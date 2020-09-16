Иностранным родственникам россиян упростят порядок въезда
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Иностранным родственникам россиян упростят порядок въезда
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Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что правила въезда на территорию РФ будут изменены для иностранцев, которые являются родственниками россиян, сообщает "Интерфакс". Родственники россиян получат долгосрочные визы сроком до года.В источнике
С чего всё началось
Кабмин упростит визовый режим для иностранцев, чьи родственники являются гражданами России
Иностранцы, чьи близкие родственники являются гражданами РФ, смогут в упрощенном порядке оформить визы на посещение России сроком до одного года. Об этом сообщил в среду премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства.
ТАСС07:41
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