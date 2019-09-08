Футбол

LiveSport.ruLiveSport.ruДрис Мертенс собирается покинуть «Наполи»

Как сообщает La Repubblica, вингер «Наполи» и сборной Бельгии Дрис Мертенс планирует завершить выступления за неаполитанский клуб. Игрок может покинуть команду после окончания контракта.
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