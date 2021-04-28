Обнаружена новая уязвимость, затрагивающая компьютеры во всем мире

Команда исследователей из инженерной школы Университета Вирджинии обнаружила линию атаки, которая ломает всю защиту Spectre, а это означает, что миллиарды компьютеров и других устройств по всему миру сегодня так же уязвимы, как и при первом анонсе Spectre.