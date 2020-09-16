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Вести.Ru
Вести.Ru

Иностранные родственники россиян получат годовые российские визы

Речь идет о таких родственниках, как супруги, родители, дети, братья и сестры, а также бабушки и дедушки. Они смогут оформить долгосрочные частные визы, действующие в течение года. "Сделать это можно будет на основании простого письменного заявления нашего гражданина", – пояснил премьер-министр.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Кабмин упростит визовый режим для иностранцев, чьи родственники являются гражданами России

Иностранцы, чьи близкие родственники являются гражданами РФ, смогут в упрощенном порядке оформить визы на посещение России сроком до одного года. Об этом сообщил в среду премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства.
ТАСС07:41
Подробнее о событии
ТАСС

Кабмин упростит визовый режим для иностранцев, чьи родственники являются гражданами России

ТАСС07:41
РИА Новости

Россия изменила правила въезда в страну

РИА Новости07:54
Комсомольская правда

Россия изменила правила въезда в страну

Комсомольская правда07:49
RT на русском

Власти упростят въезд иностранцев с близкими родственниками в России

RT на русском08:02
Газета.Ru

Иностранным родственникам россиян упростят порядок въезда

Газета.Ru07:40
Известия

Россия изменит правила въезда в страну

Известия07:28
News.ru

Мишустин: Россия меняет правила въезда в страну

News.ru07:26

Россия предоставит Белоруссии кредит на $1,5 млрд в два этапа

Россия предоставит Белоруссии межгосударственный кредит на сумму $1 млрд двумя траншами в 2020 и 2021 году, еще $500 млн Минск получит в нынешнем году из Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР), сообщил министр финансов России Антон Силуанов.
Россия предоставит Белоруссии кредит на $1,5 млрд в два этапа
Коммерсантъ13:26
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Посольство РФ запросило в Берлине консульский доступ к Навальному

Российские дипломаты в Берлине запросили консульский доступ к оппозиционеру Алексею Навальному, находящемуся в одной из клиник германской столицы, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Интерфакс13:33
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Суд продлил арест обвиняемого в убийстве аспирантки историка Соколова

Октябрьский районный суд продлил на три месяца срок содержания под стражей обвиняемого в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко историка Олега Соколова, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости07:24
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У матери министра Дениса Мантурова нашли особняк в Подмосковье за 5 млрд рублей

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Daily Moscowвчера в 08:17
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Владелец попавшего в ДТП с Ефремовым авто обжаловал приговор актеру

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Ведомости07:26
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Минск рассказал, когда развернет грузопотоки с портов Балтии в Россию

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ПРАЙМ13:03
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