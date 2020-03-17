Коронавирус
РИА НовостиИнститут Роберта Коха: пандемия коронавируса может продлиться два года
Пандемия коронавируса COVID-19 может продлиться два года, заявил Лотар Вилер — президент Института Роберта Коха, который входит в структуру Минздрава Германии и занимается оценкой эпидемиологической ситуации в стране.
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Политика
Кремль опроверг подготовку обращения Путина к нации
Обращение президента России Владимира Путина к нации не готовится, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя сообщения СМИ.
Политика
Лукашенко озадачился закрытием Россией границы с Белоруссией
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его озадачило решение РФ закрыть границу с Белоруссией.
Общество
Собянин: Идентифицированы 95% граждан, вернувшихся в РФ из очагов инфекции
Идентифицированы 95 процентов граждан, вернувшихся в Россию из очагов распространения коронавирусной инфекции, сообщил президенту мэр Москвы Сергей Собянин.
Религия
РПЦ ввела жесткие санитарные нормы для профилактики коронавируса
Русская православная церковь (РПЦ) ввела беспрецедентные для нее меры профилактики коронавирусной инфекции.
Космос
Проектом обсерватории «Спектр-УФ» заинтересовались учёные из 14 стран
Футбол
РФС объявил о приостановке всех турниров до 10 апреля
Российский футбольный союз (РФС) официально объявил о приостановке розыгрыша Премьер-лиги и всех остальных турниров под его эгидой до 10 апреля из-за пандемии коронавируса.
Политика
Путин вручит госнаграды строителям Крымского моста
Президент России Владимир Путин 18-19 марта посетит Крымский полуостров и вручит госнаграды строителям Крымского моста, сообщила пресс-служба Кремля.
Происшествия
В Москве ребенок просидел двое суток в квартире с телом умершей матери
Общество
Российские онлайн-кинотеатры открыли бесплатный доступ из-за COVID-19
Крупные российские онлайн-кинотеатры, включая Okko, Ivi, Premier, "Кинопоиск HD" и more.tv, сообщили об акциях из-за карантина в связи с распространением нового коронавируса.
Политика
Зеленский назначил нового генерального прокурора Украины
Президент Украины Владимир Зеленский своим указом назначил на должность генерального прокурора страны Ирину Венедиктову, которая ранее была исполняющим обязанности директора Государственного бюро расследований.
Авто
АвтоВАЗ готовит обновленную Lada Largus Cross
«АвтоВАЗ» продолжает работу над обновленной LADA Largus FL. С главного конвейера линии B0 ежедневно сходит по 1-2 машины из опытной партии.
Футбол
Чемпионат Европы по футболу перенесен на 2021 год
УЕФА сообщила национальным ассоциациям по футболу, что чемпионат Европы по футболу перенесен на 2021 г. Об этом сообщает футбольный союз Норвегии, указывая, что такую информацию функционеры из УЕФА сообщили по видеоконференции представителям футбольных ассоциаций.
Политика
Ученые и писатели выступили против поправок к Конституции
Ученые, журналисты, писатели и юристы подписали коллективное письмо к политикам, в котором они высказались о недопустимости поправок в Конституцию РФ.
Политика
Белоруссия призвала Россию вместе бороться с коронавирусом
Как сообщало ИА REGNUM, по итогам телефонных переговоров премьер-министра российского правительства Михаила Мишустин с главами правительств Белоруссии, Азербайджана, Армении, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана принято решение ограничить приезд в Россию иностранных граждан и лиц без гражданства из-за распространения коронавируса.
Политика
Путин призвал не тратить напрасно деньги на продукты
Президент РФ Владимир Путин призывает людей на фоне ситуации с коронавирусом не тратить напрасно деньги на продукты, которые потом придется выбрасывать.
Общество
Число заразившихся коронавирусом в России возросло до 93
Число заразившихся коронавирусом в России увеличилось за сутки на 30 и достигло 93.
Футбол
Прядкин переизбран президентом РПЛ
Прядкин работает в РФПЛ с самого основания — с 2001 года, с 14 ноября 2007 года — президент РФПЛ.
Общество
Власти Москвы могут ввести жесткий карантин из-за коронавируса
Власти Москвы рассматривают возможность введения жесткого карантина в случае критического числа зараженных коронавирусом.
Происшествия
Активистка с плакатом о Путине обратится в СКР из-за побоев в полиции
Активистка «Бессрочного протеста» Вера Олейникова 14 марта выходила в Москве к зданию ФСБ на акцию протеста с плакатом о президенте РФ Владимире Путине, где была задержана полицией «для установления личности».
Кино
Фильм «Заражение» набирает популярность из-за коронавируса
Эксперты отмечают, что такой интерес к фильму, вышедшему на экраны в 2011 году, связан с пандемией коронавируса Covid-19.
Культура
Актриса Марина Орлова рассказала про съемки сериала о Юлии Началовой
Известная российская актриса Марина Орлова поделилась со СМИ о съемках сериала о певице Юлии Началовой.
Здоровье
ФСБ взялась за контактировавших с зараженными коронавирусом
ФСБ и полиция взялись за работу по розыску людей, контактировавших с зараженными коронавирусом гражданами.
Гаджеты
Microsoft опубликовала характеристики консоли Xbox Series X
Microsoft раскрыла полные характеристики консоли нового поколения Xbox Series X, которая может похвастаться съемным накопителем SSD NVME объемом 1 Тб, а также сокращенным временем загрузки игр, сообщает The Verge.
Музыка
Танцор из клипа Little Big поедет на Евровидение
Танцор Дмитрий Красилов, снявшийся в клипе группы Little Big на песню Uno, поедет вместе с коллективом на Евровидение-2020.
Единоборства
Усик попросил называть его Александром, а не Олександром
Украинский боксер тяжелого веса Александр Усик ответил на вопрос, как правильно пишется его имя.
Общество
В Пензенской области подтвердился первый случай коронавируса
В Пензенской области подтвержден первый случай заражения коронавирусом COVID-19.
Космос
Модель формирования магнетаров представили европейские физики
Результаты рассчета созданной модели формирования магнетаров опубликовала группа европейских физиков.
Экономика
Forbes опубликовал рейтинг самых надежных российских банков
Как поясняет журнал, самые надежные кредитные организации — это "дочки" иностранные банков и крупнейшие российские госбанки с рейтингом по международной шкале BBB и BBB– и по национальной — AAA.
Транспорт
Финляндия приостанавливает железнодорожное сообщение с Россией
Финляндия временно закроет железнодорожное сообщение с Россией на фоне распространения коронавируса, говорится в сообщении государственной железнодорожной компании Финляндии VR Group.