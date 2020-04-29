Экономика

Газета.RuГазета.RuИнститут Гайдара ожидает кризис в промышленности хуже, чем в 2008 году

Институт Гайдара провел опрос среди промышленников и выяснил, как сказался нынешний кризис на их деятельности – результаты опубликовали "Ведомости". По данным исследования, все началось с резкого падения спроса на продукцию предприятий, сопоставимого с кризисом 2008 года.
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с чего всё началось

Российская промышленность погрузилась в депрессию

В кризис 2008 г. показатель упал до 60 пунктов только за три месяца. По данным Росстата, в марте российская промышленность избежала спада – промышленное производство выросло на 0,3% в годовом выражении, но индустрию поддержал ажиотажный спрос на продукты и товары первой необходимости.
Ведомостивчера в 17:30

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Институт Гайдара предрёк кризис в промышленности хуже, чем в 2008 году

Piter.tv04:37

Институт Гайдара ожидает кризис в промышленности хуже, чем в 2008 году

Газета.Ru03:48

Экономисты заявили об ощутившей «холодное дыхание кризиса» промышленности

РБК00:27

Показатели промышленности могут упасть ниже уровня 2008 года

Новый День02:35

Российская промышленность ощутила «холодное дыхание кризиса»

Росбалт02:35

Экономисты заявили о влиянии «холодного дыхания кризиса» на промышленность

Профиль02:42

Российская промышленность погрузилась в депрессию

Ведомостивчера в 17:30
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Авто

УАЗ запустил онлайн-продажи автомобилей

Автоновости дня 03:28
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Общество

Тульские власти рассказали о новых случаях коронавируса в регионе

Ранее оперативный штаб по борьбе с COVID-19 заявил, что за последние сутки в России зафиксировано 6411 новых случаев, в том числе 70 в Тульской области.
РИА Новости 28 апреля в 05:53
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Общество

В Чехии зафиксировали сильнейшую за 500 лет засуху

Чехию накрыла сильнейшая за последние 500 лет засуха, сообщает РИА «Новости».
Национальное Аграрное Агентство 00:44
12
Происшествия

Мэр иркутского города рассказал о подозреваемых в поджоге леса

Известия вчера в 12:22
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Происшествия

На Украине задержали голую женщину с отрезанной головой дочери

На улице украинского города Харькова задержали голую женщину с ножом и пакетом, в котором находилась отрезанная голова ее дочери.
Lenta.ru 04:35
7
Общество

Нижегородцам разъяснили правила проезда на дачу во время самоизоляции

Изменения прописаны в указе губернатора о введении режима повышенной готовности. На дачу можно поехать на личном автомобиле или на такси.
Российская газета 04:57
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Здоровье

Ещё одна омичка с коронавирусом скончалась

В Омской области скончалась ещё одна женщина с коронавирусом. Погибшей было 70 лет, сообщает "Пишет Омск".
Пишет Омск 05:08
3
Общество

В России отмечен рекордный рост числа зараженных коронавирусом

В России за минувшие сутки отмечено 7 099 случаев заражения коронавирусной инфекций, что является рекордным показателем в абсолютных цифрах.
Lenta.ru 05:07
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Кино

На Первом выйдет продолжение сериала «Диверсант»

Piter.tv 28 апреля в 06:09
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Здоровье

14 новых заражений коронавирусом выявили в Алтайском крае

Оперативный штаб сообщил во вторник, 28 апреля о 14 новых случаях заболевания коронавирусной инфекцией в Алтайском крае.
Kursk.com 28 апреля в 01:59
50
Общество

В Петербурге ввели масочный режим

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов своим постановлением продлил все запреты и ограничения, связанные с борьбой с коронавирусом, до 12 мая.
ИА DixiNews // Санкт-Петербург 03:39
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Интернет

Google открывает к видеоконференциям Meet бесплатный доступ

Маунтин-Вью, США, 29 апреля 2020, 15:08 — REGNUM Бесплатный доступ к собственному сервису видеоконференций Meet решила открыть компания Google.
REGNUM вчера в 08:08
1
Общество

Саратовская прокуратура проверит закупку масок по 425 рублей

"По поручению прокурора Саратовской области Сергея Филипенко организована проверка по публикациям в СМИ о возможных нарушениях при закупке за счет бюджета средств индивидуальной защиты, в том числе одноразовых медицинских масок стоимостью 425 рублей", - говорится в сообщении.
РИА Новости 03:14
705
Здоровье

