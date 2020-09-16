Речь идет о таких родственниках, как супруги, родители, дети, братья и сестры, а также бабушки и дедушки. Они смогут оформить долгосрочные частные визы, действующие в течение года. "Сделать это можно будет на основании простого письменного заявления нашего гражданина", – пояснил премьер-министр.

С чего всё началось Кабмин упростит визовый режим для иностранцев, чьи родственники являются гражданами России Иностранцы, чьи близкие родственники являются гражданами РФ, смогут в упрощенном порядке оформить визы на посещение России сроком до одного года. Об этом сообщил в среду премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства. ТАСС 07:41