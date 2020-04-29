Экономика
Газета.RuИнститут Гайдара ожидает кризис в промышленности хуже, чем в 2008 году
Институт Гайдара провел опрос среди промышленников и выяснил, как сказался нынешний кризис на их деятельности – результаты опубликовали "Ведомости". По данным исследования, все началось с резкого падения спроса на продукцию предприятий, сопоставимого с кризисом 2008 года.
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с чего всё началось
В кризис 2008 г. показатель упал до 60 пунктов только за три месяца. По данным Росстата, в марте российская промышленность избежала спада – промышленное производство выросло на 0,3% в годовом выражении, но индустрию поддержал ажиотажный спрос на продукты и товары первой необходимости.Ведомостивчера в 17:30
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Общество
Бывшего советника вице-губернатора Бидонько задержали по делу о взятке
В Екатеринбурге сотрудники УФСБ по Свердловской области задержали бывшего советника вице-губернатора по внутренней политике Сергея Бидонько Владислава Русакова, пишет 66.RU.
РБК Екатеринбург 02:21
Общество
В Тульской области еще 70 жителей заразились коронавирусом
Сегодня региональный оперативный штаб по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции сообщил о новых случаях заболевания COVID-19 в Тульской области.
Тульские Известия 28 апреля в 03:59
Происшествия
Ведущая Ушакова подала иск против Кокорина и Мамаева
Москва, 30 апреля 2020, 10:39 — REGNUM Иск о компенсации повреждений автомобиля на спортсменов Александра Кокорина и Павла Мамаева подала телеведущая «Первого канала» Ольга Ушакова, сообщает 30 апреля ТАСС со ссылкой на Савеловский районный суд Москвы.
REGNUM 03:39
Политика
Песков прокомментировал слова об оказании прямой материальной помощи
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова о возможности раздачи денег россиянам на фоне экономической ситуации из-за пандемии нового типа коронавируса COVID-19.
Газета.Ru 06:07
Общество
Умер мэр Ставрополя Андрей Джатдоев
Умер мэр Ставрополя Андрей Джатдоев, ему было 57 лет. Об этом сообщил в Instagram губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.
Ведомости 02:07
Экономика
Moody’s назвало уязвимые к кризису из-за вируса российские компании
Согласно прогнозам аналитиков агентства, наиболее уязвимыми к новому кризису окажутся компании транспортного сектора.
РБК 05:00
Происшествия
В Харькове задержали обнаженную женщину с отрезанной головой девочки
В Харькове на улице полиция задержала обнаженную женщину с ножом и пакетом с отрезанной головой девочки, пишет пресс-служба полиции города.
Газета.Ru 05:44
Армия и оружие
МИД: США хотят стереть грань между различными видами ядерного оружия
Необходимость разработки и развертывания ядерного оружия малой мощности подается как реакция США на "усиление глобальных угроз", в первую очередь "наращивание ядерного потенциала России и Китая".
РИА Новости вчера в 10:18
Общество
Саратовская прокуратура проверит закупку масок по 425 рублей
"По поручению прокурора Саратовской области Сергея Филипенко организована проверка по публикациям в СМИ о возможных нарушениях при закупке за счет бюджета средств индивидуальной защиты, в том числе одноразовых медицинских масок стоимостью 425 рублей", - говорится в сообщении.
РИА Новости 03:14
Общество
Песков заявил, что пока рано выходить на улицы
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что пока рано выходить на улицы из-за прироста заражений, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 05:58
Общество
На поддержку остающихся за рубежом россиян выделят допсредства
Правительство РФ выделит дополнительные средства на поддержку россиян, которые не могут вернуться из-за рубежа на фоне ситуации с распространением коронавируса, средства должны пойти на оплату их проживания, питание и продление виз, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.
РИА Новости 05:17
Футбол
«Спартак» принял решение выкупить Соболева у «Крыльев»
Руководство московского "Спартака" приняло решение заплатить сумму выкупа за находящегося в клубе на правах аренды из самарских "Крыльев Советов" нападающего Александра Соболева, сообщает Metaratings.
