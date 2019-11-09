Общество

Piter.tvPiter.tvInstagram предупредил пользователей из США об отключении лайков

Тестирование начнется на следующей неделе. Социальная сеть Instagram протестирует в США функцию, которая скрывает количество лайков под постами.
Читать в источнике
Комментировать17

Подробнее о событии

Инстаграм начнет тестировать среди пользователей в США функцию, которая указывает число лайков под постами

Эхо Москвы11:31

Instagram предупредил пользователей в США об отключении функции лайков

РБК05:15

Instagram предупредил пользователей США об отключении функции лайков

Известия06:04

Instagram начнет скрывать лайки у пользователей в США

Коммерсантъ05:54

Instagram предупредил пользователей в США об отключении лайков

РИА Новости08:00

Instagram начал отключать лайки в США

Телеканал 360°03:50

Instagram перестанет показывать американцам лайки под постами

Газета.Ru03:18
Показать все источники
Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 15:15, Ашберн
Происшествия

В Нижегородской области пропал четырехлетний мальчик

Четырехлетний мальчик пропал в Богородске Нижегородской области, сообщает поисково-спасательная группа "Рысь".
РИА Новости 14:23
Происшествия

В ДТП погибла основатель Татарской лиги КВН

Основатель Татарской лиги Клуба веселых и находчивых (КВН) Фарида Таштабанова погибла в ночь на субботу при столкновении автомобиля, в котором организаторы лиги возвращались из Казани в Набережные Челны, с «КамАЗом».
Известия 09:24
Общество

В Москве умер клубный промоутер Павел Пичугин

РБК 14:54
Футбол

«Ростов» проиграл «Тамбову» в матче РПЛ

RT на русском 10:31
Музыка

Определены песни, которые не надоедает слушать до конца

Слово и Дело 07 ноября в 19:12
Общество

Пять ошибок ошибок водителя, из-за которых из шин вылетают шипы

Автоновости дня 14:35
Гаджеты

15 смартфонов Xiaomi и Redmi получили стабильную версию MIUI 11

15 смартфонов китайских брендов Xiaomi и Redmi получили стабильную версию прошивки MIUI 11 на базе мобильной операционной системы Android 10.
UfacityNews.ru вчера в 13:38
Политика

Путин и Эрдоган подтвердили приверженность сочинскому меморандуму

22 октября по итогам встречи в Сочи Путин и Эрдоган приняли меморандум по ситуации в Сирии и договорившись в том числе начать совместное патрулирование на севере страны.
Известия 13:09
Происшествия

В Петербурге по подозрению в убийстве задержали преподавателя истории

Уголовное дело расследуется по статье «Убийство». Сегодня утром мужчину достали из реки Мойки с рюкзаком, в котором были две женские руки.
Говорит Москва 07:47
Политика

Большинство жителей ДНР и ЛНР выступили за присоединение к России

Большая часть жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) проголосовали за присоединение к России.
Lenta.ru 12:32
Политика

В Польше по запросу России задержали лидера украинских националистов

Зампредседателя украинской националистической организации УНА-УНСО* Игоря Мазура задержали в Польше.
РИА Новости 10:42
Футбол

«Герта» отметила тридцатую годовщину падения Берлинской стены

Hertha Berlin recreated the scenes with an incredible tifo and display before kick-off against RB Leipzig. pic.twitter.com / m3ZdkHzjfs — Football on BT Sport (@ btsportfootball) November 9, 2019 Прямо на поле возвели пластиковую стену, которую обрушили после проезда символической микролитражки "Трабант".
Metaratings 11:29
Общество

Гусейнов отказался извиняться за слова о русском языке

Извинений за высказывание о русском языке профессор Высшей школы экономики Гасан Гусейнов приносить не будет, передаёт 8 ноября Piter.TV.
REGNUM вчера в 09:40
Шоу-бизнес

Савичева рассказала о расставании с мужем

Экс-подопечная Макса Фадеева Юлия Савичева раскрыла причину временного расставания со своим супругом Александром Аршиновым.
URA.Ru вчера в 03:22
Космос

Boeing объяснила отказ парашюта на космическом корабле Starliner

Один из трех парашютов не раскрылся при испытании системы аварийного спасения пилотируемого космического корабля Starliner из-за человеческого фактора, сообщила компания Boeing.
РИА Новости вчера в 01:13
Происшествия

Украинский самолет загорелся при посадке в Шарм-эш-Шейхе

Газета.Ru 14:42
Политика

Министр культуры Украины назвал указ Зеленского о СМИ недоразумением

Министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский заявил, что правительство не будет регулировать стандарты новостей, как это предложил президент страны Владимир Зеленский, подписав соответствующий указ.
ТАСС 14:28
Происшествия

В Башкирии рабочих завалило землей в траншее: один погиб

Российская газета 11:30
Космос

Virgin Galactic и Under Armour показали скафандр для космических туристов

Афиша Daily 05 ноября в 07:02
Происшествия

Фанатов ЦСКА задержали после погромов в Будапеште

Lenta.ru 07 ноября в 15:22
Футбол

«Бавария» разгромила дортмундскую «Боруссию»

Вести.Ru 14:50
Единоборства

В Москве пройдет UFC Fight Night 163

В субботу вечером на арене ЦСКА пройдет третий в истории России ивент UFC — UFC Fight Night 163.
Нева Спорт вчера в 23:30
Технологии

Siri, Alexa и Google Home можно скомпрометировать с помощью лазера

Сводная группа специалистов из Мичиганского Университета и японского Университета электро-коммуникаций разработала технику атак под названием Light Commands, которая позволяет с помощью лазера подавать команды умным устройствам, направляя лазер на MEMS-микрофоны.
Хакер Online 06 ноября в 12:40
Игры

В Steam две популярные игры стали бесплатными

На платформе цифровой дистрибуции Steam две популярные игры стали бесплатными на выходные.
Ferra вчера в 05:29
Политика

Трамп может посетить Парад Победы в Москве

Президент США Дональд Трамп заявил, что хочет посетить Парад Победы в Москве в 2020 году.
Коммерсантъ вчера в 10:34
Происшествия

Кот спас ребенка от падения с лестницы

Телеканал 360° 07 ноября в 04:59
Футбол

«Спартак» обыграл «Крылья Советов» в матче РПЛ

Футболисты московского «Спартака» обыграли самарские «Крылья Советов» в матче 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Коммерсантъ 12:56
Политика

Международный суд ООН отклонил возражения России по иску Украины

Международный суд ООН отклонил все предварительные возражения российской стороны и признал свою юрисдикцию в разбирательстве между Украиной и Россией.
RT на русском вчера в 10:34
Общество

В России могут начать поощрять аккуратных водителей в 2020 году

Вице-премьер России Максим Акимов заявил о возможном запуске системы поощрения аккуратного стиля вождения в тестовом режиме в стране в 2020 году.
RT на русском 13:26
Фигурное катание

Глава Татарстана объявил благодарность Загитовой

РИА Новости 06:43
Как работают Яндекс.Новости?
Главное