По данным издания, 27 апреля немецкий постпред озвучила изменения в позиции Берлина, заявив, что Германия не только выступает за постепенный отказ от поставок нефти из России, но и поддерживает запрет на российский уран.
Президент Украины Владимир Зеленский в интервью польским журналистам, которое было опубликовано в его Telegram-канале, потребовал для Киева гарантий безопасности, подразумевающих предоставление странами своих военных в самые кратчайшие сроки.
Представитель полиции Киева Ирина Прянишникова в интервью «Суспильне» опровергла заявление президента Украины о якобы найденной в Киевской области «братской могиле» с 900 телами мирных жителей, отметив, что глава государства «оговорился», и таких сведений у правоохранительных органов нет.