На просьбу прокомментировать инициативу в ведомствах не ответили. По данным исследовательской компании BloggerBase, видеоблогеры в России в 2020 году заработали около 18 млрд руб.— на фоне пандемии спрос на контент вырос. Деньги за рекламу они, как правило, получают на личный счет.

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С чего всё началось С российских блогеров хотят получить налоги Иностранные компании могут обязать выплачивать НДФЛ за российских блогеров, зарабатывающих на рекламе, используя такие платформы, как YouTube. Предложение Минцифры изложено в плане развития отрасли информационных технологий в России. Ведомости 16:14