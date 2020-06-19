Экономика
КоммерсантъИностранным активам упрощают доступ на российские площадки
Иностранным активам упрощают доступ на российские площадки В Госдуме 22 июня продолжится обсуждение законопроекта о категоризации инвесторов. В новой версии документа появились изменения после того, как Московская биржа объявила о планах допустить к торгам иностранные ценные бумаги.
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Закон о категоризации инвесторов готовится ко второму чтению – мнение участников рынка
Financial Oneвчера в 10:57
Комитет Госдумы по финансовому рынку обсудит законопроект о категоризации инвесторов 22 июня
Finam.Ru19 июня в 08:48
Российские эксперты обсудили резонансный законопроект о категориях инвесторов
БИЗНЕС Online19 июня в 11:39
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Общество
NYT назвала подростков из TikTok причиной низкой явки на митинг Трампа
Предвыборный митинг президента США Дональда Трампа в городе Талса (штат Оклахома) в субботу собрал намного меньше людей, чем предполагали организаторы, чему могли способствовать подростки из социальной сети TikTok и поклонники музыкального жанра K-pop, сообщило издание New York Times.
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В ЦСКА ответили на слова Селюка, который обвинил Гончаренко в расизме
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Газета.Ru 16:28
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В России увеличили субсидии по переводу транспорта с бензина на газ
Напомним, увеличить долю госсубсидий на перевод автомобилей с бензина на газомоторное топливо с 30% до 60% ранее предложил министр энергетики Александр Новак.
Коммерсантъ 05:31
Происшествия
В Москве ранили ножом мужчину, заступившегося за девушку
В Москве мужчина заступился за девушку и получил ножевое ранение, сообщили в ГСУ СК России по Москве.
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РИА Новости вчера в 03:23
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«Аталанта» крупно обыграла «Сассуоло»
В матче 25 тура бергамаски обыграли "Сассуоло" с крупным счетом 4:1. Еще до перерыва "Аталанта" отправила в ворота гостей три мяча.
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У «Газпрома» (единственный акционер оператора проекта Nord Stream 2) есть возможность завершить строительство газопровода «Северный поток-2», не опасаясь санкций США, пишет Die Welt.
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