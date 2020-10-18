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РБК
РБК

Иностранный бизнес пожаловался на частые изменения законов в России

31% выделил выборочные трактовку и применение законов, и 15% — недостаточно длительные переходные периоды для измененного регулирования или вовсе их отсутствие. Участников опроса также попросили привести примеры хороших и плохих изменений в российском регулировании.В источнике
С чего всё началось
РБК

Иностранный бизнес пожаловался на частые изменения законов в России

Международные компании, работающие в России, считают одной из главных проблем российского правового поля слишком частые изменения законодательства. Среди других недостатков они выделили несоответствие законодательства сложившимся условиям и выборочное применение законов.
РБК17:00
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Телеканал 360°

Иностранные компании пожаловались на частое изменение законов в России

Телеканал 360°02:53
ПРАЙМ

Работающий в России бизнес пожаловался на избирательность законов

ПРАЙМ03:25
ИА Красная Весна

Иностранные компании считают бизнес в РФ рискованным, но привлекательным

ИА Красная Весна19:27
Lenta.ru

Работающие в России компании пожаловались на избирательность законов

Lenta.ru01:58
РБК

Жалобы иностранного бизнеса, ресторанам грозят QR. Главные новости РБК

РБК01:13
News.ru

Иностранные компании назвали одну из самых больших проблем России

News.ru23:19
Forbes

Иностранный бизнес пожаловался на непостоянство законов в России

Forbes02:22

В Подмосковье с 21 октября усилят карантинные меры

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв заявил, что из-за ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19 в Подмосковье с 21 октября запретят массовые спортивные мероприятия и выставки, а также закроют все музеи.
RT на русском04:23

СК возбудил дело на полицейского после убийства трех человек в Нижегородской области

Следователи в рамках расследования стрельбы, устроенной 18-летним молодым человеком в Нижегородской области, возбудили уголовное дело в отношении инспектора отдела по делам несовершеннолетних полиции, которая не увидела 1,5 года назад угрозы в поведении школьника.
ТАСС04:25

Собянин назвал невозможным введение комендантского часа в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин назвал неприемлемыми мерами противодействия распространению коронавируса комендантский час, запрет на передвижения, на въезд и выезд, а также закрытие почти всех предприятий.
Газета.Ru04:51

В Чувашском государственном театре оперы и балета открылся XXIV Международный балетный фестиваль

17 октября премьерой национального балета "Дорога лебедей", осуществленной при поддержке Гранта Главы Чувашской Республики, в Чувашском государственном театре оперы и балета открылся XXIV Международный балетный фестиваль.
Чебоксары.рувчера в 09:42

Капитан «Салавата Юлаева» Панин дисквалифицирован на один матч КХЛ

Защитник и капитан "Салавата Юлаева" Григорий Панин дисквалифицирован на один матч Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) из-за силового приема в игре с "Авангардом" (4:3б) против нападающего хозяев Сергея Шумакова.
Реальное время02:31

Глава Евросовета заявил, что ЕС не будет менять подход к переговорам с Лондоном по Brexit

По первоначальному плану предполагалось, что на саммите ЕС 15-16 октября лидеры Евросоюза торжественно утвердят соглашение о свободной торговле между ЕС и Великобританией, которое должно вступить в силу с 1 января 2021 года - после завершения переходного периода по Brexit.
ТАСС16 октября в 10:30

Звонят с незнакомых номеров и тут же сбрасывают: в чем смысл мошенничества

Кто-то пытается бороться с таким видом спама блокировкой, кто-то попросту перестал брать трубки на незнакомые телефоны, а кто-то устраивает увлекательный аттракцион, пытаясь разыграть тех, кто находится на другом конце трубки и, что нередко, в местах не столь отдаленных.
Комсомольская правда16 октября в 10:08

Максимальная ставка топ-10 банков по рублевым вкладам обновила минимум

На пиковой отметке в 15,635% максимальная ставка топ-10 банков по рублевым вкладам находилась в конце декабря 2014 года после резкого повышения Центробанком ключевой ставки (сразу на 6,5 процентного пункта, до 17% годовых) для стабилизации ситуации на валютном рынке.
Банки.ру16 октября в 13:31

Посольство США в Киеве запретило Украине закупать российскую вакцину от коронавируса

Посольство США в Киеве вызвало на разговор министра здравоохранения Украины и после встречи с ним обнародовало заявление, в котором указало, что «Незалежная» не будет покупать российскую вакцину от коронавируса, выделив «НЕ» большими буквами.
Новый День17:42