ProstoProSport 02:36
Политика
Китай ответил на угрозы США наказать его за эпидемию коронавируса
Ранее в интервью агентству Рейтер американский лидер Дональд Трамп сказал, что рассматривает различные варианты последствий для Китая из-за пандемии COVID-19.
РИА Новости 06:10
Гаджеты
Nokia выпустит два новых дешевых кнопочных телефона
Первым телефоном компании HMD Global в 2016 году стал легендарный Nokia 150, после чего она получила права на выпуск устройств под брендом Nokia.
Live24 06:01
Здоровье
В Европе выявлены случаи странного синдрома у детей на фоне пандемии
Европейские врачи столкнулись со странным воспалительным синдромом. Он стал проявляться у детей на фоне пандемии коронавирусной инфекции.
News.ru вчера в 22:22
Происшествия
Задержанным со стрельбой в Москве оказался водитель такси
Задержанными со стрельбой за нарушение самоизоляции оказались мигранты, один из которых управлял автомобилем, маркированным как "Яндекс.Такси", следует из оперативных материалов столичного главка МВД.
РИА Новости 06:21
Авто
«УАЗ» представил дом на колёсах на базе УАЗ «Буханки»
УАЗ и московская компания «Люкс Форм» представили автодом «Байкал» на базе «Буханки», изначально созданный для европейских клиентов.
Автоновости дня вчера в 05:07
Общество
ВС РФ рекомендовал судам реже сажать людей в СИЗО
Преступлениями небольшой тяжести являются умышленные и неосторожные деяния, за совершение которых максимальным наказанием является лишение свободы сроком не более трех лет.
REGNUM 05:50
Общество
Состоялся анонс новой части Assassin’s Creed
Российская газета 04:35
Общество
Авиакомпания «Якутия» вывезет вахтовиков с Чаяндинского месторождения
Авиакомпания "Якутия" вывезет вахтовых рабочих с Чаяндинского месторождения, где введен режим карантина из-за очага коронавируса, сообщила пресс-служба администрации главы и правительства Якутии.
РИА Новости 04:21
Религия
Протодиакон Кураев отреагировал на запрет в служении
РИА Новости вчера в 15:15
Здоровье
На Кубани за сутки зафиксировали 66 новых случаев коронавируса
Как писал интернет-портал «Кубань 24», 29 апреля в Краснодарском крае зафиксировали 63 новых случая заражения коронавирусом.
Кубань 24 03:38
Хоккей
Овечкин признан лучшим левым нападающим в НХЛ за эру расширения
Для составления рейтинга лучших крайних левых нападающих со старта эпохи расширения лиги в 1967 году 13 экспертов НХЛ представляли свою версию топа.
НТВ 06:30
Наука
Разработан биоробот, имитирующий работу периферической нервной системы
Ученые из Университета Иллинойса создали биоробота, который способен имитировать работу периферической нервной системы.
Дни24 вчера в 13:00
Происшествия
В Иркутской области мэр города задержал чиновников за «поджог леса»
Газета.Ru вчера в 05:24
Экономика
Верховный суд разъяснил порядок оплаты кредитов во время пандемии
Верховный суд разъяснил, что в условиях нерабочих дней, объявленных для борьбы с распространением коронавируса, выплаты по кредитам, в том числе ипотечным, можно приостановить на полгода.
РИА Новости 05:47
Хоккей
Ламса может возглавить «Салават Юлаев» вместо Цулыгина
Цулыгин возглавлял «Салават Юлаев» с 2018 года.
Metaratings вчера в 08:30
Происшествия
Ликвидированные в Екатеринбурге боевики оказались сторонниками ИГ
Ликвидированные в Екатеринбурге трое боевиков оказались сторонниками запрещенной в Российской Федерации террористической организации «Исламское государство».
Национальная служба новостей 02:29
Происшествия
В Челябинске завели дело о халатности при строительстве конгресс-холла
Следственные органы возбудили уголовное дело о халатности при строительстве в Челябинске конгресс-холла, ущерб бюджету составил более семи миллионов рублей, сообщило в четверг следственное управление СК РФ по региону.
РИА Новости 05:21