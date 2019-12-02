Нападающий туринского "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду не прилетит на церемонию вручения "Золотого мяча", которая пройдет в Париже 2 декабря, сообщает GFFN. Вместо этой церемонии Роналду предпочел появиться на гала-вечере Кальчо в Милане, где ему должны вручить одну из наград.

Роналду не прилетит на церемонию вручения «Золотого мяча»

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