в 16:09
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