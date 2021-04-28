Иностранным аудиторам закроют доступ к отчетам российских компаний
Правительство РФ ограничит доступ к документам российских компаний аудиторским организациям, которые контролируются иностранным юрлицом, или компаниям, «входящим в одну группу лиц с иностранными и международными компаниями».В источнике
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