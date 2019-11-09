Тестирование начнется на следующей неделе. Социальная сеть Instagram протестирует в США функцию, которая скрывает количество лайков под постами.

Instagram предупредил пользователей из США об отключении лайков

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