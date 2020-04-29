Экономика

Газета.RuГазета.RuИнститут Гайдара ожидает кризис в промышленности хуже, чем в 2008 году

Институт Гайдара провел опрос среди промышленников и выяснил, как сказался нынешний кризис на их деятельности – результаты опубликовали "Ведомости". По данным исследования, все началось с резкого падения спроса на продукцию предприятий, сопоставимого с кризисом 2008 года.
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с чего всё началось

Российская промышленность погрузилась в депрессию

В кризис 2008 г. показатель упал до 60 пунктов только за три месяца. По данным Росстата, в марте российская промышленность избежала спада – промышленное производство выросло на 0,3% в годовом выражении, но индустрию поддержал ажиотажный спрос на продукты и товары первой необходимости.
Ведомостивчера в 17:30

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Экономисты ожидают кризис промышленности в РФ хуже, чем в 2008 году

News.ru05:46

Российская промышленность ощутила «холодное дыхание кризиса»

Росбалт02:35

Экономисты заявили о влиянии «холодного дыхания кризиса» на промышленность

Профиль02:42

Показатели промышленности могут упасть ниже уровня 2008 года

Новый День02:35

Институт Гайдара ожидает кризис в промышленности хуже, чем в 2008 году

Газета.Ru03:48

Экономисты заявили об ощутившей «холодное дыхание кризиса» промышленности

РБК00:27

Российская промышленность погрузилась в депрессию

Ведомостивчера в 17:30
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Происшествия

На Украине задержали голую женщину с отрезанной головой дочери

На улице украинского города Харькова задержали голую женщину с ножом и пакетом, в котором находилась отрезанная голова ее дочери.
Lenta.ru 04:35
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Здоровье

Названа причина повторного заболевания коронавирусом

Исследователи полагают, что это может объяснять случаи «повторного» выявления коронавируса у пациентов, по всем признакам считавшихся выздоровевшими.
Взгляд.ру 05:51
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Армия и оружие

Минобороны предложило лишить генералов каракулевых шапок

Министерство обороны предложило запретить высшим офицерам носить каракулевые шапки.
Дождь вчера в 11:55
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Происшествия

СМИ назвали суицид причиной смерти главы нижегородского ГИБДД

Начальник Госавтоинспекции Нижегородской области Павел Ржевский покончил с собой, сообщило издание NN.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
РИА Новости вчера в 16:03
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Политика

Песков допустил выделение прямой материальной помощи россиянам

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков допустил, что россияне получат прямую материальную помощь.
Коммерсантъ 04:39
1K
Происшествия

В Екатеринбурге нейтрализовали готовивших теракты боевиков ИГ

RT на русском 04:47
1,7K
Общество

Росгидромет прогнозирует экстремально высокую температуру летом

Как отметили в Росгидромете, в мае-июле в ряде регионов России прогнозируется повышенная вероятность периодов с экстремально высокой температурой.
Российская газета 05:04
34
Происшествия

В Курской области возбудили дело об убийстве по факту пропажи ребенка

Следователи возбудили дело об убийстве по факту бесследного исчезновения трехлетнего мальчика в Курской области, который днем в среду ушел из дома и не вернулся, сообщает СУСК РФ по региону.
РИА Новости 06:10
7
Общество

У Елены Малышевой обнаружили недвижимость в Нью-Йорке

У ведущей программы «Жить здорово» Елены Малышевой обнаружили недвижимость в Нью-Йорке и соседнем штате Нью-Джерси.
Сибдепо 05:03
1K
Наука

Модернизация ирригационных систем сможет прокормить еще 800 миллионов человек

На существующих сельскохозяйственных землях можно вырастить еду дополнительно для еще более чем 800 миллионов человек по всему миру.
N+1 03:43
Общество

Пассажиров московского метро могут обязать носить маски

Ношение маски может стать обязательным для пассажиров московского метрополитена, если в столичную подземку поступит соответствующее предписание Роспотребнадзора.
ТАСС 05:28
2
Общество

В России отмечен рекордный рост числа зараженных коронавирусом

В России за минувшие сутки отмечено 7 099 случаев заражения коронавирусной инфекций, что является рекордным показателем в абсолютных цифрах.
Lenta.ru 05:07
865
Кино

Умер актер Болливуда Риши Капур

Актер Болливуда Риши Капур ушел из жизни в клинике в индийском Мумбаи в возрасте 67 лет.
Инфорос 05:02
4
Экономика

