Москва, 29 ноября 2020, 18:31 — REGNUM Иностранных студентов, которые проходят обучение в российских вузах, стали отчислять. Об этом сообщает телеграм-канал Mash. Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: карантин, ограничения и новые «рекорды» — все новости»

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