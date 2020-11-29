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Иностранных студентов стали отчислять из российских вузов из-за пандемии

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Накануне.Ru
Царьград
Topdaynews.ru
Москва, 29 ноября 2020, 18:31 — REGNUM Иностранных студентов, которые проходят обучение в российских вузах, стали отчислять. Об этом сообщает телеграм-канал Mash. Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: карантин, ограничения и новые «рекорды» — все новости»В источнике
Подробнее о событии
BFM.ru

СМИ сообщили об отчислении иностранных студентов из вузов РФ из-за пандемии

BFM.ru11:47
Говорит Москва

СМИ сообщили о массовых отчислениях иностранных студентов из вузов России

Говорит Москва07:19
Octagon.Media

Иностранных студентов начали отчислять из российских вузов из-за отсутствия на учёбе

Octagon.Media09:38
Московский Комсомолец

Стало известно о массовых отчислениях иностранных студентов из вузов РФ

Московский Комсомолец08:20
Lenta.ru

Иностранных студентов в России начали отчислять

Lenta.ru08:18
URA.Ru

Иностранных студентов начали отчислять из российских вузов

URA.Ru10:30
Петербургский дневник

«Фишки нашего университета – варка пива и забота о животных»: студенты иностранных вузов рассказали об учебе за границей

Петербургский дневниквчера в 05:06

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