Футбол
Sports.ruИнсинье хочет продлить контракт с «Наполи»
Как сообщает Calciomercato со ссылкой на Corriere dello Sport, Мино Райола, агент футболиста, уже выдвинул неаполитанцам требование продлить контракт с Инсинье. Нынешнее соглашение между хавбеком и «Наполи» рассчитано до 2022 года.
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Автоматически обработаны 6983 источника, обновлено в 16:20, Вашингтон
Общество
Из главного онкоцентра России массово увольняются врачи
«Несколько человек уволились, другие не желают сдаваться», — добавил Рыков.
URA.Ru 09:37
Политика
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Председатель ЦИК Элла Памфилова заявила журналистам, что готова была предложить вломившемуся в ее дом человеку еду и, возможно даже, работу, если бы он просто пришел к ней.
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РИА Новости 13:52
Политика
На выборах главы Курской области лидирует Старовойт
Врио губернатора Курской области Роман Старовойт лидирует на выборах главы региона по итогам обработки 0,09% протоколов.
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Политика
Гахария стал новым премьер-министром Грузии
Гахария был популярным министром в Грузии, однако после того, как спецназ разогнал в Тбилиси антироссийские акции, протестующие стали требовать его отставки с поста главы МВД.
Газета.Ru 09:22
Политика
Чибис лидирует на выборах главы Мурманской области
В Центризбиркоме России заявили, что после подсчета 0,17% протоколов врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис лидирует на выборах с 55,56%.
Известия 14:22
Политика
Экс-командир борта №1 рассказал о питании Путина
Газета.Ru 09:59
Общество
Вильфанд рассказал о нетипичной для сентября погоде в Москве
«С понедельника и в течение последующих дней четырех, практически до конца рабочей недели, однородный режим погоды: переменная облачность, без осадков, ночные температуры около 8–13 градусов тепла и дневные — до 20–25 градусов тепла», — цитирует Вильфанда ТАСС.
Известия 04:44
Происшествия
Инвалида-колясочника сбили в Москве
Газета.Ru 15:27
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Бомбардир.ру 15:24
Политика
Пушков обвинил признавшуюся в любви к россиянам Катамадзе в лицемерии
Сенатор Алексей Пушков считает, что грузинская певица Нино Катамадзе показала своим признанием в любви к российским слушателям, как она тоскует по гонорарам.
Газета.Ru 14:58
Политика
Путин уволил помощника главы СКР
Старший помощник председателя Следственного комитета России (СКР) генерал-майор юстиции Игорь Комиссаров освобожден от занимаемой должности.
REGNUM 15:57
Единоборства
Гарантированный гонорар Нурмагомедова стал самым большим в истории UFC
Стали известны гонорары бойцов, которые выступили на турнире UFC 242.
Sportbox.RU 07:02
Политика
Вслед за Сенцовым на Украину вернутся террористы-исламисты
Напомним, вчерашний обмен действительно вызвал много вопросов у российской общественности, указывавшей на то, что Москва фактически отдала Киеву всех интересовавших его людей в то время, как немало граждан России остаются в украинских тюрьмах.
Свободная Пресса 08:12
Здоровье
Названы внешние признаки проблем с печенью
Врачи отмечают, что желтизна кожи и склер глаз свидетельствуют об уже серьезных и запущенных проблемах с печенью, в том числе указывая на острую стадию гепатита А или вирусных заболеваний.
Известия 00:38
Политика
В «Единой России» заявили о большинстве мандатов в 11 заксобраниях
Секретарь генерального совета "Единой России" Андрей Турчак заявил, что по итогам выборов 8 сентября партия получает большинство депутатских мандатов в 11 законодательных собраниях регионов РФ из 12.
Российская газета 16:09
Политика
Восемь кандидатов от КПРФ и трое от «Яблока» могут пройти в Мосгордуму
В предыдущем составе Мосгордумы депутатов от «Яблока» не было, а фракция КПРФ состояла из пяти человек.
Ведомости 16:04
Шоу-бизнес
Экс-король Малайзии рассказал, что сожалеет о браке с «Мисс Москва»
Бывший король Малайзии Мухаммад V признался, что сожалеет о браке с «Мисс Москва — 2015» Оксаной Воеводиной, сообщает газета New Straits Times.
Суть событий 06 сентября в 14:57
Политика
На избирательном участке в Волгограде умер кандидат в депутаты от КПРФ
АН Между строк 09:58
Политика
Зеленский анонсировал отвод сил в Донбассе
ФАН вчера в 14:00
Происшествия
Число погибших из-за шторма в Крыму увеличилось до шести
В Крыму во время шторма утонули шесть человек. Об этом сообщили сегодня в пресс-службе ГУ МЧС России по Республике Крым.
Российская газета 13:26
Политика
Путин и Макрон обсудили судьбу Украины
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с французским коллегой Эммануэлем Макроном. Об этом сообщается на сайте Кремля.
Lenta.ru 13:57
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Ксения Собчак прокомментировала слухи о своей второй беременности
На днях в Сети вновь стали обсуждаться слухи о второй беременности Ксении Собчак, которая совсем скоро выйдет замуж за Константина Богомолова.
Passion.ru 11:54
Политика
Биатлонист Антон Шипулин лидирует на выборах в Госдуму на Урале
На дополнительных выборах депутатов Госдумы по 174-му Серовскому одномандатному округу в Свердловской области лидирует олимпийский чемпион по биатлону Антон Шипулин, представляющий партию "Единая Россия".
Российская газета 12:56