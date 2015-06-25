Экономика
Lenta.ruИностранным продюсерам возместят затраты на съемки в России
В 2019 году из российского бюджета будет выделено 70 миллионов рублей на компенсацию части затрат иностранным продюсерам, которые снимают кино в России. Соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства.
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Иностранным компаниям будут возвращать до 40 процентов за съемки фильмов в России
Комсомольская правда13:17
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ЦСКА сыграл вничью с «Ференцварошем» в Лиге Европы
В матче четвёртого тура группового раунда футбольной Лиги Европы российский ЦСКА на выезде сыграл вничью с венгерским «Ференцварошем» — 0:0.
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Бывший чиновник Минкультуры Борис Мазо задержан в Австрии
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Видео Кристины Асмус и Ивана Янковского на Мальдивах появилось в Сети
На днях режиссер недавно вышедшего в прокат фильма "Текст" Клим Шипенко опубликовал в своем Instagram-аккаунте видео, на котором запечатлены актеры Кристина Асмус и Иван Янковский во время съемок сцены на Мальдивах.
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Польский антимонопольный регулятор UOKIK на пресс-конференции относительно своего решения в отношении проекта "Северный поток 2" 8 ноября в 13:00 мск объявит о "самом высоком штрафе в своей истории", сказало ведомство в приглашении для прессы.
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Коммунисты отметили годовщину Октябрьской революции митингом в Москве
Коммунисты и представители других политических сил левого спектра отметили в четверг 102-ю годовщину Октябрьской революции митингом у памятника Карлу Марксу в Москве, сообщает корреспондент ТАСС.
ТАСС 11:01
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«Краснодар» обыграл «Трабзонспор» в Лиге Европы
РИА Новости 14:50
Технологии
В России планируют создать квантовый компьютер за 24 млрд рублей
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Звезда Comedy Club возмутился разгуливающими по Киеву фашистами
Российская газета 16:04
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Екатерина Климова показала свою естественную красоту
Естественно, среди армии поклонников нашлись и те, кто, как обычно, решил бросить камень в огород Климовой, предложив в следующий раз снять фотосессию в шубе.
Bimru.ru 02:20
Происшествия
Журналиста «Росбалта» обвиняют в вымогательстве 50 тысяч долларов
Журналист информационного агентства "Росбалт" Александр Шварев сообщил, что его обвиняют в вымогательстве 50 тысяч долларов у казахстанского бизнесмена Кенеса Ракишева.
Вести.Ru 16:35
Происшествия
В новосибирской школе запретили чаепития после инцидента с девочкой
РИА Новости вчера в 05:57
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Билл Гейтс назвал причину победы Android над Windows Mobile
Сооснователь Microsoft Билл Гейтс в рамках DealBook Conference заявил, что операционная система Windows Mobile проиграла Android из-за антимонопольного расследования Министерства юстиции США.
News.ru 04:56
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Макрон перечислил три сценария развития России
Французский президент Эмманюэль Макрон заявил, что есть три сценария развития российской стороны в будущем.
Газета.Ru 15:45
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Стивен Кинг поделился впечатлениями о фильме «Доктор Сон»
Ореанда-Новости вчера в 07:54
Технологии
Составлен рейтинг востребованных профессий в будущем
Появился рейтинг профессий будущего, спрос на которые может появиться в ближайший десяток лет.
Известия Мордовии вчера в 18:27
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На 64-м году жизни скончался правозащитник Сергей Шаров-Делоне, сообщила в Facebook основатель проекта «Русь Сидящая» Ольга Романова.
Ведомости 17:00
Экономика
Индекс Московской биржи впервые в истории превысил 3000 пунктов
Индекс Мосбиржи, один из основных индексов российского фондового рынка, впервые в своей истории перевалил за отметку 3000 пунктов, следует из данных торгов.
РБК 06:30
Политика
Китай назвал условие для достижения первой части торговой сделки с США
Официальный представитель министерства коммерции Китая Гао Фэн назвал важное условие достижения первой части торговой сделки Китая и США.
Газета.Ru 08:29
Наука
Впервые за 20 лет выявлен новый штамм ВИЧ
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Музыка
Определены песни, которые не надоедает слушать от начала до конца
Мойка78 вчера в 18:51
Экономика
Структура «Сафмара» направила в ЦБ предложение о выкупе «КТК»
Кипрская Kilton Overseas Limited (принадлежит группе "Сафмар") направила в Банк России обязательное предложение, касающееся приобретения акций "Кузбасской Топливной Компании" (КТК).
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Главный юрист Нацбанка Украины попался на взятке в $15 тысяч
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Life.ru 16:05
Финансы
Сбербанк снизил ставки по вкладам в рублях
Среднее арифметическое значение максимальных процентных ставок по вкладам в рублях (без учета вкладов с дополнительными условиями - комбинированных депозитных продуктов) десяти российских банков, привлекающих наибольший объем депозитов, в третьей декаде октября 2019 года снизилось до 6,36% годовых с 6,48% во 2-й и 1-й декадах месяца, сообщал ЦБ РФ.
Интерфакс вчера в 09:21
Общество
Гидрометцентр предупредил о резком похолодании к концу недели
В Центральной России ожидается резкое похолодание.
Lenta.ru 04:04
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Goroday.ru 15:57