Пандемия коронавируса COVID-19 может продлиться два года, заявил Лотар Вилер — президент Института Роберта Коха, который входит в структуру Минздрава Германии и занимается оценкой эпидемиологической ситуации в стране.

Институт Роберта Коха: пандемия коронавируса может продлиться два года

Политика Кремль опроверг подготовку обращения Путина к нации Обращение президента России Владимира Путина к нации не готовится, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя сообщения СМИ.

Футбол РФС объявил о приостановке всех турниров до 10 апреля Российский футбольный союз (РФС) официально объявил о приостановке розыгрыша Премьер-лиги и всех остальных турниров под его эгидой до 10 апреля из-за пандемии коронавируса.

Политика Путин вручит госнаграды строителям Крымского моста Президент России Владимир Путин 18-19 марта посетит Крымский полуостров и вручит госнаграды строителям Крымского моста, сообщила пресс-служба Кремля.

Политика Зеленский назначил нового генерального прокурора Украины Президент Украины Владимир Зеленский своим указом назначил на должность генерального прокурора страны Ирину Венедиктову, которая ранее была исполняющим обязанности директора Государственного бюро расследований.

Авто АвтоВАЗ готовит обновленную Lada Largus Cross «АвтоВАЗ» продолжает работу над обновленной LADA Largus FL. С главного конвейера линии B0 ежедневно сходит по 1-2 машины из опытной партии.

Футбол Чемпионат Европы по футболу перенесен на 2021 год УЕФА сообщила национальным ассоциациям по футболу, что чемпионат Европы по футболу перенесен на 2021 г. Об этом сообщает футбольный союз Норвегии, указывая, что такую информацию функционеры из УЕФА сообщили по видеоконференции представителям футбольных ассоциаций.

Политика Ученые и писатели выступили против поправок к Конституции Ученые, журналисты, писатели и юристы подписали коллективное письмо к политикам, в котором они высказались о недопустимости поправок в Конституцию РФ.

Политика Белоруссия призвала Россию вместе бороться с коронавирусом Как сообщало ИА REGNUM, по итогам телефонных переговоров премьер-министра российского правительства Михаила Мишустин с главами правительств Белоруссии, Азербайджана, Армении, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана принято решение ограничить приезд в Россию иностранных граждан и лиц без гражданства из-за распространения коронавируса.

Политика Путин призвал не тратить напрасно деньги на продукты Президент РФ Владимир Путин призывает людей на фоне ситуации с коронавирусом не тратить напрасно деньги на продукты, которые потом придется выбрасывать.

Футбол Прядкин переизбран президентом РПЛ Прядкин работает в РФПЛ с самого основания — с 2001 года, с 14 ноября 2007 года — президент РФПЛ.

Происшествия Активистка с плакатом о Путине обратится в СКР из-за побоев в полиции Активистка «Бессрочного протеста» Вера Олейникова 14 марта выходила в Москве к зданию ФСБ на акцию протеста с плакатом о президенте РФ Владимире Путине, где была задержана полицией «для установления личности».

Кино Фильм «Заражение» набирает популярность из-за коронавируса Эксперты отмечают, что такой интерес к фильму, вышедшему на экраны в 2011 году, связан с пандемией коронавируса Covid-19.

Гаджеты Microsoft опубликовала характеристики консоли Xbox Series X Microsoft раскрыла полные характеристики консоли нового поколения Xbox Series X, которая может похвастаться съемным накопителем SSD NVME объемом 1 Тб, а также сокращенным временем загрузки игр, сообщает The Verge.

Экономика Forbes опубликовал рейтинг самых надежных российских банков Как поясняет журнал, самые надежные кредитные организации — это "дочки" иностранные банков и крупнейшие российские госбанки с рейтингом по международной шкале BBB и BBB– и по национальной — AAA.