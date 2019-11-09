Соцсеть для обмена фотографиями и видео Instagram протестирует в США функцию, скрывающую количество лайков под постами, сообщает Wired. По словам гендиректора компании Адама Моссери, пользователи не смогут увидеть лайки под публикациями других людей. Тестирование функции начнется в США через неделю.

Instagram предупредил пользователей в США об отключении лайков

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