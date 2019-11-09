Общество
ИзвестияInstagram предупредил пользователей США об отключении функции лайков
Социальная сеть Instagram, принадлежащая компании Facebook, на следующей неделе начнет тестировать в Соединенных Штатах функцию скрытия количества лайков под постами пользователей. Об этом в субботу, 9 ноября, сообщает Wired.
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В МИДе озвучили истинную причину расторжения ДРСМД
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В 2016 году звезда 90-х годов Татьяна Буланова рассталась со своим супругом, хоккеистом Владиславом Радимовым, спустя 11 лет брака.
Passion.ru 08:00
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Светлана Хоркина похудела после родов в рекордно короткий срок
Новым «рекордом» удивила всех после родов знаменитая российская гимнастка.
OAnews 09:53
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Астрономы объяснили природу необычно тяжёлых чёрных дыр
Слишком массивные чёрные дыры в космосе, признаки существования которых недавно нашли участники проекта LIGO, появляются после слияний менее крупных объектов, находящихся в окрестностях сверхмассивных чёрных дыр.
News.ru 07 ноября в 12:11
Общество
Отца Мары Багдасарян лишили гражданства России
RT на русском 09:44
Политика
Одного из лидеров украинских националистов задержали в Польше по запросу РФ
В пропускном пункте Польши был задержан замкомандира украинской националистической организации УНА-УНСО (организация запрещена в РФ — "Газета.Ru") Игорь Мазур.
Газета.Ru 10:24
Политика
Горбачев не связывает перестройку и распад СССР
В нынешней Германии уверены, что ее единство стало возможным благодаря в том числе политике гласности и перестройки в СССР, которую проводил Горбачев.
Газета.Ru 09:15
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Украинец пристал к россиянам на борту самолета с вопросом о Крыме
Украинский журналист Руслан Горовой встретил на борту самолета пассажиров из России и заставил их отвечать на вопрос о принадлежности Крыма.
РИА Новости 07:44
Общество
Синоптики прогнозируют аномально теплую зиму для москвичей
Вести Подмосковья вчера в 01:07
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова похвасталась новой прической в миникупальнике
Волочкова, оставшаяся довольна работой стилиста, решила на своей странице в Инстаграм похвастаться перед фанатами новой прической, и опубликовала фото, на котором она изображена сразу после похода в салон.
Uznayvse.ru 07 ноября в 11:03
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Есть ли разница между книгой и аудиокнигой: смысл на слух
Стоит заметить, что «словарь» не хранится в одной определенной области мозга, а размазан по всей коре.
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Кино
«Джокер» может стать самым прибыльным фильмом в истории
"Джокер" Тодда Филлипса с Хоакином Фениксом в главной роли может стать самым прибыльным фильмом, основанным на комиксах, в истории сообщает Forbes.
РИА Новости 05:29
Авто
«Русский Прадо» приобретет абсолютно новый агрегат
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Глава Татарстана объявил благодарность Загитовой
РИА Новости 06:43
Общество
В России изменили порядок расчета тарифов на вывоз мусора
В России меняют правила расчета тарифа коммунальной услуги за вывоз мусора.
Газета.Ru 03:52
Происшествия
Момент гибели в ДТП красноярского актера попал на видео
Видеорегистратор автомобиля, которым управлял актер драмтеатра города Минусинска Виктор Бубенков, записал момент его гибели.
Российская газета 07:54
Шоу-бизнес
Владимир Кузьмин бросил любовницу и вернулся к жене
Как оказалось, они с Кузьминым развелись вовсе не из-за любовницы, которая младше артиста на 36 лет. Виной всему был кризис в отношениях.
StarHit.ru вчера в 03:00
Происшествия
СК начал проверку после гибели главы района Смоленской области
RT на русском 09:28
Происшествия
Бывший мэр Истры сбежал от следствия
Экс-мэр подмосковного города Истра Андрей Вихарев скрылся от следствия.
Известия 04:16
Футбол
«Динамо» обыграло «Рубин» в матче чемпионата России
Московское "Динамо" переиграло казанский "Рубин" в матче 16-го тура чемпионата России.
Газета.Ru 08:10
Происшествия
В ДТП погибла основатель Татарской лиги КВН
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Гаджеты
ОС Windows 10 запустили на калькуляторе
Пользователь соцсети Twitter продемонстрировал возможность запуска операционной системы Windows 10 на обыкновенном калькуляторе.
Rusargument 08:07
Политика
В МИД России прокомментировали решение суда ООН по спору с Украиной
В МИД России прокомментировали решение Международного суда ООН отклонить предварительные возражения российской стороны и признание своей юрисдикции в разбирательстве между Киевом и Москвой.
RT на русском 07:46
Армия и оружие
Массу первого опытного образца Ил-112В снизили на тонну
8 октября министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что опытный образец легкого военно-транспортного самолета Ил-112В находится на комплексной доработке, в том числе с целью снижения массы.
ТАСС 02:19
Экономика
Орешкин констатировал высокий уровень неравенства в России
В России, несмотря на принимаемые меры, сохраняется высокий уровень неравенства, который является проблемой для экономического развития страны, заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин в ходе лекции в НИТУ "МИСиС" на тему изменений, происходящих в экономике России и мира.
Интерфакс 08:23
Общество
Кабмин установил размеры пособий по безработице на 2020 год
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление об установлении размеров пособий по безработице на 2020 год - максимальный и минимальный размеры пособий составят 8 тыс. рублей и 1,5 тыс. рублей соответственно.
ТАСС вчера в 13:09