Общество

РБКРБКInstagram предупредил пользователей в США об отключении функции лайков

Социальная сеть по обмену фотографиями и короткими видеозаписями, принадлежащая компании Facebook, на следующей неделе запустит в тестовом режиме на территории США функцию, скрывающую количество лайков под постами пользователей.
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Инстаграм начнет тестировать среди пользователей в США функцию, которая указывает число лайков под постами

Эхо Москвы11:31

Instagram начал отключать лайки в США

Телеканал 360°03:50

Instagram предупредил пользователей США об отключении функции лайков

Известия06:04

Instagram начнет скрывать лайки у пользователей в США

Коммерсантъ05:54

Instagram предупредил пользователей в США об отключении функции лайков

РБК05:15

Instagram предупредил пользователей в США об отключении лайков

РИА Новости08:00

Instagram перестанет показывать американцам лайки под постами

Газета.Ru03:18
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Греф объявил о создании альянса по развитию искусственного интеллекта

«Яндекс», Mail.ru, «Газпром нефть», РФПИ, МТС и Сбербанк создадут альянс по развитию искусственного интеллекта (ИИ), сообщил президент банка Герман Греф, выступая на Московской международной конференции по ИИ (Artificial Intelligence Journey).
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Преподавателя СПбГУ задержали по подозрению в убийстве

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Шесть опасных для пожилых людей лекарств назвал американский врач

Как сообщает ToDay News Ufa, ученые США предупреждают, что большинству пожилых людей категорически нельзя принимать ряд лекарств, а точнее 6. В этот список вошли: Антихолинергические антигистаминные препараты.
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Общество

В Грузии возобновились митинги против показа фильма об однополой любви

Участники акции протеста у кинотеатра "Амирани", расположенного на проспекте Мераба Коставы в Тбилиси, в отличие от пятницы больше не предпринимают попыток штурма кинотеатров, а лишь небольшой группой стоят с плакатами, на которых написано "Остановите ЛГБТ-пропаганду в Грузии", "Гомосексуализм - это грех и патология", "Этот фильм оскорбляет национальные традиции и веру".
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Спартак — Крылья Советов 1:0 (2-й тайм)

Сегодня, 9 ноября, на стадионе «Открытие Арена» в Москве состоится матч 16-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» — «Крылья Советов».
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Президент РФ Владимир Путин предложил разработать свод этических правил взаимодействия человека с искусственным интеллектом.
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Зеленский подписал указ о неотложных мерах по реформам на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ «О неотложных мерах по проведению реформ и укреплению государства», сообщается на его официальном сайте.
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Горбачев обвинил в развале СССР ГКЧП

Бывший президент СССР Михаил Горбачев переложил ответственность за развал Советского Союза с себя на ГКЧП, об этом 9 ноября он рассказал в интервью немецкому изданию Der Spiegel.
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Политика

Украинец пристал к россиянам на борту самолета с вопросом о Крыме

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Украина и ДНР начали разведение сил в Петровском

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В Польше задержан один из лидеров украинских националистов

Украинский омбудсмен Людмила Денисова сообщила, что в Польше по запросу России задержан зампредседателя украинской националистической организации УНА — УНСО* Игорь Мазур.
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Основатель татарской лиги КВН погибла в ДТП

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Спектакль по мотивам «Чиполлино» запретили в Москве

На фестивале любительских театров в Москве был запрещен к показу спектакль Московского Лианозовского театра по мотивам "Чиполлино".
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Происшествия

Брянских чиновников ошеломило задержание главы комитета Шарова

Чиновников администрации Брянска ошеломило задержание председателя комитета делам молодежи, семьи, материнства и детства Дениса Шарова.
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Происшествия

В Коми нашли тело мирового судьи с огнестрельным ранением

В Коми обнаружили тело мирового судьи Жешартского судебного участка с огнестрельным ранением. Об этом сообщили в Следственном комитете.
RT на русском 08:43
Происшествия

В российской школе сорвали массовую бойню с бомбами, мачете и булавой

Кунгурский городской суд (Пермский край) вынес приговор в отношении несовершеннолетнего студента местного колледжа, который планировал массовое убийство в школе.
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Происшествия

В Башкирии рабочих завалило землей в траншее: один погиб

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Владельцам Divinity: Original Sin 2 раздали подарочные мешки с котами

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Несовместимые с алкоголем продукты назвали медики

Алкогольные напитки наносят вред здоровью человека, а в сочетании с некоторыми продуктами еще больший.
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МИД надеется на сохранение Ирана без ядерного оружия

Москва рассчитывает, что Иран никогда не будет обладать ядерным потенциалом, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков на IV Московской конференции по нераспространению.
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Ляйсан Утяшева рассказала о сексуальной ненасытности Павла Воли

В беседе была затронута тема сексуальной жизни в браке. Говоря об интимных отношениях, Утяшева назвала своего супруга трехногим.
Вечерний курьер 11:03
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Авторынок ниже нуля

Авторынок падает уже семь месяцев подряд, но в октябре, по данным АЕБ, продажи ушли в минус сразу на 5,2% без каких-либо очевидных тому причин после символического падения на 0,5% в сентябре.
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В Сыктывкаре прошел митинг против строительства мусорного полигона

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«Нафтогаз» не отказывается от претензий к «Газпрому»

Кроме того, обсуждение транзитного контракта должно быть увязано с вопросом возобновления прямых поставок газа на Украину (не покупает российский газ напрямую с 2015 г. – «Ведомости») и формированием конкурентных тарифов на транзит, подчеркивала российская сторона.
Ведомости вчера в 11:03
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РЕН ТВ 9 ноября покажет главные бои турнира UFC Fight Night

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Австралийский боксер умер после спарринга

Австралийский боксер Дуайт Ричи во время спарринга получил сильный удар по корпусу, в результате чего скончался.
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Знаменитости поздравили Александру Пахмутову с 90-летием

Знаменитости поздравили в инстаграме композитора Александру Пахмутову с днем рождения.
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Китайская компания FAW хочет вытеснить Rolls-Royce с рынка

Китайская FAW намерена вытеснить марку Rolls-Royce с рынка.
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Фото обновленной Lada Vesta появились в Сети

В Сети появились первые «живые» фотографии и характеристики серийной версии обновленной LADA Vesta.
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