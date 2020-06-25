с чего всё началось

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение правительства, разрешающее въезд в Россию высококвалифицированным иностранным специалистам. Об этом сообщается в четверг на сайте правительства РФ.

Политика США пригрозили России изоляцией в ООН Россия и Китай могут оказаться в изоляции в ООН, если и дальше продолжат блокировать американские проекты резолюции Совбеза о продлении оружейного эмбарго в отношении Ирана. 64

Общество За сутки у 110 человек в Саратовской области выявлен коронавирус На 25 июня в Саратовской области у 5892 человек подтверждено заражение коронавирусом, из них 2922 человека уже победили недуг, за сутки выздоровели 27 человек. 1,1K

Общество Добровольцы рассказали о самочувствии после вакцинации от COVID-19 Самочувствие первой и второй групп добровольцев, которые участвуют в испытании вакцины от коронавируса, проводимом Минобороны совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, хорошее, сообщает газета "Красная Звезда". 125

Общество Deloitte назвала главные тревоги миллениалов и поколения Z В список главных тревог российских миллениалов попали здравоохранение, распределение богатств и коррупция, а в тройке лидеров в мире — изменение климата, личная безопасность и безработица. 2

Общество Власти допустили введение ответственности для перевозчиков санкционки Вопрос о наказании для транспортных компаний, которые ввозят в Россию попавшие под эмбарго продукты, обсуждался на состоявшемся на прошлой неделе совещании у вице-премьера Виктории Абрамченко, сообщил РБК один из участников встречи.

Происшествия Стали известны мотивы солдата, повредившего перед парадом машину ФСО Москва, 26 июня 2020, 08:33 — REGNUM Солдат-срочник Никита Еременко, который повредил машину ФСО перед парадом Победы в Москве, был забракован сотрудниками военной контраразведки ФСБ и психологами еще за неделю до шествия.

Политика Саакашвили рассказал о превосходстве России над Украиной Глава Национального совета реформ Украины Михаил Саакашвили рассказал о превосходстве России над Украиной во время видеоконференции с предпринимателем Игорем Гуменным. 84

Общество Потерявшую туфлю участницу парада в Калининграде наградили Участнице парада в Калининграде Ксении Кальчинской, потерявшей туфлю, но не сбившей строй, вручили памятную медаль, заявил РИА Новости представитель Балтийского флота Роман Мартов. 6,1K

Общество Сын Хрущева умер от огнестрельного ранения в голову Сергей Хрущев родился в 1935 году в семье первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева и Нины Кухарчук. 983

Технологии Сингапурские операторы выбирали Nokia и Ericsson для создания сетей 5G Компании Nokia и Ericsson были выбраны для создания инфраструктуры для новых сетей 5G операторами связи в Сингапуре, 24 июня передает Reuters.

Общество Составлен антинаркотический рейтинг регионов РФ Москва, 26 июня 2020, 08:43 — REGNUM Эксперты федерального проекта «Трезвая Россия» составили рейтинг регионов РФ по степени результативности антинаркотической работы, сообщает RT со ссылкой на копию доклада.

Общество Путин хочет поднять ставку НДФЛ для богатых россиян Президент России Владимир Путин во время телеобращения предложил с 1 января повысить ставку НДФЛ с 13 до 15% для тех, кто зарабатывает свыше 5 млн рублей в год. 3,3K

Общество Космический турист впервые выйдет в открытый космос В 2023 году два туриста отправятся на МКС, один из них выйдет в открытый космос. 106

Шоу-бизнес Екатерина Климова хорошеет, несмотря на возраст Екатерина Климова не задумывается по поводу возраста. Она спокойно может выложить фото без мейкапа или обсудить внешность с подписчиками. 7