Футбол
Sports.ruИнсинье хочет продлить контракт с «Наполи»
Как сообщает Calciomercato со ссылкой на Corriere dello Sport, Мино Райола, агент футболиста, уже выдвинул неаполитанцам требование продлить контракт с Инсинье. Нынешнее соглашение между хавбеком и «Наполи» рассчитано до 2022 года.
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Автоматически обработаны 6983 источника, обновлено в 10:16, Вашингтон
Политика
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Министерство иностранных дел Украины выразило протест из-за проведения выборов в Крыму. Об этом сообщается на сайте ведомства.
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Игры
В Нигерии девятилетняя девочка создала 30 компьютерных игр
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Политика
В Челябинской области явка на выборах к полудню превысила 16%
Явка на выборах в Челябинской области по данным на 12.00 (10.00 мск) превысила 16%, сообщил председатель облизбиркома Сергей Обертас.
РИА Новости 04:08
Космос
Китайский луноход прошел почти 300 метров по обратной стороне Луны
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Армия и оружие
Стало известно о новых потерях украинских силовиков при похищении Цемаха
Во время похищения экс-командира «ПВО ДНР» Владимира Цемаха в конце июня один украинский спецназовец потерял ногу, сообщили украинские СМИ со ссылкой на источники.
Взгляд.ру 03:52
Политика
Командир президентского борта рассказал о питании Путина в полётах
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RT на русском 08:33
Общество
Медики рассказали о лечебных свойствах водки
По словам медиков, для снятия болей компресс из водки и меда следует наложить на больное место, укрыть сверху целлофаном и завязать теплым шарфом, пишет «Медикфорум».
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Происшествия
Утонувший на Кипре ребенок оказался не россиянином
Ранее СМИ Кипра сообщили о смерти трехлетнего ребенка из России. Уточнялось, что он утонул в бассейне виллы, принадлежащей родителям.
Известия 06:18
Политика
В ЦИК отметили вмешательство Google и Facebook в дела России
Первый заместитель председателя ЦИК Николай Булаев заявил, что многие материалы, которые публикуют Facebook и Google, можно воспринимать как вмешательство во внутренние дела России.
Газета.Ru 09:47
Политика
Нино Катамадзе призналась в любви к россиянам
Грузинская певица Нино Катамадзе заявила, что любит своих российских поклонников в эфире украинского телеканала.
Газета.Ru 06:35
Политика
Песков заявил о секретах Путина в подготовке к дальним перелетам
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что за один день невозможно подготовиться к такому жесткому графику, как у главы государства Владимира Путина.
РБК 08:45
Финансы
Центробанк сообщил о снижении ключевой ставки
Центробанк России сообщил об очередном снижении ключевой ставки. Она уменьшится на 0,25 % и составит семь процентов годовых.
Piter.tv 06 сентября в 07:32
Политика
В России проходит единый день голосования
В России сегодня проходит единый день голосования.
9111.ru 02:56
Происшествия
Полиция не подтвердила обстрел автобуса с наблюдателями в Туве
Ранее Полиция начала проверку из-за нападения на автобус, перевозивший журналистов и наблюдателей на границе Тувы и Красноярского края.
Газета.Ru 05:59
Происшествия
В Волгоградской области три человека погибли в ДТП
Трое человек погибли при лобовом столкновении легкового автомобиля с грузовиком на трассе под Волгоградом, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.
РИА Новости 09:06
Происшествия
На объекте Роскосмоса задержали 14 человек
В результате утром 8 сентября на контрольно-пропускном пункте и по периметру предприятия силами службы безопасности и охраны госкорпорации произведено задержание сначала двух, а позднее еще двенадцати человек, рассказали в Роскосмосе.
Газета.Ru 09:42
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Продукты эксперты разделили на три категории: те, которые надо обязательно добавить в рацион, чтобы улучшить работу мозга, те, которые будет не лишним употреблять, и продукты, от которых стоит отказаться.
Известия вчера в 22:48
Хоккей
Матч «Куньлунь» – «Барыс» на 18-тысячной арене посетили 6253 зрителя
Игра состоялась на 18-тысячной арене в Шэньчжэне, построенной к Универсиаде. Посещаемость матча составила 6253 зрителя.
Sports.ru 05:25
Политика
Гахария стал новым премьером Грузии
Гахария стал пятым по счету премьером после победы партии "Грузинская мечта" на парламентских выборах в 2012 году.
РИА Новости 09:04
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Трамп отменил мирные переговоры по Афганистану из-за теракта в Кабуле
РИА Новости вчера в 19:45
Космос
В центре Млечного Пути нашли новую звезду
Специалисты в области астрономии сообщили, что им удалось найти новую звезду главной последовательности – самую быструю из когда-либо обнаруженных в Млечном Пути.
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Московский Комсомолец 03:40
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Уварова решилась на экстремально короткую стрижку
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Политика
Владимир Зеленский раскрыл план разведения сил в Донбассе
Говорит Москва вчера в 10:48
Экономика
Санкции делают Superjet неконкурентоспособным по цене, заявил Борисов
РИА Новости вчера в 07:31