Иностранные соцсети могут обязать выплачивать налог за рекламу у российских блогеров
На просьбу прокомментировать инициативу в ведомствах не ответили. По данным исследовательской компании BloggerBase, видеоблогеры в России в 2020 году заработали около 18 млрд руб.— на фоне пандемии спрос на контент вырос. Деньги за рекламу они, как правило, получают на личный счет.В источнике
С чего всё началось
С российских блогеров хотят получить налоги
Иностранные компании могут обязать выплачивать НДФЛ за российских блогеров, зарабатывающих на рекламе, используя такие платформы, как YouTube. Предложение Минцифры изложено в плане развития отрасли информационных технологий в России.
Ведомости16:14
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