Институт Гайдара провел опрос среди промышленников и выяснил, как сказался нынешний кризис на их деятельности – результаты опубликовали "Ведомости". По данным исследования, все началось с резкого падения спроса на продукцию предприятий, сопоставимого с кризисом 2008 года.

Институт Гайдара ожидает кризис в промышленности хуже, чем в 2008 году

Происшествия На Украине задержали голую женщину с отрезанной головой дочери На улице украинского города Харьков задержали голую женщину с ножом и пакетом, в котором находилась отрезанная голова ее дочери. 4

Происшествия На Кокорина с Мамаевым подали в суд Телеведущая Ольга Ушакова подала заявление в суд на форварда «Сочи» Александра Кокорина и хавбека «Ростова» Павла Мамаева. 124

Происшествия Режим контртеррористической операции сняли в Екатеринбурге В Екатеринбурге и пригороде отменили режим контртеррористической операции (КТО) после ликвидации троих боевиков, готовивших теракт. 1,5K

Происшествия В Нью-Йорке нашли грузовики с десятками разлагающихся трупов Полиция Нью-Йорка обнаружила тела примерно 60 человек в четырех грузовиках, стоявших на улице в районе Бруклин рядом с похоронным бюро, сообщает СNN. 769

Общество В России за сутки новые случаи коронавируса выявили в 85 регионах В оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса сообщили, что за прошедшие сутки новые случаи коронавирусной инфекции COVID-19 в России выявили в 85 регионах страны. 5

Общество Нижегородские дачники смогут выехать на дачу только с документами По новым правилам нижегородцы могут выехать на дачу, а также на предприятия, деятельность которых разрешена в регионе не чаще двух раз в неделю. 56

Общество Власти Москвы рассказали о порядке продления пропусков Пропуска для поездок на работу будут действовать в Москве по 4 мая, заявил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин. 989

Общество Тульские власти рассказали о новых случаях коронавируса в регионе Ранее оперативный штаб по борьбе с COVID-19 заявил, что за последние сутки в России зафиксировано 6411 новых случаев, в том числе 70 в Тульской области. 251

Общество «Газпром» отреагировал на сообщения о бунте рабочих в Якутии Руководство компании "Газпром добыча Ноябрьск", ведущей эксплуатацию Чаяндинского месторождения в Якутии, отреагировало на сообщения о том, что вахтовики объекта вышли на митинг из-за ситуации с коронавирусом. 108

Происшествия В Приамурье выявили 10 новых случаев заражения коронавирусом Число заболевших коронавирусной инфекцией в Амурской области достигло 56, за сутки зафиксированы 10 новых случаев, сообщает правительство региона.

Здоровье Сотрудники РКБ в Башкирии записали видеообращение к Владимиру Путину В Сети распространилось видеообращение сотрудников печально известной Республиканской клинической больницы имени Куватова к Владимиру Путину и Правительству РФ. 32

Происшествия Прокуратура решила возобновить дело о преступлениях нацистов в Крыму Прокуратура Крыма обратилась в республиканский Верховный суд с запросом о возобновлении уголовного дела о массовом уничтожении нацистами жителей полуострова.

Общество В Крыму растёт количество тяжёлых больных с коронавирусом Симферополь, 30 апреля 2020, 11:08 — REGNUM В Крыму три пациента, инфицированных коронавирусом, находятся в тяжёлом состоянии и подключены к кислороду.

Общество Названы сроки пика эпидемии коронавируса в России Пик распространения коронавируса в России может наступить в середине мая, заявил директор Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, доктор медицинских наук, профессор, академик РАН Василий Акимкин в эфире программы «Док-Ток». 466