Общество

РИА НовостиРИА НовостиInstagram предупредил пользователей в США об отключении лайков

Соцсеть для обмена фотографиями и видео Instagram протестирует в США функцию, скрывающую количество лайков под постами, сообщает Wired. По словам гендиректора компании Адама Моссери, пользователи не смогут увидеть лайки под публикациями других людей. Тестирование функции начнется в США через неделю.
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Instagram предупредил пользователей в США об отключении лайков

РИА Новости08:00

Instagram предупредил пользователей в США об отключении функции лайков

РБК05:15

Instagram начнет скрывать лайки у пользователей в США

Коммерсантъ05:54

Instagram предупредил пользователей США об отключении функции лайков

Известия06:04

Инстаграм начнет тестировать функцию, скрывающую число лайков под публикациями в США

Эхо Москвы05:00

Instagram начал отключать лайки в США

Телеканал 360°03:50

Instagram перестанет показывать американцам лайки под постами

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