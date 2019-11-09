Общество
РБКInstagram предупредил пользователей в США об отключении функции лайков
Социальная сеть по обмену фотографиями и короткими видеозаписями, принадлежащая компании Facebook, на следующей неделе запустит в тестовом режиме на территории США функцию, скрывающую количество лайков под постами пользователей.
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Футбол
«Челси» уверенно переиграл «Кристал Пэлас»
В матче 12-го тура чемпионата Англии «Челси» сломил сопротивление «Кристал Пэласа».
Bookmaker-ratings.ru 09:24
Гаджеты
ОС Windows 10 запустили на калькуляторе
Пользователь соцсети Twitter продемонстрировал возможность запуска операционной системы Windows 10 на обыкновенном калькуляторе.
Rusargument 08:07
Кино
В российский прокат выходит «Доктор Сон»
Вечерняя Москва 06 ноября в 12:16
Авто
В октябре российский авторынок упал на 5,2%
LADA Granta с результатом 11 712 реализованных автомобилей вновь стала самой популярной моделью в России.
Автоновости дня 07 ноября в 07:10
Политика
«Нафтогаз» предложил «Газпрому» начать с чистого листа
Отвечая на предложение России "начать отношения по транзиту с чистого листа", исполнительный директор "Нафтогаза" предложил "Газпрому" заключить контракт не с украинской компанией, а с обособленным от неё оператором.
Московский Комсомолец вчера в 08:29
Единоборства
Забит Магомедшарипов — фаворит в бою с Келвином Каттаром
Allboxing.ru 07:06
Авто
Фото обновленной Lada Vesta появились в Сети
В социальной сети «ВКонтакте» появились первые фотографии серийной Lada Vesta, пережившей обновление.
SpeedMe вчера в 01:26
Политика
Трамп встретится с генсеком НАТО Столтенбергом 14 ноября в Вашингтоне
"Президент Дональд Трамп примет генерального секретаря Североатлантического альянса (НАТО) Йенса Столтенберга в Белом доме 14 ноября 2019 года", - говорится в заявлении.
ТАСС 13:11
Общество
Галкин заявил о цензуре на российском телевидении
Во время концерта в Новосибирске шоумен Максим Галкин рассказал о цензуре на федеральных телеканалах и поделился своим мнением о политической ситуации в России.
URA.Ru 12:46
Киберспорт
В Steam начались предзаказы Death Stranding за 3499 рублей
Предзаказы Death Stranding стартовали в Steam.
ProstoProSport вчера в 12:47
Футбол
«Бавария» разгромила дортмундскую «Боруссию»
Вести.Ru 14:50
Армия и оружие
В Донбассе погиб украинский военный, четверо ранены
Утверждается, что в четверг противник 15 раз нарушил перемирие, из-за чего погиб военнослужащий ВСУ и еще четверо пострадали.
Московский Комсомолец 07 ноября в 11:46
Общество
В Москве умер Паша Фейсконтроль
Павел Пичугин, более известный как Паша Фейсконтроль, скончался в Москве.
RT на русском 15:13
Общество
Гусейнов отказался извиняться за слова о русском языке
Извинений за высказывание о русском языке профессор Высшей школы экономики Гасан Гусейнов приносить не будет, передаёт 8 ноября Piter.TV.
REGNUM вчера в 09:40
Общество
Польша назначила первый штраф по делу «Северного потока – 2»
Польский антимонопольный регулятор (UOKIK) оштрафовал французскую энергетическую компанию Engie Energy в контексте расследования дела о строительстве «Северного потока – 2» за отказ от сотрудничества с UOKIK, сообщает польское издание Energia в пятницу, 8 ноября.
Известия вчера в 06:15
Армия и оружие
ВСУ приняли на вооружение отечественную РСЗО «Верба»
Военное обозрение 08:34
Происшествия
Доцент СПбГУ Олег Соколов лишён членства в совете института в Лионе
Доцент Санкт-Петербургского государственного университета Олег Соколов, который подозревается в убийстве своей бывшей студентки, лишён членства в научном совете Института социологических, экономических и политических наук (ISSEP) в Лионе.
RT на русском 14:44
Политика
Две трети жителей ДНР и ЛНР выступили за присоединение к России
Большая часть жителей ДНР и ЛНР хотела бы войти в состав России, причем 13,4% считают, что за республиками при этом должен быть закреплен особый статус.
Газета.Ru 15:22
Политика
Суд ООН поддержал Украину в споре с Россией
Напомним, Украина подала иск 16 января 2017 года, обвинив РФ в нарушении двух конвенций: о борьбе с финансированием терроризма в связи с событиями в Донбассе и о ликвидации всех форм расовой дискриминации.
Росбалт вчера в 10:32
Происшествия
В ДТП с микроавтобусом под Красноярском погибли два человека
RT на русском 15:09
Космос
Астрономы объяснили природу необычно тяжёлых чёрных дыр
Слишком массивные чёрные дыры в космосе, признаки существования которых недавно нашли участники проекта LIGO, появляются после слияний менее крупных объектов, находящихся в окрестностях сверхмассивных чёрных дыр.
News.ru 07 ноября в 12:11
Политика
В Кремле раскрыли темы телефонного разговора Путина и Эрдогана
В пресс-службе Кремля рассказали о темах телефонного разговора российского лидера Владимира Путина с Реджепом Тайипом Эрдоганом, который состоялся вечером в субботу, 9 ноября.
RT на русском 15:34
Происшествия
В Смоленской области погиб глава района при тушении пожара
Глава Холм-Жирковского района Смоленской области погиб, помогая тушить пожар в частном доме в своем муниципалитете.
Газета.Ru 02:51
Происшествия
В Будапеште произошли беспорядки с участием болельщиков ЦСКА
Перед матчем Лиги Европы между "Ференцварошем" и ЦСКА в Будапеште болельщики российского клуба устроили беспорядки.
Российская газета 07 ноября в 14:42
Экономика
Названа причина бедности большинства людей
Расплачиваются за такую политику, по его словам, бедные люди, например, пенсионеры или получатели социальных пособий.
Lenta.ru 06 ноября в 06:27
Здоровье
Названы 9 противораковых принципов, чтобы снизить риск онкологии
Как сообщает ToDay News Ufa, есть 9 простых принципов, соблюдение которых поможет избежать онкологии: Держать вес в норме.
ToDay News Ufa 02:21