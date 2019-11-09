Общество
Газета.RuInstagram перестанет показывать американцам лайки под постами
Пользователи Instagram в США больше не смогут увидеть лайки под постами, передает Wired со ссылкой на генерального директора соцсети Адама Моссери. Сообщается, что нововведение вступит в силу на следующей неделе.
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Экономика
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Международный суд ООН отклонил все предварительные возражения российской стороны и признал свою юрисдикцию в разбирательстве между Украиной и Россией.
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Примечательно, что во всех четырех состоявшихся этапах Гран-при победу одерживали исключительно россиянки: две победы у Щербаковой, и по одной у Алены Косторной и Александры Трусовой, победившей с мировым рекордом.
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Историки обсудили предпосылки и итоги падения Берлинской стены
Историки из РФ, США, Франции и Великобритании обсудили в немецкой столице в пятницу предпосылки и итоги падения Берлинской стены, круглый стол состоялся в мемориале "Берлинская стена" в рамках празднования 30-летней годовщины "мирной революции" в Германии.
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ДНР и Украина начали разведение сил в Петровском
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Игра проходит в рамках Кубка Карьяла, команды вышли на поле в 14:30 по московскому времени.
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Пока в рядах пользователей разворачиваются споры о том, целесообразно ли устанавливать самую свежую версию операционной системы Windows 10 на старые ноутбуки и десктопные ПК, энтузиасты продолжают экспериментировать со сферами применения этой платформы.
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В России изменятся правила расчета тарифов по обращению с твердыми коммунальными отходами, следует из постановления правительства, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.
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Бывший мэр Истры сбежал от следствия
Экс-мэр подмосковного города Истра Андрей Вихарев скрылся от следствия.
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Полиция не разрешает ФК «Торпедо» играть матчи на домашнем стадионе
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Развитие искусственного интеллекта (ИИ) приведет не к сокращению, а к росту количества рабочих мест, считает министр экономического развития РФ Максим Орешкин.
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