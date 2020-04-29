Экономика
Газета.RuИнститут Гайдара ожидает кризис в промышленности хуже, чем в 2008 году
Институт Гайдара провел опрос среди промышленников и выяснил, как сказался нынешний кризис на их деятельности – результаты опубликовали "Ведомости". По данным исследования, все началось с резкого падения спроса на продукцию предприятий, сопоставимого с кризисом 2008 года.
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с чего всё началось
В кризис 2008 г. показатель упал до 60 пунктов только за три месяца. По данным Росстата, в марте российская промышленность избежала спада – промышленное производство выросло на 0,3% в годовом выражении, но индустрию поддержал ажиотажный спрос на продукты и товары первой необходимости.Ведомостивчера в 17:30
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Происшествия
На Украине задержали голую женщину с отрезанной головой дочери
На улице украинского города Харькова задержали голую женщину с ножом и пакетом, в котором находилась отрезанная голова ее дочери.
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На Кокорина с Мамаевым подали в суд
Телеведущая Ольга Ушакова подала заявление в суд на форварда «Сочи» Александра Кокорина и хавбека «Ростова» Павла Мамаева.
Lenta.ru 02:56
Происшествия
В Екатеринбурге нейтрализованы готовившие теракты боевики
В Екатеринбурге в ходе контртеррористической операции уничтожены боевики, готовившие теракты.
Российская газета вчера в 20:37
Политика
Песков допустил выделение прямой материальной помощи россиянам
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков допустил, что россияне получат прямую материальную помощь.
Коммерсантъ 04:39
Происшествия
Чиновников в Усть-Кутском районе подозревают в поджоге леса
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Общество
В России отмечен рекордный рост числа зараженных коронавирусом
На сегодняшний день общее число зараженных коронавирусом в России превысило 106 тысяч в 85 регионах, выздоровели 11 619 человек.
Lenta.ru 05:07
Общество
На поддержку остающихся за рубежом россиян выделят допсредства
Правительство РФ выделит дополнительные средства на поддержку россиян, которые не могут вернуться из-за рубежа на фоне ситуации с распространением коронавируса, средства должны пойти на оплату их проживания, питание и продление виз, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.
РИА Новости 05:17
Общество
Умер мэр Ставрополя Андрей Джатдоев
Ведомости 02:07
Происшествия
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РИА Новости 03:26
Общество
Саратовская прокуратура проверит закупку масок по 425 рублей
"По поручению прокурора Саратовской области Сергея Филипенко организована проверка по публикациям в СМИ о возможных нарушениях при закупке за счет бюджета средств индивидуальной защиты, в том числе одноразовых медицинских масок стоимостью 425 рублей", - говорится в сообщении.
РИА Новости 03:14
Общество
Росгидромет обещает лето теплее нормы
Рекордно теплой стала зима 2019-2020 года, экстремально теплым был минувший март, апрель также был очень теплым, а экстремально высокие температуры на юге Сибири поставили целый ряд рекордов.
Интерфакс 04:37
Общество
Нижегородцам разъяснили правила проезда на дачу во время самоизоляции
Изменения прописаны в указе губернатора о введении режима повышенной готовности. На дачу можно поехать на личном автомобиле или на такси.
Российская газета 04:57
Армия и оружие
Строители Минобороны сдали в эксплуатацию шесть медицинских центров
РИА Новости 05:13
Фигурное катание
Японцы призвали Медведеву вернуться в Россию из-за нарушения карантина
Пользователь Twitter с ником etsuko666 отметил, что Медведева не соблюдает карантинные меры, так как была замечена в супермаркете.
Lenta.ru 05:01
Общество
В Башкирии продлили режим самоизоляции до 11 мая
Глава Башкирии Радий Хабиров продлил режим самоизоляции в регионе до 11 мая и ввел масочный режим в общественных местах с 4 мая.
РИА Новости 05:36
Экономика
Президент «Эксмо-АСТ» выкупил основную долю сети «Читай-город—Буквоед»
Из капитала книжной сети «Читай-город—Буквоед» вышли ее гендиректор Михаил Иванцов и совладелец издательской группы «Эксмо-АСТ» Андрей Гредасов, основную долю бизнеса выкупил президент и контролирующий акционер «Эксмо-АСТ» Олег Новиков, сообщает «Коммерсант».
РБК 05:29
Происшествия
Прокуратура решила возобновить дело о преступлениях нацистов в Крыму
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Известия 04:23
Общество
У Елены Малышевой обнаружили недвижимость в Нью-Йорке
У ведущей программы «Жить здорово» Елены Малышевой обнаружили недвижимость в Нью-Йорке и соседнем штате Нью-Джерси.
Сибдепо 05:03
Общество
В Тульской области коронавирус за сутки выявили у 70 человек
Сразу 70 случаев заражения коронавирусом подтверждено в Тульской области за последние сутки, сообщили в региональном оперштабе 28 апреля.
REGNUM 28 апреля в 04:06
Армия и оружие
МИД: США хотят стереть грань между различными видами ядерного оружия
РИА Новости вчера в 10:18
Религия
Протодиакон Кураев отреагировал на запрет в служении
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Экономика
Правительство РФ выделит 30 млрд рублей на решение проблем дольщиков
Москва, 30 апреля 2020, 12:05 — REGNUM На решение проблем обманутых дольщиков будет выделено 30 млрд рублей.
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Происшествия
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Начальник Госавтоинспекции Нижегородской области Павел Ржевский покончил с собой, сообщило издание NN.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
РИА Новости вчера в 16:03
Экономика
Ряд экономических изменений начнут действовать в России в мае
Москва, 29 апреля 2020, 11:40 — REGNUM Некоторые изменения в экономической сфере начнут действовать в России в мае.
REGNUM вчера в 04:40
Общество
В Карелии выявили новый очаг заражения коронавирусом
Новым очагом стал Кемь - там обнаружили первого, подхватившего инфекцию. Также выявленные инфицированные проживают в Петрозаводске и Сегеже.
Московский Комсомолец 02:38
Общество
СК начал проверку по факту публикаций о двойном гражданстве Мизулиной
Следственный комитет начал проверку по факту публикаций в ряде СМИ о том, что у сенатора Елены Мизулиной двойное гражданство.
RT на русском вчера в 09:25
Общество
Способное достроить «Северный поток — 2» судно направилось к Балтике
Строительство газопровода "Северный поток — 2" планировалось завершить в конце прошлого года, но в декабре президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет, предусматривающий санкции против проекта.
РИА Новости вчера в 10:36
Общество
Бывшего советника вице-губернатора Бидонько задержали по делу о взятке
В Екатеринбурге сотрудники УФСБ по Свердловской области задержали бывшего советника вице-губернатора по внутренней политике Сергея Бидонько Владислава Русакова, пишет 66.RU.
РБК Екатеринбург 02:21
Общество
Источник узнал о переносе открытия главного храма ВС
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