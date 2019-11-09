Социальная сеть по обмену фотографиями и короткими видеозаписями, принадлежащая компании Facebook, на следующей неделе запустит в тестовом режиме на территории США функцию, скрывающую количество лайков под постами пользователей.

Instagram предупредил пользователей в США об отключении функции лайков

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