Правительство РФ выделит 30 млрд рублей на решение проблем дольщиков

Москва, 30 апреля 2020, 12:05 — REGNUM На решение проблем обманутых дольщиков будет выделено 30 млрд рублей.
REGNUM 05:05
4
Происшествия

Прокуратура попросила дорасследовать дело о зверствах нацистов в Крыму

Прокуратура Крыма попросила Верховный суд республики разрешить возобновить уголовное дело о массовом уничтожении нацистами советских граждан на полуострове.
Российская газета 04:41
Здоровье

В Ростовской области коронавирусом заболели еще 79 человек

Согласно информации Роспотребнадзора на 10:30, четверга, 30 апреля, за минувшие сутки в Ростовской области зарегистрировано 79 новых случаев заражения коронавирусом.
Kursk.com 06:00
6
Гаджеты

Blackview начала продавать защищённый смартфон с тепловизором

3DNews вчера в 13:20
Экономика

Переводы до 100 тысяч рублей в СБП стали бесплатными

Банки отменили комиссию за переводы в Системе быстрых платежей (СБП) до 100 тысяч руб. согласно предписанию ЦБ РФ.
Вести.Ru 02:51
27
Происшествия

Полицейские применили оружие при задержании нарушителя режима самоизоляции в Москве

Полицейские применили огнестрельное оружие для задержания нарушителя режима самоизоляции из ближнего зарубежья, который пытался скрыться на машине по шоссе Энтузиастов в Москве.
ТАСС 05:57
19
Происшествия

Ведущая Ушакова подала иск против Кокорина и Мамаева

Москва, 30 апреля 2020, 10:39 — REGNUM Иск о компенсации повреждений автомобиля на спортсменов Александра Кокорина и Павла Мамаева подала телеведущая «Первого канала» Ольга Ушакова, сообщает 30 апреля ТАСС со ссылкой на Савеловский районный суд Москвы.
REGNUM 03:39
197
Религия

Протодиакон Кураев отреагировал на запрет в служении

РИА Новости вчера в 15:15
2,1K
Общество

В Башкирии продлили режим самоизоляции до 11 мая

Глава Башкирии Радий Хабиров продлил режим самоизоляции в регионе до 11 мая и ввел масочный режим в общественных местах с 4 мая.
РИА Новости 05:36
9
Общество

Песков прокомментировал рост числа заражённых коронавирусом в России

Динамика по числу заразившихся коронавирусной инфекцией COVID-19 говорит, что пока не время расслабляться и «выходить на улицы».
RT на русском 05:48
6
Авто

АвтоВАЗ начал продажи Lada Xray Cross Instinct

«АвтоВАЗ» начал онлайн-продажи новой специальной серии LADA XRay Cross Instinct, оснащенной мультимедийной системой «Яндекс.Авто».
Автоновости дня 28 апреля в 07:31
218
Общество

В Иркутской области ужесточен режим самоизоляции

Указ о продлении и усилении режима самоизоляции подписал сегодня, 30 апреля, врио главы региона Игорь Кобзев, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Иркутской области.
Байкал24 03:20
8
Экономика

Верховный суд разъяснил порядок оплаты кредитов во время пандемии

Верховный суд разъяснил, что в условиях нерабочих дней, объявленных для борьбы с распространением коронавируса, выплаты по кредитам, в том числе ипотечным, можно приостановить на полгода.
РИА Новости 05:47
3
Шоу-бизнес

Влад Топалов в прямом эфире резко высказался в адрес подписчиков

Артист заступился за свою жену Регину Тодоренко и резко высказался по поводу травли со стороны подписчиков.
Kleo.ru 02:58
Здоровье

Итальянские власти нашли способ избежать второй волны коронавируса

Италия больше не может оставаться на жестком карантине, при этом, по данным медиков, доля людей с иммунитетом в стране значительно ниже 10%, поэтому необходим четкий план действий, чтобы избежать второй волны коронавируса.
АБН 04:40
14
Шоу-бизнес

Лолита официально развелась с пятым мужем

Адвокат подчеркнул, что они отказались от всех требований и теперь Лолита Милявская официально свободна.
Слово и Дело 05:42
1
Происшествия

В Иркутской области мэр города задержал чиновников за «поджог леса»

Газета.Ru вчера в 05:24
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