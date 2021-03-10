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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Иностранные соцсети могут обязать выплачивать налог за рекламу у российских блогеров

На просьбу прокомментировать инициативу в ведомствах не ответили. По данным исследовательской компании BloggerBase, видеоблогеры в России в 2020 году заработали около 18 млрд руб.— на фоне пандемии спрос на контент вырос. Деньги за рекламу они, как правило, получают на личный счет.В источнике
С чего всё началось

С российских блогеров хотят получить налоги

Иностранные компании могут обязать выплачивать НДФЛ за российских блогеров, зарабатывающих на рекламе, используя такие платформы, как YouTube. Предложение Минцифры изложено в плане развития отрасли информационных технологий в России.
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В России могут ввести налог для соцсетей за рекламу блогеров

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В России придумали новый налог на миллиарды рублей

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