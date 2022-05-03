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Inside Over: Евросоюз оказался в ловушке из-за цен на энергоносители

Автор итальянского издания Inside Over опубликовал статью о том, что Европа очутилась в ловушке из-за стоимости энергоносителей.
ГЛАС.RU
После фазы хаоса российско-украинский конфликт спровоцировал рост цен на энергию.
ИноСМИ
"ВВП России сравним с техасским, страна не может долго финансировать военную операцию", — отмечает издание Il Messaggero.
ИноСМИ
Многие аналитики считают, что ЕС на сегодняшний день платит больше денег за российское топливо, чем до введения антироссийских санкций.
ФАН

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Европа загнала себя в ловушку из-за отказа от российских энергоносителей
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Автор «Inside Over» завил, что ЕС оказался в ловушке из-за цен на энергоносители
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