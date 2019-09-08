Футбол
LiveSport.ruДрис Мертенс собирается покинуть «Наполи»
Как сообщает La Repubblica, вингер «Наполи» и сборной Бельгии Дрис Мертенс планирует завершить выступления за неаполитанский клуб. Игрок может покинуть команду после окончания контракта.
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Интернет
Поставки модемов и роутеров Huawei с поддержкой LTE превысили 200 миллионов штук
Компания Huawei успешно реализует не только сетевое оборудование для сетей 5G, но и абонентские терминалы с поддержкой LTE.
iXBT.com 07:39
Кино
Стало известно, когда выйдет фильм о самом страшном клоуне
В фильме Wrinkles the Clown рассказывается о клоуне, от которого пришли в ужас жители юго-западной части Флориды, после того, как в 2014 году в Сети появилось вирусное видео актера, который вылезал из-под детской кроватки в образе циркового персонажа и страшном гриме.
РИА Новости 05:28
Политика
Обмененный Сенцов высказался «о врагах Украины»
REGNUM вчера в 18:45
Происшествия
В Сети появилось фото задержанного за нападение на Эллу Памфилову
В Сети появились фото задержанного за нападение на Эллу Памфилову Башита Карабалаева.
Газета.Ru 06:47
Гаджеты
Часы Huawei Watch GT 2 представят 19 сентября
Компания Huawei готова представить новейшую серию смартфонов Mate 30 с процессором Kirin 990 19 сентября.
ГЛАС.RU 04:48
Общество
Падение крана на дом в Канаде попало на видео
Ураган "Дориан" обрушился 1 сентября на Багамские острова и нанес разрушительный ущерб инфраструктуре острова Абако, расположенного в северной части Багам.
РИА Новости 06:45
Политика
Явка на выборах в Волгоградской области на 12:00 превысила 15 %
ГТРК Волгоград-ТРВ 06:21
Политика
На выборах главы Сахалина лидирует врио губернатора Лимаренко
Московский Комсомолец 06:59
Единоборства
Волков и Дос Сантос встретятся в главном бое турнира UFC в Москве
Российский боец смешанного стиля (ММА) Александр Волков встретится в поединке с представителем Бразилии Джуниором Дос Сантосом в главном бою турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Москве.
REGNUM 03:45
Политика
Народное собрание Ингушетии избрало Калиматова главой республики
"Народным собранием Республики Ингушетия на должность главы Республики Ингушетия избран Калиматов Махмуд-Али Макшарипович", - сказал председатель счетной комиссии Батыр Хамхоев, озвучивая итоги тайного голосования.
ТАСС 05:40
Общество
День города в Москве накануне отпраздновали более 4 млн человек
На праздник по случаю 872-летия Москвы в субботу пришли более 4 млн человек, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
Интерфакс 06:23
Происшествия
На Сахалине загорелась школа с избирательным участком
Российская газета вчера в 22:52
Авто
Названы 5 самых доступных автомобилей в России на сентябрь 2019
Эксперты CarsWeek вновь проанализировали российский авторынок и назвали ТОП-5 самых доступных автомобилей в России по состоянию на начало сентября 2019 года.
Автоновости дня 02:52
Политика
Павел Каранда стал новым министром внутренних дел Крыма
В июле этого года Каранду назначили временно исполняющим обязанности министра внутренних дел Крыма.
Политика Сегодня 06:59
Политика
Песков объяснил, почему Путин вручную руководит ситуацией в Приангарье
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, почему российский лидер Владимир Путин вынужден переходить на ручное управление в пострадавшей от паводка Иркутской области.
РИА Новости 08:24
Политика
Явка на выборах губернатора Петербурга на 12:00 составила 6,61%
Интерфакс - Россия 06:26
Происшествия
На режимном объекте Роскосмоса задержали 14 человек
Служба безопасности Научно-испытательного центра ракетно-космической промышленности (НИЦ РКП, входит в госкорпорацию "Роскосмос") задержала в воскресенье 14 человек, которые планировали проникнуть на территорию предприятия.
ТАСС 06:38
Армия и оружие
Термоядерные бомбы США оказались дефектными
Газета.Ru 07:47
Политика
Пилот рассказал об экстремальной посадке борта с Путиным
Экс-пилот президентского Ил-96 Владимир Федорушкин рассказал о внештатной ситуации на борту с главой государства Владимиром Путиным, передает НТВ.
Газета.Ru 06:52
Политика
МИД Украины выразил протест из-за выборов в Крыму
МИД Украины выразил решительный протест из-за проведения местных выборов в Крыму и Севастополе, которые Киев считает временно оккупированными территориями.
Коммерсантъ 07:31
Общество
Робот «Федор» захотел папаху, «как у главы Роскосмоса»
Российский человекоподобный робот "Федор", вернувшийся из космоса в субботу ночью, захотел шапку, как у гендиректора Роскосмоса Дмитрия Рогозина.
ТАСС 03:37
Футбол
Ярошик: я образца 2003 года лучше сегодняшнего Крала
Бывший полузащитник московского ЦСКА и самарских «Крыльев Советов» Иржи Ярошик сравнил себя образца 2003 года, когда перешёл в стан «армейцев» из пражской «Спарты», с новичком столичного «Спартака» Алексом Кралом.
Чемпионат 08:36
Авто
УАЗ показал в Сети неизвестный концепт внедорожника УАЗ-3151
Рождению УАЗ-3151 как самостоятельной модели на базе УАЗ-469 предшествовала масса разных концептов, большинство из которых были сразу забракованы руководством.
Автоновости дня вчера в 08:59
Политика
Единый день голосования завершился в Забайкалье
Председатель регионального Избиркома Светлана Судакова сообщила РИА Новости, что в комиссию не поступило ни одной жалобы, которая могла бы повлиять на результаты голосования.
Говорит Москва 08:25
Теннис
Серена Уильямс проиграла канадке Андрееску в финале US Open
Американская теннисистка Серена Уильямс проиграла 19-летней канадке Бьянке Андрееску в финале Открытого чемпионата США (US Open).
ТАСС вчера в 18:01
Культура
Нино Катамадзе призналась в любви к россиянам
Грузинская певица Нино Катамадзе заявила, что любит своих российских поклонников в эфире украинского телеканала.
Газета.Ru 06:35