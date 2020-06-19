Иностранным активам упрощают доступ на российские площадки В Госдуме 22 июня продолжится обсуждение законопроекта о категоризации инвесторов. В новой версии документа появились изменения после того, как Московская биржа объявила о планах допустить к торгам иностранные ценные бумаги.

Политика Суд разрешил публикацию книги Болтона о Трампе Суд в США разрешил публикацию книги бывшего советника главы Белого дома Дональда Трампа, несмотря на возражения американских властей. 20

Политика Путин назвал неизбежным визит президента Украины в Россию Руководство Украины когда-нибудь приедет с визитом в РФ, это неизбежно, но Россия подождет, заявил российский президент Владимир Путин в интервью в эфире телеканала «Россия 1», отвечая на вопрос, приедет ли когда-нибудь президент Украины, кем бы он ни был, в Кремль. 53

Происшествия Умер мужчина, ранивший полицейских в Москве В воскресенье скончался мужчина, открывший огонь по полицейским на Ленинском проспекте в Москве 15 июня. 1,1K

Общество Пушков назвал новый китайский коронавирус странным Член Совета Федерации Алексей Пушков заявил, что появление нового китайского коронавируса очень странное. 51

Экономика России предрекли новую пенсионную реформу до 2025 года Эксперт по негосударственным пенсионным фондам Дмитрий Александров заявил, что до 2025 года российскому правительству придётся реформировать систему пенсионных накоплений, чтобы избежать дефицита после 2030 года. 14

Здоровье Экс-главврач СПИД-центра о тысячах заболевших COVID в Челнах: «Ситуация очень опасная!» Руководитель Набережночелнинского отделения Всемирного конгресса татар, бывший главврач Набережночелнинского СПИД-центра Галимзян Зарипов обратился с открытым письмом к президенту Татарстана Рустаму Минниханову, говоря о ситуации с коронавирусом в городе.

Политика В Гааге возобновляются слушания по делу о сбитом на Украине Boeing 22 июня в Нидерландах возобновятся слушания по делу о катастрофе Boeing Malaysia Airlines на Украине в июле 2014 года.

Общество Читинские больницы возвращаются в прежний режим работы Читинские больницы постепенно возвращаются в обычный режим работы, об этом 21 июня в эфире ГТРК Чита рассказала министр здравоохранения Забайкалья Анна Шангина. 2

Технологии Microsoft внезапно обновила Windows 7 Компания Microsoft выпустила обновление для операционной системы Windows 7, официальная поддержка которой была прекращена в начале 2020 года. 26