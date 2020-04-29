Экономика
Газета.RuИнститут Гайдара ожидает кризис в промышленности хуже, чем в 2008 году
Институт Гайдара провел опрос среди промышленников и выяснил, как сказался нынешний кризис на их деятельности – результаты опубликовали "Ведомости". По данным исследования, все началось с резкого падения спроса на продукцию предприятий, сопоставимого с кризисом 2008 года.
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с чего всё началось
В кризис 2008 г. показатель упал до 60 пунктов только за три месяца. По данным Росстата, в марте российская промышленность избежала спада – промышленное производство выросло на 0,3% в годовом выражении, но индустрию поддержал ажиотажный спрос на продукты и товары первой необходимости.Ведомостивчера в 17:30
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Происшествия
На Украине задержали голую женщину с отрезанной головой дочери
На улице украинского города Харькова задержали голую женщину с ножом и пакетом, в котором находилась отрезанная голова ее дочери.
Lenta.ru 04:35
Здоровье
Названа причина повторного заболевания коронавирусом
Исследователи полагают, что это может объяснять случаи «повторного» выявления коронавируса у пациентов, по всем признакам считавшихся выздоровевшими.
Взгляд.ру 05:51
Армия и оружие
Минобороны предложило лишить генералов каракулевых шапок
Министерство обороны предложило запретить высшим офицерам носить каракулевые шапки.
Дождь вчера в 11:55
Происшествия
СМИ назвали суицид причиной смерти главы нижегородского ГИБДД
Начальник Госавтоинспекции Нижегородской области Павел Ржевский покончил с собой, сообщило издание NN.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
РИА Новости вчера в 16:03
Политика
Песков допустил выделение прямой материальной помощи россиянам
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков допустил, что россияне получат прямую материальную помощь.
Коммерсантъ 04:39
Происшествия
В Екатеринбурге нейтрализовали готовивших теракты боевиков ИГ
RT на русском 04:47
Общество
Росгидромет прогнозирует экстремально высокую температуру летом
Как отметили в Росгидромете, в мае-июле в ряде регионов России прогнозируется повышенная вероятность периодов с экстремально высокой температурой.
Российская газета 05:04
Происшествия
В Курской области возбудили дело об убийстве по факту пропажи ребенка
Следователи возбудили дело об убийстве по факту бесследного исчезновения трехлетнего мальчика в Курской области, который днем в среду ушел из дома и не вернулся, сообщает СУСК РФ по региону.
РИА Новости 06:10
Общество
У Елены Малышевой обнаружили недвижимость в Нью-Йорке
У ведущей программы «Жить здорово» Елены Малышевой обнаружили недвижимость в Нью-Йорке и соседнем штате Нью-Джерси.
Сибдепо 05:03
Наука
Модернизация ирригационных систем сможет прокормить еще 800 миллионов человек
На существующих сельскохозяйственных землях можно вырастить еду дополнительно для еще более чем 800 миллионов человек по всему миру.
N+1 03:43
Общество
Пассажиров московского метро могут обязать носить маски
Ношение маски может стать обязательным для пассажиров московского метрополитена, если в столичную подземку поступит соответствующее предписание Роспотребнадзора.
ТАСС 05:28
Общество
В России отмечен рекордный рост числа зараженных коронавирусом
В России за минувшие сутки отмечено 7 099 случаев заражения коронавирусной инфекций, что является рекордным показателем в абсолютных цифрах.
Lenta.ru 05:07
Кино
Умер актер Болливуда Риши Капур
Актер Болливуда Риши Капур ушел из жизни в клинике в индийском Мумбаи в возрасте 67 лет.
Инфорос 05:02
Экономика
Правительство РФ выделит 30 млрд рублей на решение проблем дольщиков
Москва, 30 апреля 2020, 12:05 — REGNUM На решение проблем обманутых дольщиков будет выделено 30 млрд рублей.
