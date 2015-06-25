Экономика

Lenta.ruLenta.ruИностранным продюсерам возместят затраты на съемки в России

В 2019 году из российского бюджета будет выделено 70 миллионов рублей на компенсацию части затрат иностранным продюсерам, которые снимают кино в России. Соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства.
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