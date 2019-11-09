Общество
РИА НовостиInstagram предупредил пользователей в США об отключении лайков
Соцсеть для обмена фотографиями и видео Instagram протестирует в США функцию, скрывающую количество лайков под постами, сообщает Wired. По словам гендиректора компании Адама Моссери, пользователи не смогут увидеть лайки под публикациями других людей. Тестирование функции начнется в США через неделю.
Читать в источнике
Оценить28
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 09:14, Ашберн
Происшествия
В Петербурге задержали доцента СПбГУ по подозрению в убийстве
Политика
Зеленский назвал украинцев создателями первого спутника и вертолёта
Политика
МИД прокомментировал позицию суда ООН по претензиям со стороны Киева
Москва рассчитывает, что Международный суд ООН учтет ее позицию и оставит без удовлетворения претензии Киева, говорится в заявлении российского МИД.
Армия и оружие
Сирийские и турецкие военные вступили в бой на северо-востоке САР
Стычки между сирийскими и турецкими войсками на северо-востоке Сирии отмечаются периодически, несмотря на приостановку объявленной президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом операции "Источник мира".
Культура
Шэрон Стоун повторила сцену из картины «Основной инстинкт»
Голливудская актриса Шэрон Стоун повторила культовую сцену из фильма "Основной инстинкт", когда получала награду "Женщина года" на премии GQ Men of the Year Awards в Германии.
Футбол
«Динамо» обыграло «Рубин» в матче РПЛ
Происшествия
Подозреваемого в убийстве 15-летней девушки арестовали в Екатеринбурге
В Екатеринбурге арестован студент колледжа, обвиняемый в убийстве 15-летней девушки.
Политика
Горбачев назвал виновных в распаде СССР
Бывший президент Советского Союза Михаил Горбачев рассказал, кто спровоцировал распад СССР. Его слова приводит немецкий журнал Der Spiegel.
Кино
Стартовали съемки «Сержанта» с Пореченковым и Епифанцевым
Телеканал РЕН-ТВ начал съемки мини-сериала «Сержант» с Михаилом Пореченковым и Владимиром Епифанцевым в главных ролях.
Шоу-бизнес
Суд отказался разводить Лолиту с мужем
Брак с Ивановым стал пятым по счету для Лолиты Милявской. Счастье супругов продлилось около девяти лет.
Общество
В Грузии начались протесты против фильма о геях
В центре Тбилиси у кинотеатра «Амирани» начались протесты против показа шведско-грузинского фильма «А потом мы танцевали», повествующего об отношениях двух мужчин нетрадиционной сексуальной ориентации.
Политика
"Чей Крым?" Украинец пристал к пассажирам из России на борту самолета
Украинский журналист Руслан Горовой встретил на борту самолета пассажиров из России и заставил их отвечать на вопрос о принадлежности Крыма.
Общество
Игоря Верника госпитализировали
Актера Игоря Верника экстренно госпитализировали в Москве. Об этом сообщает «Пятый канал».
Общество
Отца стритрейсершы Багдасарян лишили гражданства
Происшествия
Дочь и зятя известного оренбургского священника оставили в СИЗО
Добавим, 25 сентября суд заключил дочь и зятя священника под стражу на месяц и 19 дней.
Игры
На Metacritic уже обрушили пользовательский рейтинг Death Stranding
Средний пользовательский рейтинг Death Stranding на Metacritic на данный момент составляет 6.1 балл - вероятно, со временем он станет ещё ниже, так как "ревью бомбинг" сейчас в самом разгаре.
Музыка
Определены песни, которые не надоедает слушать до конца
Происшествия
В Коми нашли тело мирового судьи с огнестрельным ранением
В Коми обнаружили тело мирового судьи Жешартского судебного участка с огнестрельным ранением. Об этом сообщили в Следственном комитете.
Шоу-бизнес
Юлия Михальчик рассказала о насилии со стороны Александра Шульгина
Певица Юлия Михальчик в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» рассказала о насилии со стороны продюсера Александра Шульгина, бывшего мужа певицы Валерии.
Шоу-бизнес
Сын Яны Рудковской отказывается сниматься в ее реалити-шоу
Сегодня на канале «Супер» стартует новое реалити-шоу «Яна Супер», которое расскажет о жизни известного продюсера Яны Рудковской и ее семьи.
Общество
Кабмин установил размеры пособий по безработице на 2020 год
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление об установлении размеров пособий по безработице на 2020 год - максимальный и минимальный размеры пособий составят 8 тыс. рублей и 1,5 тыс. рублей соответственно.
Фигурное катание
Щербакова победила в Китае и вышла в финал Гран-при
Армия и оружие
Турция раскритиковала США за позицию по сирийской нефти
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу раскритиковал Соединенные Штаты за заявления о нефтяных месторождениях в Сирии.
Футбол
Дзюба рассказал, как Черышев просился в «Зенит»
Нападающий «Зенита» и сборной РФ Артем Дзюба рассказал, как игрок «Валенсии» и его партнер по национальной команде Денис Черышев просился в питерский клуб.
Общество
В России изменят правила расчета тарифа на вывоз мусора
В России изменятся правила расчета тарифов по обращению с твердыми коммунальными отходами, следует из постановления правительства, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.
Общество
Гусейнов отказался извиняться за слова о русском языке
Извинений за высказывание о русском языке профессор Высшей школы экономики Гасан Гусейнов приносить не будет, передаёт 8 ноября Piter.TV.
Футбол
Гильерме не смог ответить на вопрос, что такое быть русским
Голкипер московского «Локомотива» и сборной России Маринато Гильерме рассказал, что изменился после переезда в Россию.
Футбол
«Ростов» и «Тамбов» огласили стартовые составы
Тренерские штабы «Ростова» и «Тамбова» во главе с Валерием Карпиным и Сергеем Первушиным огласили стартовые составы команд на матч 16-го тура РПЛ в Ростове-на-Дону.