Экономика

Газета.RuГазета.RuИнститут Гайдара ожидает кризис в промышленности хуже, чем в 2008 году

Институт Гайдара провел опрос среди промышленников и выяснил, как сказался нынешний кризис на их деятельности – результаты опубликовали "Ведомости". По данным исследования, все началось с резкого падения спроса на продукцию предприятий, сопоставимого с кризисом 2008 года.
Читать в источнике
Комментировать93
с чего всё началось

Российская промышленность погрузилась в депрессию

В кризис 2008 г. показатель упал до 60 пунктов только за три месяца. По данным Росстата, в марте российская промышленность избежала спада – промышленное производство выросло на 0,3% в годовом выражении, но индустрию поддержал ажиотажный спрос на продукты и товары первой необходимости.
Ведомостивчера в 17:30

Подробнее о событии

Институт Гайдара предрёк кризис в промышленности хуже, чем в 2008 году

Piter.tv04:37

Институт Гайдара ожидает кризис в промышленности хуже, чем в 2008 году

Газета.Ru03:48

Российская промышленность ощутила «холодное дыхание кризиса»

Росбалт02:35

Показатели промышленности могут упасть ниже уровня 2008 года

Новый День02:35

Экономисты заявили о влиянии «холодного дыхания кризиса» на промышленность

Профиль02:42

Экономисты заявили об ощутившей «холодное дыхание кризиса» промышленности

РБК00:27

Российская промышленность погрузилась в депрессию

Ведомостивчера в 17:30
Показать все источники
Автоматически обработано 7170 источников, обновлено в 05:42, Ашберн
Происшествия

На Украине задержали голую женщину с отрезанной головой дочери

На улице украинского города Харькова задержали голую женщину с ножом и пакетом, в котором находилась отрезанная голова ее дочери.
Lenta.ru 04:35
15
Происшествия

На Кокорина с Мамаевым подали в суд

Телеведущая Ольга Ушакова подала заявление в суд на форварда «Сочи» Александра Кокорина и хавбека «Ростова» Павла Мамаева.
Lenta.ru 02:56
177
Происшествия

В Екатеринбурге нейтрализованы готовившие теракты боевики

В Екатеринбурге в ходе контртеррористической операции уничтожены боевики, готовившие теракты.
Российская газета вчера в 20:37
1,6K
Политика

Песков допустил выделение прямой материальной помощи россиянам

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков допустил, что россияне получат прямую материальную помощь.
Коммерсантъ 04:39
634
Происшествия

Чиновников в Усть-Кутском районе подозревают в поджоге леса

АиФ Иркутск вчера в 00:59
2,9K
Общество

В России отмечен рекордный рост числа зараженных коронавирусом

На сегодняшний день общее число зараженных коронавирусом в России превысило 106 тысяч в 85 регионах, выздоровели 11 619 человек.
Lenta.ru 05:07
578
Общество

На поддержку остающихся за рубежом россиян выделят допсредства

Правительство РФ выделит дополнительные средства на поддержку россиян, которые не могут вернуться из-за рубежа на фоне ситуации с распространением коронавируса, средства должны пойти на оплату их проживания, питание и продление виз, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.
РИА Новости 05:17
38
Общество

Умер мэр Ставрополя Андрей Джатдоев

Ведомости 02:07
898
Происшествия

В Приамурье выявили 10 новых случаев заражения коронавирусом

Число заболевших коронавирусной инфекцией в Амурской области достигло 56, за сутки зафиксированы 10 новых случаев, сообщает правительство региона.
РИА Новости 03:26
3
Общество

Саратовская прокуратура проверит закупку масок по 425 рублей

"По поручению прокурора Саратовской области Сергея Филипенко организована проверка по публикациям в СМИ о возможных нарушениях при закупке за счет бюджета средств индивидуальной защиты, в том числе одноразовых медицинских масок стоимостью 425 рублей", - говорится в сообщении.
РИА Новости 03:14
805
Общество

Росгидромет обещает лето теплее нормы

Рекордно теплой стала зима 2019-2020 года, экстремально теплым был минувший март, апрель также был очень теплым, а экстремально высокие температуры на юге Сибири поставили целый ряд рекордов.
Интерфакс 04:37
23
Общество

Нижегородцам разъяснили правила проезда на дачу во время самоизоляции

Изменения прописаны в указе губернатора о введении режима повышенной готовности. На дачу можно поехать на личном автомобиле или на такси.
Российская газета 04:57
97
Происшествия

