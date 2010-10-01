Футбол

Sports.ruSports.ruИнсинье хочет продлить контракт с «Наполи»

Как сообщает Calciomercato со ссылкой на Corriere dello Sport, Мино Райола, агент футболиста, уже выдвинул неаполитанцам требование продлить контракт с Инсинье. Нынешнее соглашение между хавбеком и «Наполи» рассчитано до 2022 года.
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