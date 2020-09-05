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В течение последних двух месяцев объем вложенных в российские облигационные фонды средств достиг суммы в размере 0,5 миллиарда долларов. Ценные бумаги российских компаний привлекают зарубежных инвесторов на фоне снижения прибыльности еврооблигаций.