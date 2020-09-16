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Газета.Ru
Газета.Ru

Иностранным родственникам россиян упростят порядок въезда

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что правила въезда на территорию РФ будут изменены для иностранцев, которые являются родственниками россиян, сообщает "Интерфакс". Родственники россиян получат долгосрочные визы сроком до года.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Кабмин упростит визовый режим для иностранцев, чьи родственники являются гражданами России

Иностранцы, чьи близкие родственники являются гражданами РФ, смогут в упрощенном порядке оформить визы на посещение России сроком до одного года. Об этом сообщил в среду премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства.
ТАСС07:41
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URA.Ru

Россия изменила правила въезда в страну

URA.Ru08:04
News.ru

Мишустин: Россия меняет правила въезда в страну

News.ru07:26
РИА Новости

Россия изменила правила въезда в страну

РИА Новости07:54
ТАСС

Кабмин упростит визовый режим для иностранцев, чьи родственники являются гражданами России

ТАСС07:41
Газета.Ru

Иностранным родственникам россиян упростят порядок въезда

Газета.Ru07:40
Известия

Россия изменит правила въезда в страну

Известия07:28
RT на русском

Власти упростят въезд иностранцев с близкими родственниками в России

RT на русском08:02

В ЕС предложили России не обмениваться «вопросниками» по Навальному

Европейский союз ожидает от России расследования отравления оппозиционного политика Алексея Навального, которое должно пройти в сотрудничестве с Организацией по запрещению химического оружия (ОЗХО).
РБК08:44

Владелец попавшего в ДТП с Ефремовым авто обжаловал приговор актеру

Лизинговая компания «Стоун-XXI», владеющая фургоном, на котором в результате столкновения с джипом актера Михаила Ефремова разбился курьер Сергей Захаров, просит отменить приговор артисту и признать себя потерпевшей по делу.
Ведомости07:26
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Суд продлил арест обвиняемого в убийстве аспирантки историка Соколова

Октябрьский районный суд продлил на три месяца срок содержания под стражей обвиняемого в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко историка Олега Соколова, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости07:24
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Увольнение за хищение: в Выборге чиновник смошенничал на 700 млн

Выборг, Ленинградская область, 16 сентября 2020, 09:55 — REGNUM После возбуждения уголовного дела о мошенничестве на сумму свыше 700 млн рублей и служебном подлоге председателя отдела финансов Выборгского района Ленинградской области Александра Болучевского уволили с занимаемой должности.
REGNUM02:55
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