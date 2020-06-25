Коронавирус
ТАССИностранным специалистам смягчили правила въезда в Россию
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение правительства, разрешающее въезд в Россию высококвалифицированным иностранным специалистам. Об этом сообщается в четверг на сайте правительства РФ.
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с чего всё началось
Как говорится на сайте кабмина, теперь высококвалифицированные иностранные специалисты, которые имеют разрешение на работу в России, смогут въехать в страну.RT на русском11:46
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