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Институт ФМБА подал заявку в Минздрав на регистрацию препарата «Мир-19»

Государственный научный центр "Институт иммунологии" Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) подал в Минздрав России документы на регистрацию препарата для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией "Мир-19".
ТАСС
Соответствующая информация опубликована в государственном реестре лекарственных средств.
ТАСС
Отмечается, что препарат будет использоваться через ингаляционное или интраназальное введение.
Российская газета
В качестве международного непатентованного наименования лекарства значится «синтетическая малая интерферирующая рибонуклеиновая кислота (миРНК)».
Телеканал 360°

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