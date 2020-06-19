Экономика
КоммерсантъИностранным активам упрощают доступ на российские площадки
Иностранным активам упрощают доступ на российские площадки В Госдуме 22 июня продолжится обсуждение законопроекта о категоризации инвесторов. В новой версии документа появились изменения после того, как Московская биржа объявила о планах допустить к торгам иностранные ценные бумаги.
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Закон о категоризации инвесторов готовится ко второму чтению – мнение участников рынка
Financial Oneвчера в 10:57
Российские эксперты обсудили резонансный законопроект о категориях инвесторов
БИЗНЕС Online19 июня в 11:39
Комитет Госдумы по финансовому рынку обсудит законопроект о категоризации инвесторов 22 июня
Finam.Ru19 июня в 08:48
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