Общество

Газета.RuГазета.RuInstagram перестанет показывать американцам лайки под постами

Пользователи Instagram в США больше не смогут увидеть лайки под постами, передает Wired со ссылкой на генерального директора соцсети Адама Моссери. Сообщается, что нововведение вступит в силу на следующей неделе.
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Instagram начал отключать лайки в США

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Instagram предупредил пользователей в США об отключении функции лайков

РБК05:15

Instagram перестанет показывать американцам лайки под постами

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Instagram предупредил пользователей США об отключении функции лайков

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В Крыму военные завершают прокладку магистрального водопровода

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Чубайс прокомментировал свои слова об идиотизме советских людей

Глава "Роснано" и бывший министр финансов Анатолий Чубайс прокомментировал свои слова об идиотизме советских людей и жизни в СССР.
Газета.Ru 07:20
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Путин и Соловьев возглавили рейтинг доверия в ЛНР и ДНР

По данным издания «ПолитНавигатор», респонденты в качестве лидера выбрали президента России Владимира Путина, второе место получил журналист и телеведущий Владимир Соловьев.
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Международный суд ООН отклонил все предварительные возражения российской стороны и признал свою юрисдикцию в разбирательстве между Украиной и Россией.
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Примечательно, что во всех четырех состоявшихся этапах Гран-при победу одерживали исключительно россиянки: две победы у Щербаковой, и по одной у Алены Косторной и Александры Трусовой, победившей с мировым рекордом.
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Историки обсудили предпосылки и итоги падения Берлинской стены

Историки из РФ, США, Франции и Великобритании обсудили в немецкой столице в пятницу предпосылки и итоги падения Берлинской стены, круглый стол состоялся в мемориале "Берлинская стена" в рамках празднования 30-летней годовщины "мирной революции" в Германии.
РИА Новости вчера в 17:44
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ДНР и Украина начали разведение сил в Петровском

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Сборная России начала матч со Швецией на Кубке Карьяла

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Студия Pixar показала трейлер мультфильма «Душа»

Американская киностудия Pixar обнародовала трейлер мультфильма «Душа».
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Шэрон Стоун воссоздала известную сцену из «Основного инстинкта»

Американская актриса Шэрон Стоун воссоздала известную сцену из фильма "Основной инстинкт" на премии GQ Men of the Year Awards в Германии.
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Операционную систему Windows 10 запустили на калькуляторе

Пока в рядах пользователей разворачиваются споры о том, целесообразно ли устанавливать самую свежую версию операционной системы Windows 10 на старые ноутбуки и десктопные ПК, энтузиасты продолжают экспериментировать со сферами применения этой платформы.
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В России изменят правила расчета тарифа на вывоз мусора

В России изменятся правила расчета тарифов по обращению с твердыми коммунальными отходами, следует из постановления правительства, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.
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Бывший мэр Истры сбежал от следствия

Экс-мэр подмосковного города Истра Андрей Вихарев скрылся от следствия.
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Полиция не разрешает ФК «Торпедо» играть матчи на домашнем стадионе

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40 лет назад в США ошибочно объявили ядерную тревогу

40 лет назад американские военные зафиксировали ядерную атаку СССР по США. Ответного удара не последовало.
Газета.Ru 06:46
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Орешкин: искусственный интеллект увеличит в России число рабочих мест

Развитие искусственного интеллекта (ИИ) приведет не к сокращению, а к росту количества рабочих мест, считает министр экономического развития РФ Максим Орешкин.
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В России научились определять поддельное вино за минуту

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Фотографии интерьера новых поездов в Крым появились в сети

Газета.Ru вчера в 11:21
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Определен напиток, который вдвое снижает риск развития рака

Оказалось, что он на 50% уменьшает риск развития рака печени. Точнее — гепатоцеллюлярной карциномы (ГЦК).
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