В кризис 2008 г. показатель упал до 60 пунктов только за три месяца. По данным Росстата, в марте российская промышленность избежала спада – промышленное производство выросло на 0,3% в годовом выражении, но индустрию поддержал ажиотажный спрос на продукты и товары первой необходимости.

с чего всё началось

Институт Гайдара провел опрос среди промышленников и выяснил, как сказался нынешний кризис на их деятельности – результаты опубликовали "Ведомости". По данным исследования, все началось с резкого падения спроса на продукцию предприятий, сопоставимого с кризисом 2008 года.

Институт Гайдара ожидает кризис в промышленности хуже, чем в 2008 году

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