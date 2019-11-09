Тестирование начнется на следующей неделе. Социальная сеть Instagram протестирует в США функцию, которая скрывает количество лайков под постами.

Instagram предупредил пользователей из США об отключении лайков

Происшествия В Нижегородской области пропал четырехлетний мальчик Четырехлетний мальчик пропал в Богородске Нижегородской области, сообщает поисково-спасательная группа "Рысь".

Происшествия В ДТП погибла основатель Татарской лиги КВН Основатель Татарской лиги Клуба веселых и находчивых (КВН) Фарида Таштабанова погибла в ночь на субботу при столкновении автомобиля, в котором организаторы лиги возвращались из Казани в Набережные Челны, с «КамАЗом».

Гаджеты 15 смартфонов Xiaomi и Redmi получили стабильную версию MIUI 11 15 смартфонов китайских брендов Xiaomi и Redmi получили стабильную версию прошивки MIUI 11 на базе мобильной операционной системы Android 10.

Политика Путин и Эрдоган подтвердили приверженность сочинскому меморандуму 22 октября по итогам встречи в Сочи Путин и Эрдоган приняли меморандум по ситуации в Сирии и договорившись в том числе начать совместное патрулирование на севере страны.

Происшествия В Петербурге по подозрению в убийстве задержали преподавателя истории Уголовное дело расследуется по статье «Убийство». Сегодня утром мужчину достали из реки Мойки с рюкзаком, в котором были две женские руки.

Политика Большинство жителей ДНР и ЛНР выступили за присоединение к России Большая часть жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) проголосовали за присоединение к России.

Футбол «Герта» отметила тридцатую годовщину падения Берлинской стены Hertha Berlin recreated the scenes with an incredible tifo and display before kick-off against RB Leipzig. pic.twitter.com / m3ZdkHzjfs — Football on BT Sport (@ btsportfootball) November 9, 2019 Прямо на поле возвели пластиковую стену, которую обрушили после проезда символической микролитражки "Трабант".

Общество Гусейнов отказался извиняться за слова о русском языке Извинений за высказывание о русском языке профессор Высшей школы экономики Гасан Гусейнов приносить не будет, передаёт 8 ноября Piter.TV.

Шоу-бизнес Савичева рассказала о расставании с мужем Экс-подопечная Макса Фадеева Юлия Савичева раскрыла причину временного расставания со своим супругом Александром Аршиновым.

Космос Boeing объяснила отказ парашюта на космическом корабле Starliner Один из трех парашютов не раскрылся при испытании системы аварийного спасения пилотируемого космического корабля Starliner из-за человеческого фактора, сообщила компания Boeing.

Политика Министр культуры Украины назвал указ Зеленского о СМИ недоразумением Министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский заявил, что правительство не будет регулировать стандарты новостей, как это предложил президент страны Владимир Зеленский, подписав соответствующий указ.

Единоборства В Москве пройдет UFC Fight Night 163 В субботу вечером на арене ЦСКА пройдет третий в истории России ивент UFC — UFC Fight Night 163.

Технологии Siri, Alexa и Google Home можно скомпрометировать с помощью лазера Сводная группа специалистов из Мичиганского Университета и японского Университета электро-коммуникаций разработала технику атак под названием Light Commands, которая позволяет с помощью лазера подавать команды умным устройствам, направляя лазер на MEMS-микрофоны.

Игры В Steam две популярные игры стали бесплатными На платформе цифровой дистрибуции Steam две популярные игры стали бесплатными на выходные.

Политика Трамп может посетить Парад Победы в Москве Президент США Дональд Трамп заявил, что хочет посетить Парад Победы в Москве в 2020 году.

Политика Международный суд ООН отклонил возражения России по иску Украины Международный суд ООН отклонил все предварительные возражения российской стороны и признал свою юрисдикцию в разбирательстве между Украиной и Россией.