Десятки разлагающихся трупов в грузовиках обнаружили в Нью-Йорке

Lenta.ru 01:48
816
Армия и оружие

Строители Минобороны сдали в эксплуатацию шесть медицинских центров

РИА Новости 05:13
1
Фигурное катание

Японцы призвали Медведеву вернуться в Россию из-за нарушения карантина

Пользователь Twitter с ником etsuko666 отметил, что Медведева не соблюдает карантинные меры, так как была замечена в супермаркете.
Lenta.ru 05:01
Общество

В Башкирии продлили режим самоизоляции до 11 мая

Глава Башкирии Радий Хабиров продлил режим самоизоляции в регионе до 11 мая и ввел масочный режим в общественных местах с 4 мая.
РИА Новости 05:36
6
Экономика

Президент «Эксмо-АСТ» выкупил основную долю сети «Читай-город—Буквоед»

Из капитала книжной сети «Читай-город—Буквоед» вышли ее гендиректор Михаил Иванцов и совладелец издательской группы «Эксмо-АСТ» Андрей Гредасов, основную долю бизнеса выкупил президент и контролирующий акционер «Эксмо-АСТ» Олег Новиков, сообщает «Коммерсант».
РБК 05:29
Происшествия

Прокуратура решила возобновить дело о преступлениях нацистов в Крыму

Прокуратура Крыма обратилась в республиканский Верховный суд с запросом о возобновлении уголовного дела о массовом уничтожении нацистами жителей полуострова.
Известия 04:23
Общество

У Елены Малышевой обнаружили недвижимость в Нью-Йорке

У ведущей программы «Жить здорово» Елены Малышевой обнаружили недвижимость в Нью-Йорке и соседнем штате Нью-Джерси.
Сибдепо 05:03
985
Общество

В Тульской области коронавирус за сутки выявили у 70 человек

Сразу 70 случаев заражения коронавирусом подтверждено в Тульской области за последние сутки, сообщили в региональном оперштабе 28 апреля.
REGNUM 28 апреля в 04:06
255
Армия и оружие

МИД: США хотят стереть грань между различными видами ядерного оружия

РИА Новости вчера в 10:18
1K
Религия

Протодиакон Кураев отреагировал на запрет в служении

РИА Новости вчера в 15:15
2,1K
Экономика

Правительство РФ выделит 30 млрд рублей на решение проблем дольщиков

Москва, 30 апреля 2020, 12:05 — REGNUM На решение проблем обманутых дольщиков будет выделено 30 млрд рублей.
REGNUM 05:05
3
Происшествия

СМИ назвали суицид причиной смерти главы нижегородского ГИБДД

Начальник Госавтоинспекции Нижегородской области Павел Ржевский покончил с собой, сообщило издание NN.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
РИА Новости вчера в 16:03
39
Экономика

Ряд экономических изменений начнут действовать в России в мае

Москва, 29 апреля 2020, 11:40 — REGNUM Некоторые изменения в экономической сфере начнут действовать в России в мае.
REGNUM вчера в 04:40
561
Общество

В Карелии выявили новый очаг заражения коронавирусом

Новым очагом стал Кемь - там обнаружили первого, подхватившего инфекцию. Также выявленные инфицированные проживают в Петрозаводске и Сегеже.
Московский Комсомолец 02:38
Общество

СК начал проверку по факту публикаций о двойном гражданстве Мизулиной

Следственный комитет начал проверку по факту публикаций в ряде СМИ о том, что у сенатора Елены Мизулиной двойное гражданство.
RT на русском вчера в 09:25
905
Общество

Способное достроить «Северный поток — 2» судно направилось к Балтике

Строительство газопровода "Северный поток — 2" планировалось завершить в конце прошлого года, но в декабре президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет, предусматривающий санкции против проекта.
РИА Новости вчера в 10:36
311
Общество

Бывшего советника вице-губернатора Бидонько задержали по делу о взятке

В Екатеринбурге сотрудники УФСБ по Свердловской области задержали бывшего советника вице-губернатора по внутренней политике Сергея Бидонько Владислава Русакова, пишет 66.RU.
РБК Екатеринбург 02:21
28
Общество

Источник узнал о переносе открытия главного храма ВС

Интерфакс 05:04
Как работают Яндекс.Новости?
Главное