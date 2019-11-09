Общество

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Социальная сеть Instagram, принадлежащая компании Facebook, на следующей неделе начнет тестировать в Соединенных Штатах функцию скрытия количества лайков под постами пользователей. Об этом в субботу, 9 ноября, сообщает Wired.
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Instagram предупредил пользователей в США об отключении лайков

РИА Новости08:00

Известная соцсеть анонсировала дату отказа от лайков

Lenta.ru06:21

Instagram начал отключать лайки в США

Телеканал 360°03:50

Instagram предупредил пользователей в США об отключении функции лайков

РБК05:15

Инстаграм начнет тестировать функцию, скрывающую число лайков под публикациями в США

Эхо Москвы05:00

Instagram начнет скрывать лайки у пользователей в США

Коммерсантъ05:54

Instagram перестанет показывать американцам лайки под постами

Газета.Ru03:18
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