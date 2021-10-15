Государственный научный центр "Институт иммунологии" Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) подал в Минздрав России документы на регистрацию препарата для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией "Мир-19".
"Представителю Вооруженных сил США была доведена позиция российского военного ведомства в связи с попыткой нарушения 15 октября эсминцем Chafee ВМС США государственной границы Российской Федерации в районе залива Петра Великого", — сказали в Минобороны.
Рынок акций РФ открылся в пятницу ростом цен blue chips на фоне подъема мировых фондовых площадок и дорожающей нефти (Brent поднялась к $85 за баррель); индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов прибавили 0,5-0,7%, в лидерах роста выступили расписки TCS Group.
Студия анонсировала сборник Grand Theft Auto: The Trilogy — Definitive Edition в октябре этого года, в него войдут следующие игры: GTA III GTA Vice City GTA San Andreas По информации инсайдеров, это будут ремастеры на движке Unreal Engine 5.