Экономика
Газета.RuИнститут Гайдара ожидает кризис в промышленности хуже, чем в 2008 году
Институт Гайдара провел опрос среди промышленников и выяснил, как сказался нынешний кризис на их деятельности – результаты опубликовали "Ведомости". По данным исследования, все началось с резкого падения спроса на продукцию предприятий, сопоставимого с кризисом 2008 года.
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с чего всё началось
В кризис 2008 г. показатель упал до 60 пунктов только за три месяца. По данным Росстата, в марте российская промышленность избежала спада – промышленное производство выросло на 0,3% в годовом выражении, но индустрию поддержал ажиотажный спрос на продукты и товары первой необходимости.Ведомостивчера в 17:30
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Мэр иркутского города рассказал о подозреваемых в поджоге леса
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Происшествия
На Украине задержали голую женщину с отрезанной головой дочери
На улице украинского города Харькова задержали голую женщину с ножом и пакетом, в котором находилась отрезанная голова ее дочери.
Lenta.ru 04:35
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Изменения прописаны в указе губернатора о введении режима повышенной готовности. На дачу можно поехать на личном автомобиле или на такси.
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Piter.tv 28 апреля в 06:09
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Интернет
Google открывает к видеоконференциям Meet бесплатный доступ
Маунтин-Вью, США, 29 апреля 2020, 15:08 — REGNUM Бесплатный доступ к собственному сервису видеоконференций Meet решила открыть компания Google.
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Общество
Саратовская прокуратура проверит закупку масок по 425 рублей
"По поручению прокурора Саратовской области Сергея Филипенко организована проверка по публикациям в СМИ о возможных нарушениях при закупке за счет бюджета средств индивидуальной защиты, в том числе одноразовых медицинских масок стоимостью 425 рублей", - говорится в сообщении.
РИА Новости 03:14
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Найдена возможная причина «повторного заболевания» коронавирусом
Ученые из Армейского медицинского университета в китайском городе Чунцин выяснили, что коронавирус COVID-19 может оставаться в организме человека даже после его «выздоровления».
Live24 03:15
Кино
Умер актер Болливуда Риши Капур
Актер Болливуда Риши Капур ушел из жизни в клинике в индийском Мумбаи в возрасте 67 лет.
Инфорос 05:02
Кино
В Сеть утекли фотографии с Сигурни Уивер со съемок нового «Аватара»
Продюсер Джон Ландау опубликовал в Instagram фото со съемок сиквелов «Аватара».
NewInform 04:35
Авто
«ГАЗель Next» получила подушки безопасности
Горьковский автозавод начал выпуск автомобилей «ГАЗель Next» с фронтальными подушками безопасности.
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Здоровье
Как будут работать поликлиники и больницы с 1 по 11 мая
Подростки от 15 до 17 лет включительно, проживающие на территории г. Ельца, могут обращаться и в травмпункт поликлиники ГУЗ «Елецкая городская больница № 1 им. Н.А. Семашко».
LipetskMedia.ru 02:00
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Использование славянских окончаний в фамилиях и отчествах граждан Таджикистана теперь будет запрещено.
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Необходимость разработки и развертывания ядерного оружия малой мощности подается как реакция США на "усиление глобальных угроз", в первую очередь "наращивание ядерного потенциала России и Китая".
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Lenta.ru вчера в 21:24
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В Екатеринбурге нейтрализованы готовившие теракты боевики
В Екатеринбурге в ходе контртеррористической операции уничтожены боевики, готовившие теракты.
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На Кокорина с Мамаевым подали в суд
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Согласно опросу, проведенному среди 1608 человек в возрасте от 18 лет, действия президента России и правительства в части сдерживания пандемии одобряют 46% респондентов.
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В Тульской области вводят цифровые пропуска
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