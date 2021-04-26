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Иностранным аудиторам запретят проверять некоторые российские компании

Ну и разумеется, им запрещается работать с предприятиями оборонного комплекса, финансово-кредитными организациями, обслуживающими такие предприятия, а также, что весьма показательно, российскими компаниями, которые находятся под западными санкциями или могут оказаться под ними в перспективе.В источнике
Ведомости
BFM.ru
ФАН
ПРАЙМ
Деловое.ТВ
ГЛАС.RU
Евразия Daily
Народные новости
Царьград
Republic
Adindex.ru
Пруфы.рф – Челябинск

С чего всё началось

Иностранным аудиторам запретят проверять некоторые российские компании

Согласно документу, пользоваться услугами иностранных аудиторов не смогут банки и кредитные организации, специализированные депозитарии и страховые компании, негосударственные пенсионные фонды и управляющие компании, занимающиеся инвестированием средств пенсионных накоплений.
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