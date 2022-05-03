ГЛАС.RUInside Over: Евросоюз оказался в ловушке из-за цен на энергоносителиАвтор итальянского издания Inside Over опубликовал статью о том, что Европа очутилась в ловушке из-за стоимости энергоносителей.ГЛАС.RUПосле фазы хаоса российско-украинский конфликт спровоцировал рост цен на энергию.ИноСМИ"ВВП России сравним с техасским, страна не может долго финансировать военную операцию", — отмечает издание Il Messaggero.ИноСМИМногие аналитики считают, что ЕС на сегодняшний день платит больше денег за российское топливо, чем до введения антироссийских санкций.ФАНЧитать далееСвернутьИноСМИИноСМИLive24Solenka.infoПодробнее о событииЕвропа загнала себя в ловушку из-за отказа от российских энергоносителейLive2405:58Inside Over: Европа попала в ловушку России из-за цен на энергоносителиЭкономика сегодня04:57Европа оказалась в ловушке из-за цен на энергоносителиИноСМИ02:13Inside Over: ЕС оказался в ловушке из-за цен на энергоносителиNVL04:38Издание Inside Over: ЕС оказался в ловушке из-за ситуации с российским газомФАН04:33Автор «Inside Over» завил, что ЕС оказался в ловушке из-за цен на энергоносителиSolenka.info03:02Inside Over: Евросоюз оказался в ловушке из-за цен на энергоносителиГЛАС.RU04:48Показать ещёОценить4Поделиться