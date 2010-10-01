Футбол
Sports.ruИнсинье хочет продлить контракт с «Наполи»
Как сообщает Calciomercato со ссылкой на Corriere dello Sport, Мино Райола, агент футболиста, уже выдвинул неаполитанцам требование продлить контракт с Инсинье. Нынешнее соглашение между хавбеком и «Наполи» рассчитано до 2022 года.
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Автоматически обработаны 6983 источника, обновлено в 11:48, Вашингтон
Политика
Командир президентского борта рассказал о питании Путина в полётах
RT на русском 08:33
Политика
Посольство России не получало от Нидерландов запрос о выдаче Цемаха
Сотрудники посольства России в Нидерландах заявили, что не получали от властей страны обращений о выдаче Владимира Цемаха.
Телеканал 360° 06:52
Политика
Осипов лидирует на выборах главы Забайкалья
Коммерсантъ 08:30
Политика
В Челябинской области явка на выборах к полудню превысила 16%
Явка на выборах в Челябинской области по данным на 12.00 (10.00 мск) превысила 16%, сообщил председатель облизбиркома Сергей Обертас.
РИА Новости 04:08
Политика
В Липецкой области к полудню проголосовали 18% избирателей
Коммерсантъ Воронеж 06:48
Политика
Пушков обвинил признавшуюся в любви к россиянам Катамадзе в лицемерии
Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал в твиттере слова грузинской певицы Нино Катамадзе, которая призналась в любви к россиянам.
Газета.Ru 11:25
Армия и оружие
В США отложили производство термоядерных бомб B61-12 из-за дефектов
В США отложили на 18 месяцев серийное производство новых термоядерных бомб B61-12 из-за проблем со сроком службы ряда запчастей.
Известия 10:10
Общество
Медики рассказали о лечебных свойствах водки
По словам медиков, для снятия болей компресс из водки и меда следует наложить на больное место, укрыть сверху целлофаном и завязать теплым шарфом, пишет «Медикфорум».
Известия вчера в 19:04
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов победил Дастина Порье и защитил титул чемпиона UFC
Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов защитил титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легкой весовой категории (до 70,3 кг), победив американца Дастина Порье удушающим приемом в третьем раунде.
ИА Грозный-Информ вчера в 16:58
Кино
Снят документальный фильм о самом страшном клоуне
Алтайская правда 08:49
Шоу-бизнес
Экс-король Малайзии жалеет о браке с Оксаной Воеводиной
Ранее Оксана Воеводина в своем посте в Instagram написала, что, возможно, если она расскажет правду о том, что произошло, ей станет лучше Бывший король Малайзии Мухаммад V заявил, что сожалеет о браке с "Мисс Москва - 2015" Оксаной Воеводиной, сообщает New Straits Times.
Аргументы и Факты 06 сентября в 16:18
Политика
Гахария стал новым премьером Грузии
Гахария стал пятым по счету премьером после победы партии "Грузинская мечта" на парламентских выборах в 2012 году.
РИА Новости 09:04
Общество
Вильфанд рассказал о нетипичной для сентября погоде в Москве
«С понедельника и в течение последующих дней четырех, практически до конца рабочей недели, однородный режим погоды: переменная облачность, без осадков, ночные температуры около 8–13 градусов тепла и дневные — до 20–25 градусов тепла», — цитирует Вильфанда ТАСС.
Известия 04:44
Футбол
Дубль Мхитаряна помог сборной Армении обыграть Боснию и Герцеговину
Сборная Армении на своем поле обыграла Боснию и Герцеговину (4:2) в рамках отборочного этапа Евро-2020.
Спорт-Экспресс 10:56
Происшествия
Два человека погибли в результате шторма в Крыму
В результате шторма у берегов Крыма погибли два человека, один пострадавший пропал.
РБК 11:21
Авто
Mercedes-Benz представил тизерный видеоролик электрокара EQS Vision
На официальной странице Mercedes-Benz в Facebook был представлен тизер Vision EQS.Подпись к публикации данного ролика гласит, что: «Полностью электрический Mercedes-Benz VISION EQS покажут во Франкфурте 10 сентября 2019 года».
Тарантас Ньюс 05:49
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В Оренбургской области начали работу избирательные участки
РИА Новости вчера в 23:04
Здоровье
Названы внешние признаки проблем с печенью
Врачи отмечают, что желтизна кожи и склер глаз свидетельствуют об уже серьезных и запущенных проблемах с печенью, в том числе указывая на острую стадию гепатита А или вирусных заболеваний.
Известия 00:38
Автоспорт
Леклер из Ferrari выиграл Гран-при Италии, Квят сошел
Главным триумфатором гонки стал пилот команды Ferrari Шарль Леклер. Для него эта победа стала второй в карьере в "Ф1" и сразу второй подряд.
Вести.Ru 10:55
Политика
Глава ДНР заявил о скором запуске железнодорожного сообщения с Россией
В самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР) рассчитывают на возобновление прямого железнодорожного сообщения с Москвой и Санкт-Петербургом, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
Коммерсантъ 10:01
Политика
Пушков посоветовал главе Пентагона проснуться
Член Совфеда Алексей Пушков осудил слова главы Пентагона Марка Эспера, который призвал Россию вести себя «как нормальная страна».
News.ru 06:53
Шоу-бизнес
Ольга Бузова публично высмеяла Анастасию Костенко
Для телеведущей стала болезненной новость о том, что Анастасия Костенко ожидает второго ребёнка от Дмитрия Тарасова.
ИнфоСМИ 04:28
Футбол
Футболиста «Челси» избили возле ночного клуба в Манчестере
Футболист «Челси» Дэнни Дринкуотер, в данный момент выступающий на правах аренды за «Бернли», на прошлой неделе был избит возле одного из ночных клубов Манчестера, сообщает The Sun.
РБК 10:58
Транспорт
МВД предложило поменять правила получения водительских прав
МВД России разработало поправки в закон "О безопасности движения", которые коснутся правил получения водительских удостоверений разных категорий, следует из релиза, размещенного на сайте министерства.
РИА Новости 06 сентября в 15:19
Игры
Злоумышленники атаковали сервера World of Warcraft: Classic
Игромания.ру 08:24
Политика
Освобожденных украинских моряков наградили
На Украине наградили 24 моряков, прибывших в Киев в рамках российского-украинского обмена заключенными.
Lenta.ru вчера в 10:54
Гаджеты
Xiaomi выпустила проекционный дисплей для автомобилей
UfaTime.ru 05:20