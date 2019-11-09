Общество
Piter.tvInstagram предупредил пользователей из США об отключении лайков
Тестирование начнется на следующей неделе. Социальная сеть Instagram протестирует в США функцию, которая скрывает количество лайков под постами.
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Происшествия
В Нижегородской области пропал четырехлетний мальчик
Четырехлетний мальчик пропал в Богородске Нижегородской области, сообщает поисково-спасательная группа "Рысь".
РИА Новости 14:23
Происшествия
В ДТП погибла основатель Татарской лиги КВН
Основатель Татарской лиги Клуба веселых и находчивых (КВН) Фарида Таштабанова погибла в ночь на субботу при столкновении автомобиля, в котором организаторы лиги возвращались из Казани в Набережные Челны, с «КамАЗом».
Известия 09:24
Футбол
«Ростов» проиграл «Тамбову» в матче РПЛ
RT на русском 10:31
Музыка
Определены песни, которые не надоедает слушать до конца
Слово и Дело 07 ноября в 19:12
Общество
Пять ошибок ошибок водителя, из-за которых из шин вылетают шипы
Автоновости дня 14:35
Гаджеты
15 смартфонов Xiaomi и Redmi получили стабильную версию MIUI 11
15 смартфонов китайских брендов Xiaomi и Redmi получили стабильную версию прошивки MIUI 11 на базе мобильной операционной системы Android 10.
UfacityNews.ru вчера в 13:38
Политика
Путин и Эрдоган подтвердили приверженность сочинскому меморандуму
22 октября по итогам встречи в Сочи Путин и Эрдоган приняли меморандум по ситуации в Сирии и договорившись в том числе начать совместное патрулирование на севере страны.
Известия 13:09
Происшествия
В Петербурге по подозрению в убийстве задержали преподавателя истории
Уголовное дело расследуется по статье «Убийство». Сегодня утром мужчину достали из реки Мойки с рюкзаком, в котором были две женские руки.
Говорит Москва 07:47
Политика
Большинство жителей ДНР и ЛНР выступили за присоединение к России
Большая часть жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) проголосовали за присоединение к России.
Lenta.ru 12:32
Политика
В Польше по запросу России задержали лидера украинских националистов
Зампредседателя украинской националистической организации УНА-УНСО* Игоря Мазура задержали в Польше.
РИА Новости 10:42
Футбол
«Герта» отметила тридцатую годовщину падения Берлинской стены
Hertha Berlin recreated the scenes with an incredible tifo and display before kick-off against RB Leipzig. pic.twitter.com / m3ZdkHzjfs — Football on BT Sport (@ btsportfootball) November 9, 2019 Прямо на поле возвели пластиковую стену, которую обрушили после проезда символической микролитражки "Трабант".
Metaratings 11:29
Общество
Гусейнов отказался извиняться за слова о русском языке
Извинений за высказывание о русском языке профессор Высшей школы экономики Гасан Гусейнов приносить не будет, передаёт 8 ноября Piter.TV.
REGNUM вчера в 09:40
Шоу-бизнес
Савичева рассказала о расставании с мужем
Экс-подопечная Макса Фадеева Юлия Савичева раскрыла причину временного расставания со своим супругом Александром Аршиновым.
URA.Ru вчера в 03:22
Космос
Boeing объяснила отказ парашюта на космическом корабле Starliner
Один из трех парашютов не раскрылся при испытании системы аварийного спасения пилотируемого космического корабля Starliner из-за человеческого фактора, сообщила компания Boeing.
РИА Новости вчера в 01:13
Политика
Министр культуры Украины назвал указ Зеленского о СМИ недоразумением
Министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский заявил, что правительство не будет регулировать стандарты новостей, как это предложил президент страны Владимир Зеленский, подписав соответствующий указ.
ТАСС 14:28
Происшествия
В Башкирии рабочих завалило землей в траншее: один погиб
Российская газета 11:30
Космос
Virgin Galactic и Under Armour показали скафандр для космических туристов
Афиша Daily 05 ноября в 07:02
Происшествия
Фанатов ЦСКА задержали после погромов в Будапеште
Lenta.ru 07 ноября в 15:22
Футбол
«Бавария» разгромила дортмундскую «Боруссию»
Вести.Ru 14:50
Единоборства
В Москве пройдет UFC Fight Night 163
В субботу вечером на арене ЦСКА пройдет третий в истории России ивент UFC — UFC Fight Night 163.
Нева Спорт вчера в 23:30
Технологии
Siri, Alexa и Google Home можно скомпрометировать с помощью лазера
Сводная группа специалистов из Мичиганского Университета и японского Университета электро-коммуникаций разработала технику атак под названием Light Commands, которая позволяет с помощью лазера подавать команды умным устройствам, направляя лазер на MEMS-микрофоны.
Хакер Online 06 ноября в 12:40
Игры
В Steam две популярные игры стали бесплатными
На платформе цифровой дистрибуции Steam две популярные игры стали бесплатными на выходные.
Ferra вчера в 05:29
Политика
Трамп может посетить Парад Победы в Москве
Президент США Дональд Трамп заявил, что хочет посетить Парад Победы в Москве в 2020 году.
Коммерсантъ вчера в 10:34
Происшествия
Кот спас ребенка от падения с лестницы
Телеканал 360° 07 ноября в 04:59
Футбол
«Спартак» обыграл «Крылья Советов» в матче РПЛ
Футболисты московского «Спартака» обыграли самарские «Крылья Советов» в матче 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Коммерсантъ 12:56
Политика
Международный суд ООН отклонил возражения России по иску Украины
Международный суд ООН отклонил все предварительные возражения российской стороны и признал свою юрисдикцию в разбирательстве между Украиной и Россией.
RT на русском вчера в 10:34
Общество
В России могут начать поощрять аккуратных водителей в 2020 году
Вице-премьер России Максим Акимов заявил о возможном запуске системы поощрения аккуратного стиля вождения в тестовом режиме в стране в 2020 году.
RT на русском 13:26
Фигурное катание
Глава Татарстана объявил благодарность Загитовой
РИА Новости 06:43