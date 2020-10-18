Иностранный бизнес пожаловался на частые изменения законов в России
31% выделил выборочные трактовку и применение законов, и 15% — недостаточно длительные переходные периоды для измененного регулирования или вовсе их отсутствие. Участников опроса также попросили привести примеры хороших и плохих изменений в российском регулировании.В источнике
С чего всё началось
Иностранный бизнес пожаловался на частые изменения законов в России
Международные компании, работающие в России, считают одной из главных проблем российского правового поля слишком частые изменения законодательства. Среди других недостатков они выделили несоответствие законодательства сложившимся условиям и выборочное применение законов.
РБК17:00
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