REGNUM 05:05
Происшествия
Прокуратура попросила дорасследовать дело о зверствах нацистов в Крыму
Прокуратура Крыма попросила Верховный суд республики разрешить возобновить уголовное дело о массовом уничтожении нацистами советских граждан на полуострове.
Российская газета 04:41
Здоровье
В Ростовской области коронавирусом заболели еще 79 человек
Согласно информации Роспотребнадзора на 10:30, четверга, 30 апреля, за минувшие сутки в Ростовской области зарегистрировано 79 новых случаев заражения коронавирусом.
Kursk.com 06:00
Гаджеты
Blackview начала продавать защищённый смартфон с тепловизором
3DNews вчера в 13:20
Экономика
Переводы до 100 тысяч рублей в СБП стали бесплатными
Банки отменили комиссию за переводы в Системе быстрых платежей (СБП) до 100 тысяч руб. согласно предписанию ЦБ РФ.
Вести.Ru 02:51
Происшествия
Полицейские применили оружие при задержании нарушителя режима самоизоляции в Москве
Полицейские применили огнестрельное оружие для задержания нарушителя режима самоизоляции из ближнего зарубежья, который пытался скрыться на машине по шоссе Энтузиастов в Москве.
ТАСС 05:57
Происшествия
Ведущая Ушакова подала иск против Кокорина и Мамаева
Москва, 30 апреля 2020, 10:39 — REGNUM Иск о компенсации повреждений автомобиля на спортсменов Александра Кокорина и Павла Мамаева подала телеведущая «Первого канала» Ольга Ушакова, сообщает 30 апреля ТАСС со ссылкой на Савеловский районный суд Москвы.
REGNUM 03:39
Религия
Протодиакон Кураев отреагировал на запрет в служении
РИА Новости вчера в 15:15
Общество
В Башкирии продлили режим самоизоляции до 11 мая
Глава Башкирии Радий Хабиров продлил режим самоизоляции в регионе до 11 мая и ввел масочный режим в общественных местах с 4 мая.
РИА Новости 05:36
Общество
Песков прокомментировал рост числа заражённых коронавирусом в России
Динамика по числу заразившихся коронавирусной инфекцией COVID-19 говорит, что пока не время расслабляться и «выходить на улицы».
RT на русском 05:48
Авто
АвтоВАЗ начал продажи Lada Xray Cross Instinct
«АвтоВАЗ» начал онлайн-продажи новой специальной серии LADA XRay Cross Instinct, оснащенной мультимедийной системой «Яндекс.Авто».
Автоновости дня 28 апреля в 07:31
Общество
В Иркутской области ужесточен режим самоизоляции
Указ о продлении и усилении режима самоизоляции подписал сегодня, 30 апреля, врио главы региона Игорь Кобзев, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Иркутской области.
Байкал24 03:20
Экономика
Верховный суд разъяснил порядок оплаты кредитов во время пандемии
Верховный суд разъяснил, что в условиях нерабочих дней, объявленных для борьбы с распространением коронавируса, выплаты по кредитам, в том числе ипотечным, можно приостановить на полгода.
РИА Новости 05:47
Шоу-бизнес
Влад Топалов в прямом эфире резко высказался в адрес подписчиков
Артист заступился за свою жену Регину Тодоренко и резко высказался по поводу травли со стороны подписчиков.
Kleo.ru 02:58
Здоровье
Итальянские власти нашли способ избежать второй волны коронавируса
Италия больше не может оставаться на жестком карантине, при этом, по данным медиков, доля людей с иммунитетом в стране значительно ниже 10%, поэтому необходим четкий план действий, чтобы избежать второй волны коронавируса.
АБН 04:40
Шоу-бизнес
Лолита официально развелась с пятым мужем
Адвокат подчеркнул, что они отказались от всех требований и теперь Лолита Милявская официально свободна.
Слово и Дело 05:42
Происшествия
В Иркутской области мэр города задержал чиновников за «поджог леса»
Газета.Ru вчера в 05:24