Найдена возможная причина «повторного заболевания» коронавирусом

Ученые из Армейского медицинского университета в китайском городе Чунцин выяснили, что коронавирус COVID-19 может оставаться в организме человека даже после его «выздоровления».
Live24 03:15
18
Кино

Умер актер Болливуда Риши Капур

Актер Болливуда Риши Капур ушел из жизни в клинике в индийском Мумбаи в возрасте 67 лет.
Инфорос 05:02
4
Кино

В Сеть утекли фотографии с Сигурни Уивер со съемок нового «Аватара»

Продюсер Джон Ландау опубликовал в Instagram фото со съемок сиквелов «Аватара».
NewInform 04:35
Авто

«ГАЗель Next» получила подушки безопасности

Горьковский автозавод начал выпуск автомобилей «ГАЗель Next» с фронтальными подушками безопасности.
Автоновости дня вчера в 14:43
13
Здоровье

Как будут работать поликлиники и больницы с 1 по 11 мая

Подростки от 15 до 17 лет включительно, проживающие на территории г. Ельца, могут обращаться и в травмпункт поликлиники ГУЗ «Елецкая городская больница № 1 им. Н.А. Семашко».
LipetskMedia.ru 02:00
Политика

В Таджикистане запретят использовать славянские окончания в именах

Использование славянских окончаний в фамилиях и отчествах граждан Таджикистана теперь будет запрещено.
ТАСС вчера в 06:01
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Происшествия

Прокуратура решила возобновить дело о преступлениях нацистов в Крыму

Прокуратура Крыма обратилась в республиканский Верховный суд с запросом о возобновлении уголовного дела о массовом уничтожении нацистами жителей полуострова.
Известия 04:23
Армия и оружие

МИД: США хотят стереть грань между различными видами ядерного оружия

Необходимость разработки и развертывания ядерного оружия малой мощности подается как реакция США на "усиление глобальных угроз", в первую очередь "наращивание ядерного потенциала России и Китая".
РИА Новости вчера в 10:18
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Шоу-бизнес

Влад Топалов в прямом эфире резко высказался в адрес подписчиков

Артист заступился за свою жену Регину Тодоренко и резко высказался по поводу травли со стороны подписчиков.
Kleo.ru 02:58
Общество

Названы сроки пика эпидемии коронавируса в России

Пик распространения коронавируса в России может наступить в середине мая, заявил директор Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, доктор медицинских наук, профессор, академик РАН Василий Акимкин в эфире программы «Док-Ток».
Lenta.ru вчера в 21:24
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Общество

Лукашенко потребовал поставить под контроль западную гумпомощь

Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал, чтобы иностранная гуманитарная помощь не направлялась на деструктивную деятельность в стране.
РИА Новости 04:15
Происшествия

В Екатеринбурге нейтрализованы готовившие теракты боевики

В Екатеринбурге в ходе контртеррористической операции уничтожены боевики, готовившие теракты.
Российская газета вчера в 20:37
1,6K
Политика

Песков не исключил оказание прямой материальной помощи

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не исключил возможное оказание прямой материальной помощи на фоне кризиса, вызванного пандемией коронавируса нового типа.
Газета.Ru вчера в 20:54
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Происшествия

На Кокорина с Мамаевым подали в суд

Телеведущая Ольга Ушакова подала заявление в суд на форварда «Сочи» Александра Кокорина и хавбека «Ростова» Павла Мамаева.
Lenta.ru 02:56
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Политика

Большинство горожан не одобрили действия властей при пандемии

Согласно опросу, проведенному среди 1608 человек в возрасте от 18 лет, действия президента России и правительства в части сдерживания пандемии одобряют 46% респондентов.
Новые Известия 05:04
9
Общество

В Тульской области вводят цифровые пропуска

В Тульской области с 30 апреля вводят цифровые пропуска. Об этом говорится на сайте регионального правительства.
RT на русском 28 апреля в 12:11
767
Общество

Дуров предложил инвесторам TON план возврата денег

Инвесторам блокчейн-платформы Telegram Open Network (TON) Павла Дурова предложили план возврата денежных средств в случае проигрыша в американском суде.
РБК вчера в 20:57
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