Пандемия коронавируса COVID-19 может продлиться два года, заявил Лотар Вилер — президент Института Роберта Коха, который входит в структуру Минздрава Германии и занимается оценкой эпидемиологической ситуации в стране.

Институт Коха: пандемия коронавируса может продлиться два года

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Происшествия В Омске в ходе перестрелки задержали членов ОПГ Сегодня днем в Омске на парковке возле торгового комплекса "Континент" произошла потасовка с участием нескольких человек в масках.

Общество Способное достроить «Северный поток — 2» судно сменило маршрут Принадлежащее "Газпрому" судно "Академик Черский", которое может достроить "Северный поток — 2", снова изменило маршрут и теперь направляется в сторону Мозамбика, следует из данных портала по отслеживанию судов Vesselfinder.

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